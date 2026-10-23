|MotoGP Velká cena Austrálie 2026
|Datum:
|23. – 25. října 2026
|Místo:
|Phillip Island Grand Prix Circuit
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Austrálie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?
Už osmnáctým závodem dlouhé sezony silničních motocyklů je Grand Prix Austrálie 2026, živé vysílání najdou zájemci opět u Tipsportu a Chance. Platí to pro Moto3, Moto2 i královskou MotoGP.
V televizi si přenosy spustíte na placeném kanále Nova Sport 6, který mají v nabídce například tito poskytovatelé:
- CANAL+ (bývalý Skylink)
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Filip Salač nemá australský okruh v oblibě
Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing letos zaujal už pěti pódiovými umístěními, na poslední dobré výsledky z Rakouska a Japonska ale v Indonésii nenavázal. I kvůli nepříjemné otravě jídlem nakonec dokončil poslední odjetý závod na 7. místě.
V Austrálii na Philipp Islandu má co zlepšovat – v kategorii Moto2 zde zatím odjel tři závody a dokončil jediný, před dvěma lety byl čtrnáctý. Loni nestartoval. Od příštího roku už se bude závodit v Adelaide, třeba mu nový okruh sedne lépe.
V průběžném pořadí Moto2 je Salač sedmý, na dvojici Agius–Alonso ztrácí 12, respektive 13 bodů. Náskok na Viettiho je pak 20 bodů.
Průběžné pořadí Moto2 (po 17 z 22 závodů):
1. González (Šp./Kalex) 265,5, 2. Guevara(Šp./Boscoscuro) 260, 3. Ortolá(Šp./Kalex) 191,5, 4. Holgado (Šp./Kalex) 170, 5. Alonso (Kol./Kalex) 166, 6. Agius (Austr./Kalex) 165, 7. Salač (ČR/Kalex) 153.
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Otrava jídlem a jen sedmé místo pro Salače v Indonésii, Moto3 už má šampiona
Program Red Bull Grand Prix Austrálie 2026, kdy se jede
V Austrálii je výrazný časový posun, proto se všechny závody konají v noci a velmi brzy ráno českého času. Salač jede hlavní závod Moto2 už ve 2:15, MotoGP startuje ve 4:00. V neděli v noci se navíc mění čas na zimní.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 23. 10.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|0:00–0:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|0:50–1:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|1:45–2:30
|Moto3
|Trénink
|4:15–4:50
|Moto2
|Trénink
|5:05–5:45
|MotoGP
|Trénink
|6:00–7:10
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|23:40–0:10
|Sobota 24. 10.
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|0:25–0:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|1:10–1:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|1:50–2:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|2:15–2:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|3:45–4:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|4:10–4:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|4:40–4:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|5:05–5:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (13 kol)
|6:00
|Neděle 25. 10.
|MotoGP
|Warm Up
|0:40–0:50
|Moto3
|Závod (21 kol)
|2:00
|Moto2
|Závod (23 kol)
|2:15
|MotoGP
|Grand Prix (27 kol)
|4:00