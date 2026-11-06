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MotoGP - VC Kataru 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  12:28

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu. | foto: Profimedia.cz

Jubilejním 20. závodem sezony MS silničních motocyklů je Katar, jede se tradičně na okruhu Lusail. Sledujte všechny závody online, představí se i Filip Salač.
MotoGP Velká cena Kataru 2026
Datum:6. – 8. listopadu 2026
Místo:Lusail International Circuit
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena Kataru 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy online?

Sezona silničních motocyklů se pomalu blíží ke konci, ještě se jedou tři zastávky. Tou nejbližší je Grand Prix Kataru, která je na programu 8. listopadu 2026 – sledujte přímé přenosy z Moto3, Moto2 i MotoGP online u Tipsportu.

Televizní přenosy zajišťuje tradičně Nova Sport 6, tento placený kanál mají v nabídce například:

  • CANAL+ (bývalý Skylink)
  • Oneplay
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV

Program Qatar Qirways Grand Prix Kataru 2026, kdy se jede

V Kataru je o 2 hodiny více, všechny tři hlavní závody jsou tak na programu až odpoledne. Filipu Salačovi začíná nedělní závod v 15:15 a čeká jej celkem 18 kol.

Velká cena Kataru 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 6. 11.Moto3Volný trénink č. 111:00–11:35
Moto2Volný trénink č. 111:50–12:30
MotoGPVolný trénink č. 112:45–13:30
Moto3Trénink15:15–15:50
Moto2Trénink16:05–16:45
MotoGPTrénink17:00–18:00
Sobota 7. 11.Moto3Volný trénink č. 210:30–11:00
Moto2Volný trénink č. 211:15–11:45
MotoGPVolný trénink č. 212:00–12:30
MotoGPKvalifikace č. 112:40–12:55
MotoGPKvalifikace č. 213:05–13:20
Moto3Kvalifikace č. 114:50–15:05
Moto3Kvalifikace č. 215:15–15:30
Moto2Kvalifikace č. 115:45–16:00
Moto2Kvalifikace č. 216:10–16:25
MotoGPTissot Sprint (11 kol)17:00
Neděle 8. 11.MotoGPWarm Up12:40–12:50
Moto3Závod (16 kol)14:00
Moto2Závod (18 kol)15:15
MotoGPGrand Prix (22 kol)17:00

Filipu Salačovi okruh v Kataru moc nesedí

Český závodník Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing zažívá jednoznačně nejlepší sezonu kariéry – dosud nasbíral 155 bodů a může jich ještě spoustu přidat. Posledně v Malajsii se mu moc nedařilo (14. místo), mimo elitní desítku byl naposledy v dubnu v Jerezu.

Ani okruh v Kataru Salačovi moc nevyhovuje – loni tu sice byl desátý, další rok zpět ale jednadvacátý a v kategorii Moto2 už se v dalších letech do cíle nepodíval.

V průběžném hodnocení Moto2 drží český jezdec sedmé místo, předehnat ještě může šestého Aguise. Stále není rozhodnuto ani o titulu – bojují o něj Španělé González a Guevara.

Průběžné pořadí Moto2 (po 19 z 22 závodů):

1. González (Šp./Kalex) 276,5, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) 273, 3. Ortolá (Šp./Kalex) 199,5, 4. Alonso (Kol./Kalex) 191, 5. Holgado (Šp./Kalex) 190, 6. Agius (Austr./Kalex) 166, 7. Salač (ČR/Kalex) 155.

Salač se v Malajsii mírně posunul, po dlouhé době ale skončil mimo desítku
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