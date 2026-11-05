Velká cena Brazílie: Program a výsledky
Závodní víkend v Brazílii se jede ve standardním formátu bez sprintu. Z pohledu středoevropského diváka se program odehrává v odpoledních a večerních hodinách.
|Datum
|Relace
|Čas (SEČ)
|Výsledky
|Pátek 6. listopadu
|1. trénink
|16:30 – 17:30
|2. trénink
|20:00 – 21:00
|Sobota 7. listopadu
|3. trénink
|15:30 – 16:30
|Kvalifikace
|19:00 – 20:00
|Neděle 8. listopadu
|Hlavní závod
|18:00
Zajímavosti a parametry trati: Autódromo José Carlos Pace
Brazilský okruh Autódromo José Carlos Pace, známý jako Interlagos, vznikl na konci 30. let minulého století a první závod mistrovství světa Formule 1 hostil v roce 1973. Trať se vyznačuje výrazným převýšením, několika technickými pasážemi a jízdou proti směru hodinových ručiček. K nejznámějším úsekům patří série zatáček Senna S krátce po startovní rovince.
|Autódromo José Carlos Pace
|Parametry okruhu
|Délka okruhu:
|4,309 km
|Počet kol:
|71 kol
|Délka závodu:
|305,879 km
|Rekord okruhu (v závodě):
|1:10,540 (Valtteri Bottas, 2018)
|Nejúspěšnější jezdec:
|Alain Prost (6 vítězství)
|Nejúspěšnější tým:
|McLaren (13 vítězství)
Velká cena Brazílie 2026: Kurzy na vítěze
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje na okruhu Interlagos Maxe Verstappena (kurz 2,25) těsně před čerstvým mistrem světa Andreou Kimim Antonellim (3,25). Zbytek jezdců má již znatelnější odstup.
|Jezdec
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen
|2,25
|Andrea Kimi Antonelli
|3,25
|Charles Leclerc
|7,95
|Lewis Hamilton
|8,95
|George Russell
|14,90
|Lando Norris
|14,90
|Isack Hadjar
|28,80
|Oscar Piastri
|51,00
|Pierre Gasly
|400,00
|Liam Lawson
|400,00
|Arvid Lindblad
|400,00
Hlavní příběhy: Premiéra Brazilce, titul pro Mercedes a dusno ve Ferrari
Závodní víkend v São Paulu slibuje hned několik atraktivních zápletek:
- Nečekaný debut Rafaela Camary: Esteban Ocon předčasně skončil v Haasu a jeho místo v Mexiku převzal rezervní jezdec Ryo Hirakawa. Ten však kvůli účasti ve vytrvalostním šampionátu WEC nemůže nastoupit v Brazílii. Haas proto urychlil premiéru jednadvacetiletého Rafaela Câmary, který má za tým závodit od roku 2027. Brazilec tak absolvuje svůj první závod F1 před domácími fanoušky.
- Mercedes útočí na Pohár konstruktérů: Německá stáj vede šampionát se 630 body a před druhým Ferrari má náskok 126 bodů. Pokud v Brazílii získá alespoň o tři body více než italský tým, zajistí si titul konstruktérů bez ohledu na výsledky zbývajících závodů.
- Napětí ve Ferrari: Lewis Hamilton a Charles Leclerc se v úvodu Velké ceny Mexika dostali do vzájemného souboje, při kterém oba vyjeli mimo trať. Leclerc následně obdržel pětisekundovou penalizaci za získání výhody mimo trať, zatímco Hamilton ztratil pozici ve prospěch Maxe Verstappena. Průběh souboje kritizoval také šéf Ferrari Frédéric Vasseur. Tým přitom stále bojuje s Mercedesem o Pohár konstruktérů.
- Nejistá budoucnost Valtteriho Bottase: Přestože má finský jezdec s Cadillacem víceletou smlouvu, jeho pokračování v sezoně 2027 není jisté. Americká stáj zvažuje také Coltona Hertu, který v pátečním tréninku v São Paulu usedne do vozu Sergia Péreze. K získání superlicence potřebuje absolvovat alespoň 100 kilometrů. Generální ředitel Cadillacu Dan Towriss připustil možnost změny jezdeckého obsazení, ale zároveň nevyloučil Bottasovo setrvání.
Kde sledovat Velkou cenu Brazílie 2026: Přímý přenos v TV
Závodní víkend z brazilského São Paula vysílá v přímém přenosu stanice Nova Sport 5. Na tomto kanálu naladíte všechny volné tréninky, sobotní kvalifikaci i nedělní hlavní závod s tradičním českým komentářem. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- CANAL +
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Jak dopadla Velká cena Brazílie loni?
V loňském ročníku (2025) zde triumfoval Lando Norris z McLarenu, na stupních vítězů ho doplnili druhý Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Max Verstappen z Red Bullu.
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