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Velká cena Mexika F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Kristýna Polášková
  17:52

Max Verstappen na trati Velké ceny USA | foto: AP

Šampionát formule 1 pokračuje Velkou cenou Mexika na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez. Závod v Mexico City se jede v nadmořské výšce přes 2 200 metrů, která klade mimořádné nároky na aerodynamiku i chlazení monopostů. V našem přehledu najdete časový harmonogram, výsledky, parametry trati, sázkové kurzy i informace o přímém přenosu.

Program Velké ceny Mexika 2026

Velká cena Mexika se uskuteční v tradičním formátu bez sprintu. Na jezdce čekají tři hodinové tréninky, sobotní kvalifikace a nedělní závod na 71 kol. Pro české diváky jsou jednotlivé části programu naplánovány převážně na večerní a noční hodiny.

Podle aktuální předpovědi by mělo v Mexico City převládat slunečné počasí s teplotami kolem 24 až 26 °C.

Časový harmonogram
DatumRelaceČasVýsledky
Pátek 30. října1. volný trénink19:30 – 20:30
2. volný trénink23:00 – 00:00
Sobota 31. října3. volný trénink18:30 – 19:30
Kvalifikace22:00 – 23:00
Neděle 1. listopaduHlavní závod21:00

Zajímavosti o Velké ceně Mexika

Okruh Autódromo Hermanos Rodríguez, pojmenovaný po mexických závodnících a bratrech Ricardovi a Pedrovi Rodríguezových, se nachází v parku Magdalena Mixhuca. Formule 1 se na něj po dlouhé přestávce vrátila v roce 2015. Největším specifikem trati je nadmořská výška přes 2 200 metrů a s ní spojený řidší vzduch. Monoposty proto i při nastavení na maximální přítlak dosahují nižších hodnot přítlačné síly než na většině ostatních okruhů. Řidší vzduch zároveň komplikuje chlazení pohonných jednotek.

Výraznou změnou oproti historické podobě okruhu je úprava původní rychlé zatáčky Peraltada. Trať nyní vede pomalou technickou sekcí přes prostor bývalého baseballového stadionu Foro Sol, kde tribuny vytvářejí působivou diváckou kulisu. Pirelli pro závodní víkend zvolilo tři nejměkčí směsi pneumatik C3, C4 a C5.

Autódromo Hermanos RodríguezParametry okruhu
Délka okruhu:4,304 km
Počet kol:71 kol
Délka závodu:305,354 km
Rekord okruhu (v závodě):1:17,774 (Valtteri Bottas, 2021)
Nejúspěšnější jezdec:Max Verstappen (5 vítězství)
Nejúspěšnější tým:Red Bull Racing (5 vítězství)

Kurzy na vítěze Velké ceny Mexika 2026

Hlavním favoritem Velké ceny Mexika je podle bookmakerů Max Verstappen, který na zdejším okruhu zvítězil už pětkrát. Na jeho triumf je vypsán kurz 2,35, zatímco vítězství Andrey Kimiho Antonelliho je ohodnoceno kurzem 2,75. Ostatní jezdci včetně Charlese Leclerca a obhájce loňského prvenství Landa Norrise mají podle sázkových kurzů výraznější odstup.

JezdecKurz na vítězství
Max Verstappen2,35
Andrea Kimi Antonelli2,75
Charles Leclerc8,95
Lewis Hamilton9,45
George Russell16,90
Lando Norris18,90
Isack Hadjar25,90
Oscar Piastri34,00
Pierre Gasly250,00

Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.

  • Sázková nabídka zahrnuje například vítězný tým, vítězný rozdíl, nejrychlejší kolo nebo počet klasifikovaných jezdců.
  • Tipovat lze také průběh závodu, například nasazení Safety Caru či virtuálního Safety Caru, prvního jezdce při zastávce v boxech nebo prvního odstoupivšího jezdce či tým.
  • Další možnosti představují sázky na přerušení závodu červenou vlajkou nebo na to, zda některý jezdec získá pole position, zvítězí a zároveň zajede nejrychlejší kolo.

Kde sledovat Velkou cenu Mexika 2026: Přímý přenos v TV

Kompletní závodní víkend z Mexika vysílá v přímém přenosu sportovní stanice Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

    • CANAL+ (bývalý Skylink)
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay

Jak dopadla Velká cena Mexika loni?

V loňské Velké ceně Mexika zvítězil Lando Norris s McLarenem, který si předtím zajistil také pole position. Druhé místo obsadil Charles Leclerc s Ferrari, třetí skončil Max Verstappen s Red Bullem. Nejrychlejší kolo závodu zajel George Russell s Mercedesem.

Norris vyhrál v Mexiku a posunul se do čela šampionátu, Piastri skončil až pátý
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