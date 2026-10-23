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MotoGP - VC Austrálie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  11:35

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu. | foto: Profimedia.cz

MS silničních motocyklů pokračuje zastávkou v Austrálii, naposledy se jede na okruhu Philipp Island poblíž Melbourne. Jede i Filip Salač, sledujte přímý přenos online.
MotoGP Velká cena Austrálie 2026
Datum:23. – 25. října 2026
Místo:Phillip Island Grand Prix Circuit
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena Austrálie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?

Už osmnáctým závodem dlouhé sezony silničních motocyklů je Grand Prix Austrálie 2026, živé vysílání najdou zájemci opět u Tipsportu a Chance. Platí to pro Moto3, Moto2 i královskou MotoGP.

V televizi si přenosy spustíte na placeném kanále Nova Sport 6, který mají v nabídce například tito poskytovatelé:

  • CANAL+ (bývalý Skylink)
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay

Filip Salač nemá australský okruh v oblibě

Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing letos zaujal už pěti pódiovými umístěními, na poslední dobré výsledky z Rakouska a Japonska ale v Indonésii nenavázal. I kvůli nepříjemné otravě jídlem nakonec dokončil poslední odjetý závod na 7. místě.

V Austrálii na Philipp Islandu má co zlepšovat – v kategorii Moto2 zde zatím odjel tři závody a dokončil jediný, před dvěma lety byl čtrnáctý. Loni nestartoval. Od příštího roku už se bude závodit v Adelaide, třeba mu nový okruh sedne lépe.

V průběžném pořadí Moto2 je Salač sedmý, na dvojici Agius–Alonso ztrácí 12, respektive 13 bodů. Náskok na Viettiho je pak 20 bodů.

Průběžné pořadí Moto2 (po 17 z 22 závodů):

1. González (Šp./Kalex) 265,5, 2. Guevara(Šp./Boscoscuro) 260, 3. Ortolá(Šp./Kalex) 191,5, 4. Holgado (Šp./Kalex) 170, 5. Alonso (Kol./Kalex) 166, 6. Agius (Austr./Kalex) 165, 7. Salač (ČR/Kalex) 153.

Otrava jídlem a jen sedmé místo pro Salače v Indonésii, Moto3 už má šampiona

Program Red Bull Grand Prix Austrálie 2026, kdy se jede

V Austrálii je výrazný časový posun, proto se všechny závody konají v noci a velmi brzy ráno českého času. Salač jede hlavní závod Moto2 už ve 2:15, MotoGP startuje ve 4:00. V neděli v noci se navíc mění čas na zimní.

Velká cena Austrálie 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 23. 10.Moto3Volný trénink č. 10:00–0:35
Moto2Volný trénink č. 10:50–1:30
MotoGPVolný trénink č. 11:45–2:30
Moto3Trénink4:15–4:50
Moto2Trénink5:05–5:45
MotoGPTrénink6:00–7:10
Moto3Volný trénink č. 223:40–0:10
Sobota 24. 10.Moto2Volný trénink č. 20:25–0:55
MotoGPVolný trénink č. 21:10–1:40
MotoGPKvalifikace č. 11:50–2:05
MotoGPKvalifikace č. 22:15–2:30
Moto3Kvalifikace č. 13:45–4:00
Moto3Kvalifikace č. 24:10–4:25
Moto2Kvalifikace č. 14:40–4:55
Moto2Kvalifikace č. 25:05–5:20
MotoGPTissot Sprint (13 kol)6:00
Neděle 25. 10.MotoGPWarm Up0:40–0:50
Moto3Závod (21 kol)2:00
Moto2Závod (23 kol)2:15
MotoGPGrand Prix (27 kol)4:00

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