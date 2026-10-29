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MotoGP - VC Malajsie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  15:30

Trénink na Velkou cenu České republiky. Na trati jezdec kategorie Moto2 Filip Salač z Česka, tým OnlyFans American Racing Team. | foto: ČTK

MS silničních motocyklů pokračuje už 19. závodem sezony, na programu je závod na okruhu Sepang v Malajsii. Sledujte závody online, v akci je i Filip Salač.
MotoGP Velká cena Malajsie 2026
Datum:30. října – 1. listopadu 2026
Místo:Sepang International Circuit
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena Malajsie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy online?

Devatenáctým závodem sezony silničních motocyklů je Grand Prix Malajsie, živé přenosy si fanoušci užijí prostřednictvím Tipsportu nebo Chance. To platí kromě MotoGP a Moto3 i pro Moto2, které jezdí Filip Salač.

Vysílání v TV má na starosti tradičně Nova Sport 6, jde o placený kanál. Najdete jej například u těchto poskytovatelů:

  • CANAL+ (bývalý Skylink)
  • Oneplay
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV

Program Petronas Grand Prix Malajsie 2026, kdy se jede

V Malajsii je časový posun +7 hodin, tréninky, kvalifikace a samotné závody se tak konají v noci nebo brzy ráno českého času. Filipu Salačovi začíná nedělní závod v 6:15, královská MotoGP startuje v 8:00.

Velká cena Malajsie 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 30. 10.Moto3Volný trénink č. 12:00–2:35
Moto2Volný trénink č. 12:50–3:30
MotoGPVolný trénink č. 13:45–4:30
Moto3Trénink6:15–6:50
Moto2Trénink7:05–7:45
MotoGPTrénink8:00–9:00
Sobota 31. 10.Moto3Volný trénink č. 21:40–2:10
Moto2Volný trénink č. 22:25–2:55
MotoGPVolný trénink č. 23:10–3:40
MotoGPKvalifikace č. 13:50–4:05
MotoGPKvalifikace č. 24:15–4:30
Moto3Kvalifikace č. 15:45–6:00
Moto3Kvalifikace č. 26:10–6:25
Moto2Kvalifikace č. 16:40–6:55
Moto2Kvalifikace č. 27:05–7:20
MotoGPTissot Sprint (10 kol)8:00
Neděle 1. 11.MotoGPWarm Up0:40–0:50
Moto3Závod (15 kol)5:00
Moto2Závod (17 kol)6:15
MotoGPGrand Prix (20 kol)8:00

Filip Salač loni závod v Malajsii nedokončil

Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing má letos na kontě už pět umístění na stupních vítězů, nejlepším výkonem bylo vítězství v Silverstone. Poslední „bedna“ je z Japonska, pak byl sedmý v Indonésii a poslední závod v Austrálii se kvůli počasí nejel. V odjeté kvalifikaci obsadil 3. místo.

Okruh v Sepangu českému jezdci příliš nesedí – v kategorii Moto2 zde byl při své premiéře před čtyřmi lety na 11. místě, což od té doby nepřekonal. Následovalo totiž čtrnácté a patnácté místo, loni se do cíle nepodíval.

V průběžném hodnocení Moto2 je Salač na sedmém místě, o titul si to na posledních zastávkách rozdají Manuel González a Izan Guevara.

Průběžné pořadí Moto2 (po 18 z 22 závodů):

1. González (Šp./Kalex) 265,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 260, 3. Ortolá(Šp./Kalex) 191,5, 4. Holgado (Šp./Kalex) 170, 5. Alonso (Kol./Kalex) 166, 6. Agius (Austr./Kalex) 165, 7. Salač (ČR/Kalex) 153.

Páté pódium v sezoně pro Salače. V Moto2 v Japonsku dojel třetí
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