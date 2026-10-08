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Velká cena Singapuru formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Kristýna Polášková
  10:45

Max Verstappen bojuje s Georgem Russellem ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii. | foto: Reuters

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Singapuru, tradičním nočním závodem na městském okruhu Marina Bay. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky, zajímavosti o trati, aktuální sázkové kurzy a informace, kde závod sledovat živě.

Program Velké ceny Singapuru F1 2026:

Velká cena Singapuru nabídne v roce 2026 poprvé v historii sprintový formát. Jezdci proto absolvují pouze jeden volný trénink, po kterém v pátek následuje sprintová kvalifikace. V sobotu je na programu sprint a kvalifikace na hlavní závod, který odstartuje v neděli ve 14:00 českého času.

DatumRelaceČasVýsledek
Pátek 9. října1. volný trénink 10:30 – 11:30
Sprintová kvalifikace14:30 – 15:14
Sobota 10. října Sprint 11:00 – 12:00
Kvalifikace 15:00 – 16:00
Neděle 11. října Hlavní závod 14:00

Zajímavosti před Velkou cenou Singapuru F1

  • Velká cena Singapuru 2026 se jede od 9. do 11. října na městském okruhu Marina Bay Street Circuit. Letos poprvé v historii závodu nabídne také sprintový formát.
  • Okruh Marina Bay měří 4,927 kilometru a závod je vypsán na 62 kol.
  • Celková délka hlavního závodu činí 305,337 kilometru.
  • Trať má 19 zatáček. Současnou podobu získala po úpravách v roce 2023, kdy čtyři zatáčky nahradila téměř 400 metrů dlouhá rovinka.
  • Velká cena Singapuru se poprvé jela v roce 2008 a stala se vůbec prvním nočním závodem v historii formule 1.
  • Rekord závodního kola drží Lewis Hamilton, který v roce 2025 s Ferrari zajel čas 1:33,808.
  • Poslední ročník v roce 2025 vyhrál George Russell s Mercedesem před Maxem Verstappenem a Landem Norrisem.
  • Marina Bay patří kvůli vysokým teplotám a vlhkosti k fyzicky nejnáročnějším závodům sezony. Podle formule 1 mohou jezdci během závodu ztratit až tři kilogramy tělesné hmotnosti.

Sázkové kurzy na Velkou cenu Singapuru F1

Největším favoritem na vítězství v Singapuru je podle kurzů Synot Tipu Max Verstappen s kurzem 3,25. Vedoucí muž šampionátu Andrea Kimi Antonelli následuje s kurzem 4,75, na Landa Norrise je vypsán kurz 6,00.

Kurzy na vítěze ve Velké ceně Singapuru F1
JezdecKurz
Max Verstappen3,25
Andrea Kimi Antonelli4,75
Lando Norris6,00
Lewis Hamilton7,00
Charles Leclerc7,00
Isack Hadjar10,00
Oscar Piastri11,00
George Russell51,00
    • Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.
    • Vzhledem k charakteru městského okruhu v Marina Bay může být zajímavá například sázka na výjezd safety caru. SynotTip nabízí kurz 1,16 na ano a 4,55 na ne. Sázet lze také na nasazení virtuálního safety caru nebo vyvěšení červené vlajky.
    • V nabídce jsou také sázky na nejrychlejší kolo, vítězný tým, vítězný rozdíl, počet klasifikovaných jezdců, prvního jezdce v boxech nebo prvního jezdce či tým, který ze závodu odstoupí.

Kde sledovat Velkou cenu Singapuru F1

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Skylink
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay

Specifika okruhu Marina Bay

Městský okruh Marina Bay patří k nejnáročnějším tratím v kalendáři formule 1. Jezdci se pohybují těsně podél bariér a kvůli omezeným únikovým zónám může i menší chyba znamenat konec závodu.

Charakter trati zároveň zvyšuje pravděpodobnost výjezdu safety caru. Od premiérového ročníku v roce 2008 až do roku 2024 zasáhl do každé Velké ceny Singapuru. Relativně nízká průměrná rychlost v kombinaci s častými neutralizacemi navíc v minulosti vedla k tomu, že se závody v Singapuru přibližovaly maximálnímu časovému limitu.

Historie vítězů VC Singapuru

Nejúspěšnějším jezdcem v historii Velké ceny Singapuru je Sebastian Vettel, který zde zvítězil pětkrát – v letech 2011, 2012, 2013, 2015 a 2019. Čtyři triumfy má Lewis Hamilton (2009, 2014, 2017 a 2018), dvakrát závod vyhrál Fernando Alonso (2008 a 2010).

V posledních letech se vítězové střídají. V roce 2022 triumfoval Sergio Pérez, o rok později Carlos Sainz a v roce 2024 Lando Norris. Poslední ročník v roce 2025 ovládl George Russell s Mercedesem.

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