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MotoGP - VC Rakouska 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  10:34

Motocyklista Filip Salač skončil v kvalifikaci na nedělní závod mistrovství světa v Brně druhý (20. června 2026) | foto: ČTK

Závody MS silničních motocyklů pokračují další zastávkou, tentokrát je na programu Velká cena Rakouska na Red Bull Ringu. Jede i Filip Salač, sledujte přímý přenos online.
MotoGP Velká cena Rakouska 2026
Datum:18. – 20. září 2026
Místo:Red Bull Ring, Spielberg, Rakousko
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena Rakouska 2026 v MotoGP Spielberg: kde sledovat přímé přenosy?

Patnáctým závodem sezony je Grand Prix Rakouska 2026, přímé přenosy jsou dostupné prostřednictvím live streamů zdarma u Tipsportu a Chance. Od 19. do 20. září si spustíte kvalifikace i závody Moto3, Moto2 se Salačem a MotoGP.

V televizi najdou zájemci živé přenosy na stanici Nova Sport 6 – tento placený kanál můžete získat například u těchto poskytovatelů:

Filip Salač nedojel v Moto2 dva poslední závody

Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing zatím nedokázal navázat na své vítězství v Silverstonu. Následující dvě Velké ceny totiž nedojel – v Aragónu jej zastavilo zranění, v Misanu pak technické problémy. Před odstoupením v 9. kole přitom stihl zajet nejrychlejší kolo závodu.

Na Red Bull Ringu už Salač v minulosti absolvoval několik závodů, maximem zůstává 7. místo z roku 2023. Loni tady obsadil jedenáctou příčku.

V průběžném hodnocení kategorie Moto2 je český závodník stále osmý, sedmý Vietti už mu ale utekl o 15 bodů. Necelých osm bodů pak ztrácí devátý López.

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Program Red Bull Grand Prix Rakouska 2026, kdy se jede

Na harmonogramu se nic zásadního nemění – v pátek se jezdí tréninky, sobota patří kvalifikacím a jednomu sprintu a neděle pak hlavním závodům. Filip Salač začíná ve 12:15, po jeho Moto2 následuje ještě MotoGP.

Velká cena Rakouska 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 18. 9.Moto3Volný trénink č. 19:00–9:35
Moto2Volný trénink č. 19:50–10:30
MotoGPVolný trénink č. 110:45–11:30
Moto3Trénink13:15–13:50
Moto2Trénink14:05–14:45
MotoGPTrénink15:00–16:00
Sobota 19. 9.Moto3Volný trénink č. 28:40–9:10
Moto2Volný trénink č. 29:25–9:55
MotoGPVolný trénink č. 210:10–10:40
MotoGPKvalifikace č. 110:50–11:05
MotoGPKvalifikace č. 211:15–11:30
Moto3Kvalifikace č. 112:45–13:00
Moto3Kvalifikace č. 213:10–13:25
Moto2Kvalifikace č. 113:40–13:55
Moto2Kvalifikace č. 214:05–14:20
MotoGPTissot Sprint (14 kol)15:00
Neděle 20. 9.MotoGPWarm Up9:40–9:50
Moto3Závod (20 kol)11:00
Moto2Závod (23 kol)12:15
MotoGPGrand Prix (28 kol)14:00

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MotoGP - VC Rakouska 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

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