|MotoGP Velká cena Anglie 2026 - informace
|Datum:
|7. – 9. srnpa 2026
|Místo:
|Silverstone, Anglie
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Tipsport ZDE, Nova Sport 6
Velká cena Velké Británie 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?
Grand Prix Velké Británie 2026 najdou fanoušci v přímých přenosech u sázkové kanceláře Tipsport, případně Chance. Spustit si lze tréninky, kvalifikace i samotné závody, a to při Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i nejsilnějších MotoGP.
Živé vysílání z MotoGP v Anglii najdete také v televizi, konkrétně na kanále Nova Sport 6. Ten mají v nabídkách například tito poskytovatelé:
- Telly – sledujte zde
- Skylink – sledujte zde
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Filip Salač v Moto2 září, jak to bude v Silverstone?
Českému jezdci Filipu Salačovi tým OnlyFans American Racing sedí. Aktuálně totiž drží už sedm umístění v TOP 10 z posledních sedmi závodů, v Brně a na Hungaroringu byl dokonce na stupních vítězů.
V Silverstonu by mohl v tomto trendu pokračovat, loni tady totiž dojel sedmý, do desítky se vměstnal i při své premiérové sezoně v Moto2 před čtyřmi lety.
V průběžném hodnocení celého seriálu je před zastávkou ve Velké Británii na 8. místě s 83 body, sedmý Celestino Vietti má na něj šestadvacet bodů k dobru. Suverénně vede Manuel González před Izanem Guevarou a Sennou Aguisem.
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Skvělý Salač dojel v Moto2 sedmý na Sachsenringu. Polepšil si o osm míst
Program Tissot Grand Prix Velké Británie 2026, kdy se jede
Podle harmoogramu se začíná už v pátek několika tréninky, které pokračují i v sobotu, kdy už se jedou i kvalifikace, při MotoGP také sprint.
Neděle už patří samotným závodům, Salač jde do akce ve 12:15. Netradičně se poté jede královská MotoGP a až na závěr nejslabší Moto3.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 7. 8.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|11:00–11:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|11:50–12:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|12:45–13:30
|Moto3
|Trénink
|15:15–15:50
|Moto2
|Trénink
|16:05–16:45
|MotoGP
|Trénink
|17:00–18:00
|Sobota 8. 8.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|10:40–11:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|11:25–11:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|12:10–12:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|12:50–13:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|13:15–13:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|14:45–15:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|15:10–15:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|15:40–15:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|16:05–16:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (10 kol)
|17:00
|Neděle 9. 8.
|MotoGP
|Warm Up
|10:40–10:50
|Moto2
|Závod (17 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (20 kol)
|14:00
|Moto3
|Závod (15 kol)
|15:30