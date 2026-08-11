|Barum Rally 2026 - informace
|Datum:
|14. – 16. srpna 2026
|Místo:
|okolí Zlína, Česko
|Start:
|20:30 (1. den), 8:48 (2. den), 7:58 (3. den)
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Kde sledovat:
|Oneplay Sport 2, Rally TV
Časový harmonogram Barum Rally 2026 a mapa erzet
Pátým a předposledním závodem seriálu MČR v rallye je slavná Barum Rally Zlín, letos uvidíme v termínu 14. až 16. srpen už 55. ročník. Kromě českého šampionátu dlouhodobě patří i do toho evropského (ERC) – zde jde o rovněž o pátou akci, následovat budou ještě dvě další.
Trasa vede částí Zlínského kraje, jede se na asfaltovém povrchu. Připraveno je celkem 13 rychlostních zkoušek, celková délka je 205,79 kilometrů.
Páteční den patří kvalifikaci, shakedownu a večerní superspeciálce v ulicích Zlína, v sobotu se pojedou legendární erzety Troják nebo Bunč.
Nedělní program obsahuje další známé úseky Pindula, Semetín a Kateřinice. Vítěze poznáme odpoledne, podium je na zlínském náměstí Míru. Servisní zónu najdou fanoušci tradičně v areálu Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích.
|Pátek, 14. srpna 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Žlutava (kvalifikace)
|6,00 km
|10:46
|-
|Žlutava (shakedown)
|6,00 km
|11:40
|RZ 1
|SSS Zlín
|9,57 km
|20:30
|Sobota, 15. srpna 2026
|RZ 2
|Pohořelice 1
|12,51 km
|8:48
|RZ 3
|Troják 1
|25,59 km
|9:51
|RZ 4
|Bunč 1
|18,04 km
|11:54
|RZ 5
|Pohořelice 2
|12,51 km
|14:52
|RZ 6
|Troják 2
|25,59 km
|15:55
|RZ 7
|Bunč 2
|18,04 km
|17:58
|Neděle, 16. srpna 2026
|RZ 8
|Pindula 1
|18,01 km
|7:58
|RZ 9
|Semetín 1
|11,34 km
|9:06
|RZ 10
|Kateřinice 1
|12,62 km
|10:05
|RZ 11
|Pindula 2
|18,01 km
|13:24
|RZ 12
|Semetín 2
|11,34 km
|14:32
|RZ 13
|Kateřinice 2
|12,62 km
|16:05
Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.
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Rychlý Fin vyzve domácí elitu na Barum Rally. Kopecký chce další triumf
Startovní listina Zlínské rallye 2026
Mezi přihlášenými posádkami najdeme i několik zahraničních jmen, nechybí ani vedoucí trojice průběžného pořadí – Teemu Suninen, Andrea Mabellini a Mikołaj Marczyk.
Z českých jezdců startují Erik Cais, Filip Mareš, Jan Kopecký, Adam Březík, Filip Kohn či Václav Pech. Původně byl mezi startujícími i Dominik Stříteský, po nedávné těžké nehodě v Polsku se ale ještě necítí zcela fit a lékaři mu start zakázali.
|Seznam posádek na Barum Rally 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|1
|Teemu Suninen, Antti Haapala
|Škoda Fabia RS Rally2
|2
|Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk
|Škoda Fabia RS Rally2
|3
|Andrea Mabellini, Virginia Lenzi
|Lancia Ypsilon Rally2 HF
|4
|Jakub Matulka, Damian Syty
|Škoda Fabia RS Rally2
|5
|Marco Bulacia, David de La Puente
|Škoda Fabia RS Rally2
|6
|Isak Reiersen, Stefan Gustavsson
|Škoda Fabia RS Rally2
|7
|William Creighton, Liam Regan
|Citroën C3 Rally2
|8
|Simone Tempestini, Maria Francesca
|Škoda Fabia RS Rally2
|11
|Erik Cais, Daniel Trunkát
|Hyundai i20 N Rally2
|15
|Filip Mareš, Radovan Bucha
|Toyota GR Yaris Rally2
|16
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|17
|Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.
|Škoda Fabia RS Rally2
|19
|Filip Kohn, Petr Těšínský
|Škoda Fabia RS Rally2
|20
|Václav Pech jr., Petr Uhel
|Citroën C3 Rally2
Kompletní startovní listinu najdete například na webu eWRC-results.com.
Výsledky 55. Barum Rallye 2026
V následující tabulce najdete kompletní výsledky letošní Barum Rally po jednotlivých etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (14. 8.)
|Po 2. etapě (15. 8.)
|Po 3. etapě (16. 8.)
Kde sledovat Barum Czech Rally Zlín 2026 live, přímý přenos
Přímé přenosy z vybraných erzet nabídne placený Oneplay Sport 2, online pak na Oneplay. K dispozici je i oficiální livestream přes Rally TV, stojí 10 €.
Sestřihy najdou fanoušci i na ČT sport v pořadu Svět motorů nebo na YouTube kanále Mediasport.
Vstupenky na Barum Rally Zlín 2026
Každoročně si lze na Rally Zlín koupit vstupenky a nejinak je tomu i letos. Jednorázové lístky na jednu RZ nebo do servisní zóny zakoupíte přímo na místě, permanentku s možností vstupu kamkoliv můžete zakoupit i online zde.
Vstup zdarma mají děti do 10 let, ZTP a ZTP/P, a také návštěvníci úvodní SSS Zlín. Neplatí se ani za slavnostní start a cíl na zlínském náměstí.
Uzavírky a dopravní omezení při Barum Rally 2026
Rally je obrovskou sportovní událostí, obyvatelé měst a obcí, kudy vedou RZ, tak musí počítat s jistými dopravními omezeními.
- uzávěrky cest – přehled zde (PDF)
- změny v provozu MHD – na webu DSZO zde
Vítězové Barumky: Jan Kopecký přepisuje historii
Přestože se „Barumky“ každoročně účastní spoustu zahraničních jezdců, posledním nečeským vítězem je Juho Hänninen z roku 2012.
Od té doby získali zlatý věnec už pouze Češi, z nichž jednoznačně vyčnívá jméno Jan Kopecký. Ten má totiž na kontě už 12 triumfů, od roku 2015 dokázal jeho nadvládu narušit pouze Dominik Stříteský (2024).
Velký rival Václav Pech vyhrál jen dvakrát (2003, 2014), ze starších jmen vzpomeňme na tři vítězství Romana Kresty nebo Vladimíra Hubáčka.
|Barum Rally Zlín - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|2024
|Dominik Stříteský , Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|2023
|Jan Kopecký, Jan Hloušek
|Škoda Fabia RS Rally2
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2021
|Jan Kopecký, Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo