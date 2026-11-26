|MotoGP Velká cena Valencie 2026
|Datum:
|27. – 29. listopadu 2026
|Místo:
|Circuit Ricardo Tormo, Valencie
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Valencie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy online?
Mistrovství světa silničních motocyklů 2026 je u konce. Závod ve Valencii uzavírá celou sezonu – v MotoGP i Moto3 už je o mistrech rozhodnuto, v Moto2, kde jezdí i Filip Salač, ještě nikoliv. Sledujte hlavní závody 29. listopadu 2026, vysílá je Tipsport.
Televizní přenosy najdou zájemci na Nova Sportu 6, což je placený kanál. Přístup k němu si pořídíte například u těchto poskytovatelů:
- CANAL+ (bývalý Skylink)
- Telly
- Oneplay
- Vodafone TV
- Magenta TV
Program Motul Grand Prix Valencie 2026, kdy se jede
Ve Španělsku je stejný čas jako u nás, vše se tak odehrává v příznivý čas i pro české fanoušky. Filip Salač jde do po trénincích a kvalifikaci do akce v neděli ve 12:15, čeká na něj 22 kol.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 27. 11.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Sobota 28. 11.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (13 kol)
|15:00
|Neděle 29. 11.
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (20 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (22 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (27 kol)
|14:00
Filipu Salačovi se ve Valencii dařilo v minulosti
Jediný český jezdec v seriálu Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing prožil nejlepší sezonu kariéry. Závěr mu sice nevychází podle představ, dokázal ale být celkem pětkrát na stupních vítězů, včetně závodu v Brně. Ve Velké Británii byl dokonce nejrychlejší.
Ve Valencii se Salačovi dařilo spíše ve slabší kategorii Moto3, kde v minulosti dojel čtvrtý a pátý. V aktuální Moto2 už to tak slavné není, nejlepším výkonem je 13. místo z roku 2022.
V průběžném pořadí Moto2 už Salač neskončí lépe než na sedmém místě, o tuto příčku ale bude muset ještě bojovat – Alonso López se přiblížil na 7,5 bodu. O titul si to rozdají Manuel González a Izan Guevara, mezi kterými je čtyřapůlbodový rozdíl.
Průběžné pořadí Moto2 (po 21 z 22 závodů):
1. González (Šp./Kalex) 286,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 282, 3. Ortolá (Šp./Kalex) 230,5, 4. Holgado (Šp./Kalex) 225, 5. Alonso (Kol./Kalex) 217, 6. Agius (Austr./Kalex) 191, 7. Salač (ČR/Kalex) 162, 8. López (Šp./Kalex) 154,5.
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