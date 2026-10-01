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MotoGP - VC Japonska 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Autor:
  10:50

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu. | foto: Profimedia.cz

Závody MS silničních motocyklů pokračují Velkou cenou Japonska na okruhu Mobility Resort Motegi. Na programu je šestnáctý podnik sezony, jehož součástí bude také start českého jezdce Filipa Salače v kategorii Moto2. Sledujte přímé přenosy z celého závodního víkendu. V textu najdete i kompletní program závodního víkendu.
MotoGP Velká cena Japonska 2026
Datum:2. – 4. října 2026
Místo:Mobility Resort Motegi, Japonsko
Číslo závodu:16. podnik sezony
Čech:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Nova Sport 6, online Oneplay

Velká cena Japonska 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?

Šestnáctým závodem sezony je Grand Prix Japonska 2026 na okruhu Mobility Resort Motegi. Závodní víkend se uskuteční od pátku 2. do neděle 4. října. Přímé přenosy jsou dostupné prostřednictvím live streamů zdarma u Tipsportu a Chance.

V televizi je naladíte na kanálu Nova Sport 6. Tento placený kanál můžete získat například u těchto poskytovatelů:

Filip Salač je v Moto2 průběžně sedmý

Český jezdec Filip Salač nastupuje v Moto2 za tým OnlyFans American Racing Team. Před Velkou cenou Japonska mu v průběžném pořadí patří sedmé místo se 128 body.

Další pódium pro Salače! V Rakousku dojel druhý v Moto2, nestačil jen na Guevaru

Salač přijíždí do Motegi po vydařeném víkendu v Rakousku, kde získal pole position a v následném závodě obsadil druhé místo.

Japonský okruh přitom českému jezdci v minulosti seděl – v roce 2024 zde ve třídě Moto2 dojel třetí.

Průběžné pořadí Moto2 (po 15 z 22 závodů):

1. González 245,5, 2. Guevara 210, 3. Ortolá 168,5, 4. Alonso 155, 5. Agius (Austr./Kalex) 149, 6. Holgado (Šp./Kalex) 146, 7. Salač 128.

O titul v MotoGP bojují Martin a Márquez

Velká cena Japonska přichází v době, kdy se v čele šampionátu MotoGP rozhořel souboj Jorgeho Martina s Marcem Márquezem. Po Velké ceně Rakouska vede Martin s 306 body, zatímco Márquez ztrácí 12 bodů. Třetí Marco Bezzecchi má na kontě 244 bodů.

Průběžné pořadí MotoGP (po 15 z 22 závodů):

1. Martín 306, 2. M. Márquez 294, 3. Bezzecchi 264, 4. Acosta 234, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 230, 6. Ogura 222.

Sázky na Velkou cenu Japonska

U SynotTipu si můžete vsadit na vítěze Velké ceny Japonska v MotoGP. Nejnižší kurz 2,50 je vypsaný na Marca Márqueze, následují Jorge Martin a Marco Bezzecchi shodně s kurzem 5,00.

Vsadit lze také na celkového vítěze mistrovství světa MotoGP 2026. Marc Márquez je v nabídce s kurzem 1,30, Jorge Martin má kurz 4,00 a Marco Bezzecchi 12,90.

Velká cena Japonska 2026 – program

DenKategorieDisciplínaČas (ČR)
Pátek 2. 10.Moto3Volný trénink č. 12:00–2:35
Moto2Volný trénink č. 12:50–3:30
MotoGPVolný trénink č. 13:45–4:30
Moto3Trénink6:15–6:50
Moto2Trénink7:05–7:45
MotoGPTrénink8:00–9:00
Sobota 3. 10.Moto3Volný trénink č. 21:40–2:10
Moto2Volný trénink č. 22:25–2:55
MotoGPVolný trénink č. 23:10–3:40
MotoGPKvalifikace č. 13:50–4:05
MotoGPKvalifikace č. 24:15–4:30
Moto3Kvalifikace č. 15:45–6:00
Moto3Kvalifikace č. 26:10–6:25
Moto2Kvalifikace č. 16:40–6:55
Moto2Kvalifikace č. 27:05–7:20
MotoGPSprint (12 kol)8:00
Neděle 4. 10.MotoGPWarm Up2:40–2:50
Moto3Závod (17 kol)4:00
Moto2Závod (19 kol)5:15
MotoGPGrand Prix (24 kol)7:00
Vítězové posledních Velkých cen Japonska MotoGP
VítězStáj
2025Francesco BagnaiaDucati
2024Francesco BagnaiaDucati
2023Jorge MartinDucati
2022Jack MillerDucati
2021Závod se nekonal
2020Závod se nekonal
2019Marc MárquezHonda
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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