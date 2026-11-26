|F1 Velká cena Kataru 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|27. – 29. listopadu 2026
|Místo:
|Lusail, Katar
|Okruh:
|Lusail International Circuit (5,419 km)
|Počet kol / délka závodu:
|57 kol / 308,611 km
|Kde sledovat (TV):
|Nova Sport 5
Program F1 Velká cena Kataru 2026
Dvaadvacátý podnik sezony startuje v pátek dvěma tréninky, v sobotu následuje třetí trénink s večerní kvalifikací a v neděli v 17:00 středoevropského času odstartuje hlavní závod.
|Den
|Čas (SEČ)
|Událost
|Výsledky
|Pátek 27. 11.
|14:30 – 15:30
|1. trénink
|18:00 – 19:00
|2. trénink
|Sobota 28. 11.
|15:30 – 16:30
|3. trénink
|19:00 – 20:00
|Kvalifikace
|Neděle 29. 11.
|17:00
|Závod
Favorité a kurzy na vítěze závodu
Největším favoritem nedělního závodu je podle bookmakerů Max Verstappen s kurzem 2,25, který v Kataru ovládl poslední tři ročníky v řadě. Nejbližšími vyzyvateli by mu měli být Andrea Kimi Antonelli (4,00) a Lando Norris (7,00), těsně následovaní Georgem Russellem (12,00), Oscarem Piastrim (13,00) a Isackem Hadjarem (13,00).
Okruh Lusail International Circuit: Parametry a historie
Okruh ležící na okraji hlavního města Dauhá byl původně postaven pro premiérový závod MotoGP v roce 2004. Formule 1 se zde poprvé představila v listopadu 2021 jako náhrada za zrušenou Velkou cenu Austrálie a od roku 2023 má Katar desetiletou smlouvu až do sezony 2032.
Trať navržená primárně pro motocykly je rychlá a plynulá s převahou středně rychlých a rychlých zatáček. Přes kilometr z celkové délky tvoří cílová rovinka, která nabízí hlavní příležitost k předjíždění před první zatáčkou.
- Délka okruhu: 5,419 km
- Počet zatáček: 16
- Počet kol: 57 (celková vzdálenost 308,611 km)
- Rekord kola v závodě: 1:22,384 – Lando Norris (2024)
Kde sledovat Velkou cenu Kataru F1 živě?
Všechny tři tréninky, sobotní kvalifikaci i nedělní závod odvysílá živě Nova Sport 5. Hlavní závod odstartuje v neděli 29. listopadu v 17:00 českého času, přenos začne v 16:50.
Stanici najdete ve vybraných balíčcích služeb CANAL+, Telly, Magenta TV, Vodafone TV a Oneplay.
Jak dopadla Velká cena Kataru loni?
Velkou cenu Kataru 2025 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu v čase 1:24:38,241 a v Lusailu zvítězil potřetí za sebou. Druhý dojel Oscar Piastri z McLarenu se ztrátou 7,995 sekundy. Australan vyhrál kvalifikaci časem 1:19,387 a v závodě zajel i nejrychlejší kolo (1:22,996). Třetí skončil Carlos Sainz z Williamsu se ztrátou 22,665 sekundy.
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V Kataru vyhrál Verstappen před Piastrim, o titulu F1 rozhodne poslední závod
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|2024
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|2021
|Lewis Hamilton
|Mercedes