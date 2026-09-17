|MotoGP Velká cena Rakouska 2026
|Datum:
|18. – 20. září 2026
|Místo:
|Red Bull Ring, Spielberg, Rakousko
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Rakouska 2026 v MotoGP Spielberg: kde sledovat přímé přenosy?
Patnáctým závodem sezony je Grand Prix Rakouska 2026, přímé přenosy jsou dostupné prostřednictvím live streamů zdarma u Tipsportu a Chance. Od 19. do 20. září si spustíte kvalifikace i závody Moto3, Moto2 se Salačem a MotoGP.
V televizi najdou zájemci živé přenosy na stanici Nova Sport 6 – tento placený kanál můžete získat například u těchto poskytovatelů:
- Skylink – sledujte zde
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Filip Salač nedojel v Moto2 dva poslední závody
Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing zatím nedokázal navázat na své vítězství v Silverstonu. Následující dvě Velké ceny totiž nedojel – v Aragónu jej zastavilo zranění, v Misanu pak technické problémy. Před odstoupením v 9. kole přitom stihl zajet nejrychlejší kolo závodu.
Na Red Bull Ringu už Salač v minulosti absolvoval několik závodů, maximem zůstává 7. místo z roku 2023. Loni tady obsadil jedenáctou příčku.
V průběžném hodnocení kategorie Moto2 je český závodník stále osmý, sedmý Vietti už mu ale utekl o 15 bodů. Necelých osm bodů pak ztrácí devátý López.
|
Po životním triumfu trápení a smůla. Salač nedokončil druhý závod za sebou
Program Red Bull Grand Prix Rakouska 2026, kdy se jede
Na harmonogramu se nic zásadního nemění – v pátek se jezdí tréninky, sobota patří kvalifikacím a jednomu sprintu a neděle pak hlavním závodům. Filip Salač začíná ve 12:15, po jeho Moto2 následuje ještě MotoGP.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 18. 9.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Sobota 19. 9.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (14 kol)
|15:00
|Neděle 20. 9.
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (20 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (23 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (28 kol)
|14:00