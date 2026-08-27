|MotoGP Velká cena Aragonie 2026 - informace
|Datum:
|28. – 30. srpna 2026
|Místo:
|MotorLand Aragón, Alcañiz, Španělsko
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Aragonie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?
13. zastávku sezony, Grand Prix Aragon 2026, lze sledovat díky dostupným přímým přenosům u sázkové kanceláře Tipsport, případně Chance. Spustit si můžete tréninky, kvalifikace a závody všech kategorií, tedy Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i Moto GP.
V televizi si zastávku v Aragónu naladíte na placeném kanále Nova Sport 6, který mají v nabídkách například tito poskytovatelé:
- Telly – sledujte zde
- Skylink – sledujte zde
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Filip Salač v Moto2 zazářil nečekaným vítězstvím
Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing o sobě dal posledně hodně vědět, zcela nečekaně totiž v Silverstonu zvítězil a připsal si svůj první triumf v Moto2.
Trať v Aragónu dobře zná z minulosti a mohl by znovu být mezi nejlepšími – loni tady dojel na pátém místě, což byl nejlepší výkon z celé sezony. Při aktuální formě by cokoliv mimo TOP 10 bylo zklamáním, momentálně má totiž Salač sérii osmi závodů v řadě, kdy se do desítky dostal.
V průběžném hodnocení seriálu Moto2 sice zůstal na 8. místě, na sedmého Celestina Viettiho a šestého Davida Alonsa už ale ztrácí pouze čtyři, respektive osm bodů.
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Program GoPro Grand Prix Aragonie 2026, kdy se jede
Harmonogram se nijak nemění – pátek patří úvodním tréninkům, v sobotu se jedou kvalifikace a krátký sprint v nejsilnější kategorii.
Neděle je závodním dnem, Salač jde do akce od 12:15. Ještě před ním se koná slabší Moto3 a od 14:00 přichází na řadu královská MotoGP.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 28. 8.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Sobota 29. 8.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (11 kol)
|15:00
|Neděle 30. 8.
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (17 kol)
|11:15
|Moto2
|Závod (19 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (23 kol)
|14:00