|MotoGP Velká cena Malajsie 2026
|Datum:
|30. října – 1. listopadu 2026
|Místo:
|Sepang International Circuit
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Malajsie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy online?
Devatenáctým závodem sezony silničních motocyklů je Grand Prix Malajsie, živé přenosy si fanoušci užijí prostřednictvím Tipsportu nebo Chance. To platí kromě MotoGP a Moto3 i pro Moto2, které jezdí Filip Salač.
Vysílání v TV má na starosti tradičně Nova Sport 6, jde o placený kanál. Najdete jej například u těchto poskytovatelů:
- CANAL+ (bývalý Skylink)
- Oneplay
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
Program Petronas Grand Prix Malajsie 2026, kdy se jede
V Malajsii je časový posun +7 hodin, tréninky, kvalifikace a samotné závody se tak konají v noci nebo brzy ráno českého času. Filipu Salačovi začíná nedělní závod v 6:15, královská MotoGP startuje v 8:00.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 30. 10.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|2:00–2:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|2:50–3:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|3:45–4:30
|Moto3
|Trénink
|6:15–6:50
|Moto2
|Trénink
|7:05–7:45
|MotoGP
|Trénink
|8:00–9:00
|Sobota 31. 10.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|1:40–2:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|2:25–2:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|3:10–3:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|3:50–4:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|4:15–4:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|5:45–6:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|6:10–6:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|6:40–6:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|7:05–7:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (10 kol)
|8:00
|Neděle 1. 11.
|MotoGP
|Warm Up
|0:40–0:50
|Moto3
|Závod (15 kol)
|5:00
|Moto2
|Závod (17 kol)
|6:15
|MotoGP
|Grand Prix (20 kol)
|8:00
Filip Salač loni závod v Malajsii nedokončil
Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing má letos na kontě už pět umístění na stupních vítězů, nejlepším výkonem bylo vítězství v Silverstone. Poslední „bedna“ je z Japonska, pak byl sedmý v Indonésii a poslední závod v Austrálii se kvůli počasí nejel. V odjeté kvalifikaci obsadil 3. místo.
Okruh v Sepangu českému jezdci příliš nesedí – v kategorii Moto2 zde byl při své premiéře před čtyřmi lety na 11. místě, což od té doby nepřekonal. Následovalo totiž čtrnácté a patnácté místo, loni se do cíle nepodíval.
V průběžném hodnocení Moto2 je Salač na sedmém místě, o titul si to na posledních zastávkách rozdají Manuel González a Izan Guevara.
Průběžné pořadí Moto2 (po 18 z 22 závodů):
1. González (Šp./Kalex) 265,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 260, 3. Ortolá(Šp./Kalex) 191,5, 4. Holgado (Šp./Kalex) 170, 5. Alonso (Kol./Kalex) 166, 6. Agius (Austr./Kalex) 165, 7. Salač (ČR/Kalex) 153.
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Páté pódium v sezoně pro Salače. V Moto2 v Japonsku dojel třetí