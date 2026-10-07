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MotoGP - VC Indonésie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  16:52

Filip Salač jede Velkou cenu Rakouska. | foto: Reuters

Sezona MS silničních motocyklů pokračuje další zastávkou, tentokrát se jede v Velká cena Indonésie. V akci uvidíme i Filipa Salače, sledujte přímý přenos.
MotoGP Velká cena Indonésie 2026
Datum:9. – 11. října 2026
Místo:Pertamina Mandalika International Street Circuit
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena Indonésie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?

Sedmnáctým závodem sezony je Grand Prix Indonésie 2026, živé vysílání mají zájemci dostupné díky live streamům zdarma u Tipsportu a Chance. Spustit si lze Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i MotoGP.

Televizní přenosy zajišťuje placený kanál Nova Sport 6, který si naladíte například díky těmto společnostem:

Filip Salač má formu, skončí znovu na bedně?

Český závodník Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing prožívá nejlepší sezonu kariéry. Celkem má už 5 umístění na stupních vítězů, včetně dvou posledních zastávek z Rakouska a Japonska. Spravil si tak chuť po dvou nedokončených závodech v Aragonii a San Marinu.

Okruh v Indonésii ale nepatří mezi jeho oblíbené – dosud tady absolvoval pouze 4 závody a dvakrát dojel do cíle, bylo z toho ale jen 21. a 15. místo. Loni nedokončil.

Díky dobrým výsledkům se v průběžném hodnocení Moto2 posunul Salač už na sedmou příčku, na šestého Sennu Agiuse ztrácí pouhých 8 bodů. Daniel Holgado je ještě o dva body lepší.

Průběžné pořadí Moto2 (po 16 z 22 závodů):

1. González 245,5, 2. Guevara 235, 3. Ortolá 181,5, 4. Alonso 166, 5. Holgado (Šp./Kalex) 154, 6. Agius (Austr./Kalex) 152, 7. Salač 144.

Páté pódium v sezoně pro Salače. V Moto2 v Japonsku dojel třetí

Program Pertamina Grand Prix Indonésie 2026, kdy se jede

Kvůli časovému posunu se závody v Indonésii konají brzy ráno našeho času. Samotný Salač má hlavní závod na programu v neděli od 7:15, po něm následuje královská MotoGP od 9:00. Od šesté hodiny ranní se pak jede nejslabší Moto3.

Velká cena Indonésie 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 9. 10.Moto3Volný trénink č. 13:00–3:35
Moto2Volný trénink č. 13:50–4:30
MotoGPVolný trénink č. 14:45–5:30
Moto3Trénink7:15–7:50
Moto2Trénink8:05–8:45
MotoGPTrénink9:00–10:00
Sobota 10. 10.Moto3Volný trénink č. 22:40–3:10
Moto2Volný trénink č. 23:25–3:55
MotoGPVolný trénink č. 24:10–4:40
MotoGPKvalifikace č. 14:50–5:05
MotoGPKvalifikace č. 25:15–5:30
Moto3Kvalifikace č. 16:45–7:00
Moto3Kvalifikace č. 27:10–7:25
Moto2Kvalifikace č. 17:40–7:55
Moto2Kvalifikace č. 28:05–8:20
MotoGPTissot Sprint (13 kol)9:00
Neděle 11. 10.MotoGPWarm Up4:40–4:50
Moto3Závod (20 kol)6:00
Moto2Závod (22 kol)7:15
MotoGPGrand Prix (27 kol)9:00

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