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MotoGP - VC Aragonie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  23:22

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu. | foto: Profimedia.cz

Poslední srpnový víkend patří další zastávce MS silničních motocyklů, jede ve Velká cena Aragonie ve Španělsku. Naváže Filip Salač na své poslední vítězství v kategorii Moto2? Sledujte přímé přenosy online.
MotoGP Velká cena Aragonie 2026 - informace
Datum:28. – 30. srpna 2026
Místo:MotorLand Aragón, Alcañiz, Španělsko
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena Aragonie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?

13. zastávku sezony, Grand Prix Aragon 2026, lze sledovat díky dostupným přímým přenosům u sázkové kanceláře Tipsport, případně Chance. Spustit si můžete tréninky, kvalifikace a závody všech kategorií, tedy Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i Moto GP.

V televizi si zastávku v Aragónu naladíte na placeném kanále Nova Sport 6, který mají v nabídkách například tito poskytovatelé:

Filip Salač v Moto2 zazářil nečekaným vítězstvím

Český jezdec Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing o sobě dal posledně hodně vědět, zcela nečekaně totiž v Silverstonu zvítězil a připsal si svůj první triumf v Moto2.

Trať v Aragónu dobře zná z minulosti a mohl by znovu být mezi nejlepšími – loni tady dojel na pátém místě, což byl nejlepší výkon z celé sezony. Při aktuální formě by cokoliv mimo TOP 10 bylo zklamáním, momentálně má totiž Salač sérii osmi závodů v řadě, kdy se do desítky dostal.

V průběžném hodnocení seriálu Moto2 sice zůstal na 8. místě, na sedmého Celestina Viettiho a šestého Davida Alonsa už ale ztrácí pouze čtyři, respektive osm bodů.

Salačova paráda v Británii! Česko má po 16 letech znovu vítěze závodu Moto2

Program GoPro Grand Prix Aragonie 2026, kdy se jede

Harmonogram se nijak nemění – pátek patří úvodním tréninkům, v sobotu se jedou kvalifikace a krátký sprint v nejsilnější kategorii.

Neděle je závodním dnem, Salač jde do akce od 12:15. Ještě před ním se koná slabší Moto3 a od 14:00 přichází na řadu královská MotoGP.

Velká cena Aragonie 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 28. 8.Moto3Volný trénink č. 19:00–9:35
Moto2Volný trénink č. 19:50–10:30
MotoGPVolný trénink č. 110:45–11:30
Moto3Trénink13:15–13:50
Moto2Trénink14:05–14:45
MotoGPTrénink15:00–16:00
Sobota 29. 8.Moto3Volný trénink č. 28:40–9:10
Moto2Volný trénink č. 29:25–9:55
MotoGPVolný trénink č. 210:10–10:40
MotoGPKvalifikace č. 110:50–11:05
MotoGPKvalifikace č. 211:15–11:30
Moto3Kvalifikace č. 112:45–13:00
Moto3Kvalifikace č. 213:10–13:25
Moto2Kvalifikace č. 113:40–13:55
Moto2Kvalifikace č. 214:05–14:20
MotoGPTissot Sprint (11 kol)15:00
Neděle 30. 8.MotoGPWarm Up9:40–9:50
Moto3Závod (17 kol)11:15
Moto2Závod (19 kol)12:15
MotoGPGrand Prix (23 kol)14:00

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