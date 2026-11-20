|MotoGP Velká cena Portugalska 2026
|Datum:
|20. – 22. listopadu 2026
|Místo:
|Algarve International Circuit
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Portugalska 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy online?
Dlouhá sezona MS silničních motocyklů pomalu spěje ke svému konci, kromě Moto3 ale stále není v ostatních kategoriích rozhodnuto o šampionovi. Napovědět může předposlední zastávka v Portugalsku, jede se 22. listopadu 2026. Sledujte přímé přenosy online u Tipsportu.
V televizi najdou zájemci živé vysílání na Nova Sportu 6, který mají v nabídce například tito poskytovatelé:
- CANAL+ (bývalý Skylink)
- Oneplay
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
Program Repsol Grand Prix Portugalska 2026, kdy se jede
V Portugalsku je jen o 1 hodinu méně, tréninky, kvalifikace i samotné závody se tak jedou v příznivý čas. Filip Salač začne v neděli už ve 12:15, čeká jej náročných 21 kol. Po Moto2 následuje královská MotoGP.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 20. 11.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|10:00–10:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|10:50–11:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|11:45–12:30
|Moto3
|Trénink
|14:15–14:50
|Moto2
|Trénink
|15:05–15:45
|MotoGP
|Trénink
|16:00–17:00
|Sobota 21. 11.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|9:40–10:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|10:25–10:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|11:10–11:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|11:50–12:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|12:15–12:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|13:45–14:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|14:10–14:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|14:40–14:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|15:05–15:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (12 kol)
|16:00
|Neděle 22. 11.
|MotoGP
|Warm Up
|10:00–10:10
|Moto3
|Závod (19 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (21 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (25 kol)
|14:00
Filip Salač dojel loni v Algarve patnáctý
Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing prožívá nejlepší sezonu v kariéře – posledně v Kataru přidal další umístění v elitní desítce, dojel devátý. Celkem pětkrát byl na bedně, ve Velké Británii se mu podařilo zvítězit.
Na okruh v portugalském Algarve má dobré vzpomínky z roku 2023, kdy zde celá sezona startovala a dojel na čtvrtém místě. V dalších letech na to nenavázal, loni skončil až patnáctý.
V průběžném pořadí Moto2 je Salač stále sedmý, na šestého Agiuse momentálně ztrácí 13 bodů. O titul stále bojují Španělé González a Guevara, lepší výchozí pozici má první jmenovaný.
Průběžné pořadí Moto2 (po 20 z 22 závodů):
1. González (Šp./Kalex) 286,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 273, 3. Ortolá (Šp./Kalex) 219,5, 4. Holgado (Šp./Kalex) 215, 5. Alonso (Kol./Kalex) 204, 6. Agius (Austr./Kalex) 175, 7. Salač (ČR/Kalex) 162.
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Znovu v desítce, ale zklamaný. Salač v Kataru bojoval s úlomkem od soupeře