|MotoGP Velká cena Indonésie 2026
|Datum:
|9. – 11. října 2026
|Místo:
|Pertamina Mandalika International Street Circuit
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Indonésie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?
Sedmnáctým závodem sezony je Grand Prix Indonésie 2026, živé vysílání mají zájemci dostupné díky live streamům zdarma u Tipsportu a Chance. Spustit si lze Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i MotoGP.
Televizní přenosy zajišťuje placený kanál Nova Sport 6, který si naladíte například díky těmto společnostem:
- Skylink – sledujte zde
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Filip Salač má formu, skončí znovu na bedně?
Český závodník Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing prožívá nejlepší sezonu kariéry. Celkem má už 5 umístění na stupních vítězů, včetně dvou posledních zastávek z Rakouska a Japonska. Spravil si tak chuť po dvou nedokončených závodech v Aragonii a San Marinu.
Okruh v Indonésii ale nepatří mezi jeho oblíbené – dosud tady absolvoval pouze 4 závody a dvakrát dojel do cíle, bylo z toho ale jen 21. a 15. místo. Loni nedokončil.
Díky dobrým výsledkům se v průběžném hodnocení Moto2 posunul Salač už na sedmou příčku, na šestého Sennu Agiuse ztrácí pouhých 8 bodů. Daniel Holgado je ještě o dva body lepší.
Průběžné pořadí Moto2 (po 16 z 22 závodů):
1. González 245,5, 2. Guevara 235, 3. Ortolá 181,5, 4. Alonso 166, 5. Holgado (Šp./Kalex) 154, 6. Agius (Austr./Kalex) 152, 7. Salač 144.
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Páté pódium v sezoně pro Salače. V Moto2 v Japonsku dojel třetí
Program Pertamina Grand Prix Indonésie 2026, kdy se jede
Kvůli časovému posunu se závody v Indonésii konají brzy ráno našeho času. Samotný Salač má hlavní závod na programu v neděli od 7:15, po něm následuje královská MotoGP od 9:00. Od šesté hodiny ranní se pak jede nejslabší Moto3.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 9. 10.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|3:00–3:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|3:50–4:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|4:45–5:30
|Moto3
|Trénink
|7:15–7:50
|Moto2
|Trénink
|8:05–8:45
|MotoGP
|Trénink
|9:00–10:00
|Sobota 10. 10.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|2:40–3:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|3:25–3:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|4:10–4:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|4:50–5:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|5:15–5:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|6:45–7:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|7:10–7:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|7:40–7:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|8:05–8:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (13 kol)
|9:00
|Neděle 11. 10.
|MotoGP
|Warm Up
|4:40–4:50
|Moto3
|Závod (20 kol)
|6:00
|Moto2
|Závod (22 kol)
|7:15
|MotoGP
|Grand Prix (27 kol)
|9:00