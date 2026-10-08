Program Velké ceny Singapuru F1 2026:
Velká cena Singapuru nabídne v roce 2026 poprvé v historii sprintový formát. Jezdci proto absolvují pouze jeden volný trénink, po kterém v pátek následuje sprintová kvalifikace. V sobotu je na programu sprint a kvalifikace na hlavní závod, který odstartuje v neděli ve 14:00 českého času.
|Datum
|Relace
|Čas
|Výsledek
|Pátek 9. října
|1. volný trénink
|10:30 – 11:30
|Sprintová kvalifikace
|14:30 – 15:14
|Sobota 10. října
|Sprint
|11:00 – 12:00
|Kvalifikace
|15:00 – 16:00
|Neděle 11. října
|Hlavní závod
|14:00
Zajímavosti před Velkou cenou Singapuru F1
- Velká cena Singapuru 2026 se jede od 9. do 11. října na městském okruhu Marina Bay Street Circuit. Letos poprvé v historii závodu nabídne také sprintový formát.
- Okruh Marina Bay měří 4,927 kilometru a závod je vypsán na 62 kol.
- Celková délka hlavního závodu činí 305,337 kilometru.
- Trať má 19 zatáček. Současnou podobu získala po úpravách v roce 2023, kdy čtyři zatáčky nahradila téměř 400 metrů dlouhá rovinka.
- Velká cena Singapuru se poprvé jela v roce 2008 a stala se vůbec prvním nočním závodem v historii formule 1.
- Rekord závodního kola drží Lewis Hamilton, který v roce 2025 s Ferrari zajel čas 1:33,808.
- Poslední ročník v roce 2025 vyhrál George Russell s Mercedesem před Maxem Verstappenem a Landem Norrisem.
- Marina Bay patří kvůli vysokým teplotám a vlhkosti k fyzicky nejnáročnějším závodům sezony. Podle formule 1 mohou jezdci během závodu ztratit až tři kilogramy tělesné hmotnosti.
Sázkové kurzy na Velkou cenu Singapuru F1
Největším favoritem na vítězství v Singapuru je podle kurzů Synot Tipu Max Verstappen s kurzem 3,25. Vedoucí muž šampionátu Andrea Kimi Antonelli následuje s kurzem 4,75, na Landa Norrise je vypsán kurz 6,00.
|Jezdec
|Kurz
|Max Verstappen
|3,25
|Andrea Kimi Antonelli
|4,75
|Lando Norris
|6,00
|Lewis Hamilton
|7,00
|Charles Leclerc
|7,00
|Isack Hadjar
|10,00
|Oscar Piastri
|11,00
|George Russell
|51,00
- Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.
- Vzhledem k charakteru městského okruhu v Marina Bay může být zajímavá například sázka na výjezd safety caru. SynotTip nabízí kurz 1,16 na ano a 4,55 na ne. Sázet lze také na nasazení virtuálního safety caru nebo vyvěšení červené vlajky.
- V nabídce jsou také sázky na nejrychlejší kolo, vítězný tým, vítězný rozdíl, počet klasifikovaných jezdců, prvního jezdce v boxech nebo prvního jezdce či tým, který ze závodu odstoupí.
Kde sledovat Velkou cenu Singapuru F1
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Specifika okruhu Marina Bay
Městský okruh Marina Bay patří k nejnáročnějším tratím v kalendáři formule 1. Jezdci se pohybují těsně podél bariér a kvůli omezeným únikovým zónám může i menší chyba znamenat konec závodu.
Charakter trati zároveň zvyšuje pravděpodobnost výjezdu safety caru. Od premiérového ročníku v roce 2008 až do roku 2024 zasáhl do každé Velké ceny Singapuru. Relativně nízká průměrná rychlost v kombinaci s častými neutralizacemi navíc v minulosti vedla k tomu, že se závody v Singapuru přibližovaly maximálnímu časovému limitu.
Historie vítězů VC Singapuru
Nejúspěšnějším jezdcem v historii Velké ceny Singapuru je Sebastian Vettel, který zde zvítězil pětkrát – v letech 2011, 2012, 2013, 2015 a 2019. Čtyři triumfy má Lewis Hamilton (2009, 2014, 2017 a 2018), dvakrát závod vyhrál Fernando Alonso (2008 a 2010).
V posledních letech se vítězové střídají. V roce 2022 triumfoval Sergio Pérez, o rok později Carlos Sainz a v roce 2024 Lando Norris. Poslední ročník v roce 2025 ovládl George Russell s Mercedesem.