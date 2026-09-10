|MotoGP Velká cena San Marina 2026
|Datum:
|11. – 13. září 2026
|Místo:
|Misano World Circuit, Itálie
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena San Marina 2026 v MotoGP Misano: kde sledovat přímé přenosy?
Už 14. zastávku sezony, Grand Prix San Marino 2026, mohou zájemci sledovat díky live streamům u Tipsportu nebo Chance. K dispozici jsou tréninky, kvalifikace i závody Moto3, Moto2 a královské MotoGP.
Televizní přenosy jdou dostupné na placeném kanálu Nova Sport 6, který mají v nabídkách například tito poskytovatelé:
- Skylink – sledujte zde
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Filip Salač poslední závod v Moto2 nedojel
Český zástupce Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing posledně v Aragónu nenavázal na šokující triumf ze Silverstonu, v 7. kole kvůli zranění závod vzdal. Měl už by však být v pořádku, šlo jen o otok palce levné nohy.
Okruh v Misanu si vyzkoušel před lety už v Moto3, v aktuální Moto2 má na kontě nejlépe 7. místo před dvěma lety. Loni se mu závod nepodařil a dojel až osmnáctý.
V průběžném hodnocení kategorie Moto2 zůstal i přes poslední nedokončený závod na osmém místě, na sedmého Viettiho mu chybí pouze šest bodů. Šestý Alonso mu už utekl, v Aragonii totiž skončil třetí.
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Salač na nedávný triumf v Moto2 nenavázal, závod v Aragonii vzdal kvůli zranění
Program Red Bull Grand Prix San Marina 2026 v Misanu, kdy se jede
Podle harmonogramu se jedou v pátek tréninky, sobota patří kvalifikacím a sprintu a v neděli už se fanoušci mohou těšit na Grand Prix. Nejprve přichází na řadu Moto3, poté od 12:15 Moto2 s Filipem Salačem a od 14:00 královská MotoGP.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 11. 9.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Sobota 12. 9.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (13 kol)
|15:00
|Neděle 13. 9.
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (20 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (22 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (27 kol)
|14:00