Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Kristýna Polášková
  10:43

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie. | foto: Amanda PerobelliReuters

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa. Podívejte se na program závodního víkendu, výsledky, informace o okruhu, sázkové kurzy a možnosti sledování přímých přenosů na Nova Sport 5.

Velká cena Brazílie: Program a výsledky

Závodní víkend v Brazílii se jede ve standardním formátu bez sprintu. Z pohledu středoevropského diváka se program odehrává v odpoledních a večerních hodinách.

Časový harmonogram (SEČ)
DatumRelaceČas (SEČ)Výsledky
Pátek 6. listopadu1. trénink16:30 – 17:30
2. trénink20:00 – 21:00
Sobota 7. listopadu3. trénink15:30 – 16:30
Kvalifikace19:00 – 20:00
Neděle 8. listopaduHlavní závod18:00

Zajímavosti a parametry trati: Autódromo José Carlos Pace

Brazilský okruh Autódromo José Carlos Pace, známý jako Interlagos, vznikl na konci 30. let minulého století a první závod mistrovství světa Formule 1 hostil v roce 1973. Trať se vyznačuje výrazným převýšením, několika technickými pasážemi a jízdou proti směru hodinových ručiček. K nejznámějším úsekům patří série zatáček Senna S krátce po startovní rovince.

Autódromo José Carlos PaceParametry okruhu
Délka okruhu:4,309 km
Počet kol:71 kol
Délka závodu:305,879 km
Rekord okruhu (v závodě):1:10,540 (Valtteri Bottas, 2018)
Nejúspěšnější jezdec:Alain Prost (6 vítězství)
Nejúspěšnější tým:McLaren (13 vítězství)

Velká cena Brazílie 2026: Kurzy na vítěze

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje na okruhu Interlagos Maxe Verstappena (kurz 2,25) těsně před čerstvým mistrem světa Andreou Kimim Antonellim (3,25). Zbytek jezdců má již znatelnější odstup.

JezdecKurz na vítězství
Max Verstappen2,25
Andrea Kimi Antonelli3,25
Charles Leclerc7,95
Lewis Hamilton8,95
George Russell14,90
Lando Norris14,90
Isack Hadjar28,80
Oscar Piastri51,00
Pierre Gasly400,00
Liam Lawson400,00
Arvid Lindblad400,00

Hlavní příběhy: Premiéra Brazilce, titul pro Mercedes a dusno ve Ferrari

Závodní víkend v São Paulu slibuje hned několik atraktivních zápletek:

  • Nečekaný debut Rafaela Camary: Esteban Ocon předčasně skončil v Haasu a jeho místo v Mexiku převzal rezervní jezdec Ryo Hirakawa. Ten však kvůli účasti ve vytrvalostním šampionátu WEC nemůže nastoupit v Brazílii. Haas proto urychlil premiéru jednadvacetiletého Rafaela Câmary, který má za tým závodit od roku 2027. Brazilec tak absolvuje svůj první závod F1 před domácími fanoušky.
  • Mercedes útočí na Pohár konstruktérů: Německá stáj vede šampionát se 630 body a před druhým Ferrari má náskok 126 bodů. Pokud v Brazílii získá alespoň o tři body více než italský tým, zajistí si titul konstruktérů bez ohledu na výsledky zbývajících závodů.
  • Napětí ve Ferrari: Lewis Hamilton a Charles Leclerc se v úvodu Velké ceny Mexika dostali do vzájemného souboje, při kterém oba vyjeli mimo trať. Leclerc následně obdržel pětisekundovou penalizaci za získání výhody mimo trať, zatímco Hamilton ztratil pozici ve prospěch Maxe Verstappena. Průběh souboje kritizoval také šéf Ferrari Frédéric Vasseur. Tým přitom stále bojuje s Mercedesem o Pohár konstruktérů.
  • Nejistá budoucnost Valtteriho Bottase: Přestože má finský jezdec s Cadillacem víceletou smlouvu, jeho pokračování v sezoně 2027 není jisté. Americká stáj zvažuje také Coltona Hertu, který v pátečním tréninku v São Paulu usedne do vozu Sergia Péreze. K získání superlicence potřebuje absolvovat alespoň 100 kilometrů. Generální ředitel Cadillacu Dan Towriss připustil možnost změny jezdeckého obsazení, ale zároveň nevyloučil Bottasovo setrvání.

Kde sledovat Velkou cenu Brazílie 2026: Přímý přenos v TV

Závodní víkend z brazilského São Paula vysílá v přímém přenosu stanice Nova Sport 5. Na tomto kanálu naladíte všechny volné tréninky, sobotní kvalifikaci i nedělní hlavní závod s tradičním českým komentářem. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • CANAL +
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay

Jak dopadla Velká cena Brazílie loni?

V loňském ročníku (2025) zde triumfoval Lando Norris z McLarenu, na stupních vítězů ho doplnili druhý Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Max Verstappen z Red Bullu.

O něco blíž titulu. Norris vyhrál v Brazílii, Verstappen se z boxů vyšvihl na pódium
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Dakar kvůli obavám z bezpečnosti začne v Portugalsku, pak se pojede v Maroku

Daniel Sanders během Rallye Dakar.

Rallye Dakar se ze Saúdské Arábie, která nemůže být dějištěm z bezpečnostních důvodů, přesune do Evropy a Afriky a pojede se v Portugalsku a Maroku. Start bude 9. ledna v Loulé-Faro, cíl 23. ledna v...

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....

5. listopadu 2026  10:43

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...

5. listopadu 2026  10:25

Kdo bude moderovat StarDance? Kurzy na nástupce Ebena a Kostkové

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (24. října 2026)

Po téměř dvaceti letech se změní moderátorské obsazení televizní soutěže StarDance. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že patnáctý ročník bude jejich posledním. Kdo je v dalších ročnících...

5. listopadu 2026  10:20

Lillestrøm - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Fotbalisté Viktorie Plzeň a Royalu Union Saint-Gilloise přicházejí na hřiště.

Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy se proti sobě postaví dva celky, které stále marně čekají na první vítězství v soutěži. Podaří se některému z týmů konečně zabrat? Kde utkání sledovat živě, v...

5. listopadu 2026  8:58

Sparta – Bournemouth v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy a statistiky

Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku.

Fotbalisté Sparty přivítají ve 4. kole Evropské ligy anglický Bournemouth. Letenští v posledních pěti soutěžních zápasech zvítězili pouze jednou a čtyřikrát vyšli střelecky naprázdno. Hosté naopak...

5. listopadu 2026  8:54

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

4. listopadu 2026  18:40

Valentová vs. Ealaová v TV: Kde sledovat WTA Hong Kong 2026, kurzy

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open.

Tereza Valentová si na WTA 250 v Hong Kongu zahraje osmifinále, utká se v něms nasazenou dvojkou Alexandrou Ealaovou. Zatím ji v obou zápasech porazila, podaří se jí to i potřetí? Sledujte čtvrteční...

4. listopadu 2026  17:01

Riga FC – Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Jablonecký obránce Dušan Pavlovič si hlídá míč před Emmanuelem Ayaosim ze...

Jablonec se ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy představí na hřišti lotyšské Rigy. Oba týmy po nepovedeném víkendu usilují o první vítězství v soutěži. Kde čtvrteční utkání sledovat živě, jaká je...

4. listopadu 2026  14:58

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

4. listopadu 2026  14:22

SuperStar 2026 živě: Kdo ze semifinále postoupí do TOP 10?

Jakub Prachař, Calin, Ewa Farna a Palo Habera v porotě SuperStar 2026

Pěvecká show SuperStar 2026 je tady s úvodním živým přenosem. V soutěži zůstává 20 nejlepších, ve středu 4. listopadu se rozhodne o postupujících do elitní desítky. Jaké jsou sázkové kurzy?

4. listopadu 2026  14:11

ATP Paříž Masters 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Novak Djokovič v prvním kole US Open

Jediným halovým turnajem kategorie ATP 1000 je Masters v Paříži, letos se hraje od 2. do 8. listopadu 2026. V akci uvidíme světovou špičku mužského tenisu, startují i Češi. Sledujte přímé přenosy...

4. listopadu 2026  11:16

Macháč vs. Fils v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Paříž 2026

Tomáš Macháč

Tomáš Macháč se na ATP Masters v Paříži dostal do 2. kola, utká se v něm proti nasazenému Arthuru Filsovi. Sledujte středeční večerní duel v přímém přenosu online.

4. listopadu 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.