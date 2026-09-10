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MotoGP - VC San Marina 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  11:32

Filip Salač (v čele) při závodě Velké ceny Británie. | foto: Reuters

Další zastávkou MS silničních motocyklů je Velká cena San Marina, která se jezdí na okruhu Misano v Itálii. V akci je i Filip Salač, sledujte přímé přenosy online.
MotoGP Velká cena San Marina 2026
Datum:11. – 13. září 2026
Místo:Misano World Circuit, Itálie
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena San Marina 2026 v MotoGP Misano: kde sledovat přímé přenosy?

Už 14. zastávku sezony, Grand Prix San Marino 2026, mohou zájemci sledovat díky live streamům u Tipsportu nebo Chance. K dispozici jsou tréninky, kvalifikace i závody Moto3, Moto2 a královské MotoGP.

Televizní přenosy jdou dostupné na placeném kanálu Nova Sport 6, který mají v nabídkách například tito poskytovatelé:

Filip Salač poslední závod v Moto2 nedojel

Český zástupce Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing posledně v Aragónu nenavázal na šokující triumf ze Silverstonu, v 7. kole kvůli zranění závod vzdal. Měl už by však být v pořádku, šlo jen o otok palce levné nohy.

Okruh v Misanu si vyzkoušel před lety už v Moto3, v aktuální Moto2 má na kontě nejlépe 7. místo před dvěma lety. Loni se mu závod nepodařil a dojel až osmnáctý.

V průběžném hodnocení kategorie Moto2 zůstal i přes poslední nedokončený závod na osmém místě, na sedmého Viettiho mu chybí pouze šest bodů. Šestý Alonso mu už utekl, v Aragonii totiž skončil třetí.

Salač na nedávný triumf v Moto2 nenavázal, závod v Aragonii vzdal kvůli zranění

Program Red Bull Grand Prix San Marina 2026 v Misanu, kdy se jede

Podle harmonogramu se jedou v pátek tréninky, sobota patří kvalifikacím a sprintu a v neděli už se fanoušci mohou těšit na Grand Prix. Nejprve přichází na řadu Moto3, poté od 12:15 Moto2 s Filipem Salačem a od 14:00 královská MotoGP.

Velká cena San Marina 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 11. 9.Moto3Volný trénink č. 19:00–9:35
Moto2Volný trénink č. 19:50–10:30
MotoGPVolný trénink č. 110:45–11:30
Moto3Trénink13:15–13:50
Moto2Trénink14:05–14:45
MotoGPTrénink15:00–16:00
Sobota 12. 9.Moto3Volný trénink č. 28:40–9:10
Moto2Volný trénink č. 29:25–9:55
MotoGPVolný trénink č. 210:10–10:40
MotoGPKvalifikace č. 110:50–11:05
MotoGPKvalifikace č. 211:15–11:30
Moto3Kvalifikace č. 112:45–13:00
Moto3Kvalifikace č. 213:10–13:25
Moto2Kvalifikace č. 113:40–13:55
Moto2Kvalifikace č. 214:05–14:20
MotoGPTissot Sprint (13 kol)15:00
Neděle 13. 9.MotoGPWarm Up9:40–9:50
Moto3Závod (20 kol)11:00
Moto2Závod (22 kol)12:15
MotoGPGrand Prix (27 kol)14:00

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MotoGP - VC San Marina 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

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