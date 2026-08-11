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Barum Czech Rally 2026 Zlín: program, mapa RZ, trasa a výsledky

Kamil Jurek
  10:59

Rallye Český Krumlov 2025. V akci posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 Jan Kopecký- Jiří Hovorka na trati RZ 3 Kohout-Sv.Ján. | foto: ČTK

Barum Rally Zlín je nejznámější českým závodem, na programu je už 55. ročník. Jede se od 14. do 16. srpna 2026 a kromě českých jezdců uvidíme i zahraniční hvězdy. Podívejte se na program, trasu a výsledky.
Barum Rally 2026 - informace
Datum:14. – 16. srpna 2026
Místo:okolí Zlína, Česko
Start:20:30 (1. den), 8:48 (2. den), 7:58 (3. den)
Kurzy:u Tipsportu zde
Kde sledovat:Oneplay Sport 2, Rally TV

Časový harmonogram Barum Rally 2026 a mapa erzet

Pátým a předposledním závodem seriálu MČR v rallye je slavná Barum Rally Zlín, letos uvidíme v termínu 14. až 16. srpen už 55. ročník. Kromě českého šampionátu dlouhodobě patří i do toho evropského (ERC) – zde jde o rovněž o pátou akci, následovat budou ještě dvě další.

Trasa vede částí Zlínského kraje, jede se na asfaltovém povrchu. Připraveno je celkem 13 rychlostních zkoušek, celková délka je 205,79 kilometrů.

Páteční den patří kvalifikaci, shakedownu a večerní superspeciálce v ulicích Zlína, v sobotu se pojedou legendární erzety Troják nebo Bunč.

Nedělní program obsahuje další známé úseky Pindula, Semetín a Kateřinice. Vítěze poznáme odpoledne, podium je na zlínském náměstí Míru. Servisní zónu najdou fanoušci tradičně v areálu Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích.

Pátek, 14. srpna 2026
RZMístoDélkaStart
-Žlutava (kvalifikace)6,00 km10:46
-Žlutava (shakedown)6,00 km11:40
RZ 1SSS Zlín9,57 km20:30
Sobota, 15. srpna 2026
RZ 2Pohořelice 112,51 km 8:48
RZ 3Troják 125,59 km9:51
RZ 4Bunč 118,04 km11:54
RZ 5Pohořelice 212,51 km14:52
RZ 6Troják 225,59 km15:55
RZ 7Bunč 218,04 km17:58
Neděle, 16. srpna 2026
RZ 8Pindula 118,01 km7:58
RZ 9Semetín 111,34 km9:06
RZ 10Kateřinice 112,62 km10:05
RZ 11Pindula 218,01 km13:24
RZ 12Semetín 211,34 km14:32
RZ 13Kateřinice 212,62 km16:05

Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.

Rychlý Fin vyzve domácí elitu na Barum Rally. Kopecký chce další triumf

Startovní listina Zlínské rallye 2026

Mezi přihlášenými posádkami najdeme i několik zahraničních jmen, nechybí ani vedoucí trojice průběžného pořadí – Teemu Suninen, Andrea Mabellini a Mikołaj Marczyk.

Z českých jezdců startují Erik Cais, Filip Mareš, Jan Kopecký, Adam Březík, Filip Kohn či Václav Pech. Původně byl mezi startujícími i Dominik Stříteský, po nedávné těžké nehodě v Polsku se ale ještě necítí zcela fit a lékaři mu start zakázali.

Seznam posádek na Barum Rally 2026
ČísloPosádkaAuto
1Teemu Suninen, Antti HaapalaŠkoda Fabia RS Rally2
2Mikołaj Marczyk, Szymon GospodarczykŠkoda Fabia RS Rally2
3Andrea Mabellini, Virginia LenziLancia Ypsilon Rally2 HF
4Jakub Matulka, Damian SytyŠkoda Fabia RS Rally2
5Marco Bulacia, David de La PuenteŠkoda Fabia RS Rally2
6Isak Reiersen, Stefan GustavssonŠkoda Fabia RS Rally2
7William Creighton, Liam ReganCitroën C3 Rally2
8Simone Tempestini, Maria FrancescaŠkoda Fabia RS Rally2
11Erik Cais, Daniel TrunkátHyundai i20 N Rally2
15Filip Mareš, Radovan BuchaToyota GR Yaris Rally2
16Jan Kopecký, Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
17Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.Škoda Fabia RS Rally2
19Filip Kohn, Petr TěšínskýŠkoda Fabia RS Rally2
20Václav Pech jr., Petr UhelCitroën C3 Rally2

Kompletní startovní listinu najdete například na webu eWRC-results.com.

Výsledky 55. Barum Rallye 2026

V následující tabulce najdete kompletní výsledky letošní Barum Rally po jednotlivých etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (14. 8.)
Po 2. etapě (15. 8.)
Po 3. etapě (16. 8.)

Kde sledovat Barum Czech Rally Zlín 2026 live, přímý přenos

Přímé přenosy z vybraných erzet nabídne placený Oneplay Sport 2, online pak na Oneplay. K dispozici je i oficiální livestream přes Rally TV, stojí 10 €.

Sestřihy najdou fanoušci i na ČT sport v pořadu Svět motorů nebo na YouTube kanále Mediasport.

Vstupenky na Barum Rally Zlín 2026

Každoročně si lze na Rally Zlín koupit vstupenky a nejinak je tomu i letos. Jednorázové lístky na jednu RZ nebo do servisní zóny zakoupíte přímo na místě, permanentku s možností vstupu kamkoliv můžete zakoupit i online zde.

Vstup zdarma mají děti do 10 let, ZTP a ZTP/P, a také návštěvníci úvodní SSS Zlín. Neplatí se ani za slavnostní start a cíl na zlínském náměstí.

Jan Kopecký na slavnostním startu Barum Czech Rally Zlín na náměstí Míru.

Uzavírky a dopravní omezení při Barum Rally 2026

Rally je obrovskou sportovní událostí, obyvatelé měst a obcí, kudy vedou RZ, tak musí počítat s jistými dopravními omezeními.

Vítězové Barumky: Jan Kopecký přepisuje historii

Přestože se „Barumky“ každoročně účastní spoustu zahraničních jezdců, posledním nečeským vítězem je Juho Hänninen z roku 2012.

Od té doby získali zlatý věnec už pouze Češi, z nichž jednoznačně vyčnívá jméno Jan Kopecký. Ten má totiž na kontě už 12 triumfů, od roku 2015 dokázal jeho nadvládu narušit pouze Dominik Stříteský (2024).

Velký rival Václav Pech vyhrál jen dvakrát (2003, 2014), ze starších jmen vzpomeňme na tři vítězství Romana Kresty nebo Vladimíra Hubáčka.

Barum Rally Zlín - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Jan Kopecký, Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
2024Dominik Stříteský , Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
2023Jan Kopecký, Jan HloušekŠkoda Fabia RS Rally2
2022Jan Kopecký, Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2021Jan Kopecký, Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
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