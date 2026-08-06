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MotoGP Anglie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  14:01

Trénink na Velkou cenu České republiky. Na trati jezdec kategorie Moto2 Filip Salač z Česka, tým OnlyFans American Racing Team. | foto: ČTK

Po téměř měsíční pauze se vrací závod MS silničních motocyklů, jede se Velká cena v britském Silverstone. Kromě královské MotoGP uvidíme od 7. do 9. srpna i Filipa Salače v Moto2 – kde sledovat závody živě?
MotoGP Velká cena Anglie 2026 - informace
Datum:7. – 9. srnpa 2026
Místo:Silverstone, Anglie
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Tipsport ZDE, Nova Sport 6

Velká cena Velké Británie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?

Grand Prix Velké Británie 2026 najdou fanoušci v přímých přenosech u sázkové kanceláře Tipsport, případně Chance. Spustit si lze tréninky, kvalifikace i samotné závody, a to při Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i nejsilnějších MotoGP.

Živé vysílání z MotoGP v Anglii najdete také v televizi, konkrétně na kanále Nova Sport 6. Ten mají v nabídkách například tito poskytovatelé:

Filip Salač v Moto2 září, jak to bude v Silverstone?

Českému jezdci Filipu Salačovi tým OnlyFans American Racing sedí. Aktuálně totiž drží už sedm umístění v TOP 10 z posledních sedmi závodů, v Brně a na Hungaroringu byl dokonce na stupních vítězů.

V Silverstonu by mohl v tomto trendu pokračovat, loni tady totiž dojel sedmý, do desítky se vměstnal i při své premiérové sezoně v Moto2 před čtyřmi lety.

V průběžném hodnocení celého seriálu je před zastávkou ve Velké Británii na 8. místě s 83 body, sedmý Celestino Vietti má na něj šestadvacet bodů k dobru. Suverénně vede Manuel González před Izanem Guevarou a Sennou Aguisem.

Skvělý Salač dojel v Moto2 sedmý na Sachsenringu. Polepšil si o osm míst

Program Tissot Grand Prix Velké Británie 2026, kdy se jede

Podle harmoogramu se začíná už v pátek několika tréninky, které pokračují i v sobotu, kdy už se jedou i kvalifikace, při MotoGP také sprint.

Neděle už patří samotným závodům, Salač jde do akce ve 12:15. Netradičně se poté jede královská MotoGP a až na závěr nejslabší Moto3.

Velká cena Anglie 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 7. 8.Moto3Volný trénink č. 111:00–11:35
Moto2Volný trénink č. 111:50–12:30
MotoGPVolný trénink č. 112:45–13:30
Moto3Trénink15:15–15:50
Moto2Trénink16:05–16:45
MotoGPTrénink17:00–18:00
Sobota 8. 8.Moto3Volný trénink č. 210:40–11:10
Moto2Volný trénink č. 211:25–11:55
MotoGPVolný trénink č. 212:10–12:40
MotoGPKvalifikace č. 112:50–13:05
MotoGPKvalifikace č. 213:15–13:30
Moto3Kvalifikace č. 114:45–15:00
Moto3Kvalifikace č. 215:10–15:25
Moto2Kvalifikace č. 115:40–15:55
Moto2Kvalifikace č. 216:05–16:20
MotoGPTissot Sprint (10 kol)17:00
Neděle 9. 8.MotoGPWarm Up10:40–10:50
Moto2Závod (17 kol)12:15
MotoGPGrand Prix (20 kol)14:00
Moto3Závod (15 kol)15:30

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