|F1 Velká cena Las Vegas 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|20. – 22. listopadu 2026
|Místo:
|Las Vegas, Nevada, USA
|Okruh:
|Las Vegas Strip Circuit (6,201 km)
|Počet kol / délka závodu:
|50 kol / 309,958 km
|Kde sledovat (TV):
|Nova Sport 5
Program Velké ceny Las Vegas 2026
Závodní víkend v Nevadě startuje v noci na pátek prvním volným tréninkem a vyvrcholí nedělním hlavním závodem.
|Den
|Čas (SEČ)
|Událost
|Výsledky
|Pátek 20. 11.
|01:30 – 02:30
|1. trénink
|05:00 – 06:00
|2. trénink
|Sobota 21. 11.
|01:30 – 02:30
|3. trénink
|05:00 – 06:00
|Kvalifikace
|Neděle 22. 11.
|05:00
|Závod
Favorité a kurzy na vítěze GP Las Vegas
Bookmakeři SynotTipu pasují do role největšího favorita Maxe Verstappena s kurzem 2,50. Nizozemec na tomto okruhu ovládl dva ze tří dosavadních ročníků a drží zde také rekord závodního kola z roku 2025. Největší konkurenci by mu podle kurzů měla tvořit dvojice Mercedesu Andrea Kimi Antonelli (4,75) a George Russell (5,00), těsně následovaná Landem Norrisem (5,50).
|Jezdec
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen
|2,50
|Andrea Kimi Antonelli
|4,75
|George Russell
|5,00
|Lando Norris
|5,50
|Lewis Hamilton
|16,90
|Charles Leclerc
|16,90
|Isack Hadjar
|16,90
|Oscar Piastri
|67,00
|Pierre Gasly
|250,00
|Liam Lawson
|350,00
|Arvid Lindblad
|400,00
|Fernando Alonso
|500,00
|Nico Hülkenberg
|500,00
|Valtteri Bottas
|500,00
|Sergio Pérez
|500,00
Zajímavosti a parametry trati: Las Vegas Strip
Městský okruh v srdci Las Vegas měl v kalendáři Formule 1 premiéru v roce 2023 a má smlouvu na pořádání závodů až do roku 2037. Trať navržená společností Tilke GmbH měří 6,201 kilometru, čítá 17 zatáček a vede kolem ikonických hotelů a kasin, jako jsou Caesars Palace, Bellagio či Venetian. Díky dlouhým rovinkám – včetně 1,9 kilometru dlouhé pasáže po slavném bulváru Las Vegas Strip – zde monoposty dosahují průměrných rychlostí srovnatelných s italskou Monzou.
- Délka okruhu: 6,201 km
- Počet zatáček: 17
- Počet kol: 50 (celková vzdálenost 309,958 km)
- Rekord kola v závodě: 1:33,365 – Max Verstappen (2025)
V minulosti hostilo Las Vegas závody Formule 1 již v letech 1981 a 1982 pod názvem Caesars Palace Grand Prix, kde zvítězili Alan Jones a Michele Alboreto. V novodobé éře na okruhu Las Vegas Strip Circuit se z triumfu dosud radovali pouze dva jezdci.
Kde sledovat Velkou cenu Las Vegas F1 živě?
Kompletní program Velké ceny Las Vegas 2026 včetně všech tréninků, kvalifikace a nedělního závodu odvysílá v přímých přenosech televizní stanice Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- CANAL+
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Jak dopadla Velká cena Las Vegas loni?
Loňský ročník 2025 jasně ovládl Max Verstappen s Red Bullem, který si v ulicích Las Vegas dojel pro své druhé tamní vítězství v čase 1:21:08,429. Nizozemský jezdec navíc v závodě zajel i nejrychlejší kolo (1:33,365).
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|2024
|George Russell
|Mercedes
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull Racing