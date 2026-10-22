Program Velké ceny USA 2026
Na jezdce čekají tři hodinové volné tréninky, sobotní kvalifikace a nedělní závod na 56 kol. Pro evropské diváky se celý program odehrává ve večerních a nočních hodinách.
|Datum
|Relace
|Čas
|Výsledky
|Pátek 23. října
|1. volný trénink
|19:30 – 20:30
|2. volný trénink
|23:00 – 00:00
|Sobota 24. října
|3. volný trénink
|19:30 – 20:30
|Kvalifikace
|23:00 – 00:00
|Neděle 25. října
|Hlavní závod
|21:00
Zajímavosti o Velké ceně USA
Okruh Circuit of the Americas se nachází jihovýchodně od centra texaského Austinu. Za jeho návrhem stojí německý architekt Hermann Tilke, který na projektu spolupracoval s promotérem Tavem Hellmundem a bývalým motocyklovým závodníkem Kevinem Schwantzem. Výstavba začala na konci roku 2010 a slavnostní otevření se uskutečnilo 21. října 2012.
Při návrhu okruhu Circuit of the Americas se Hermann Tilke inspiroval několika slavnými tratěmi formule 1. Rychlá sekvence zatáček 3 až 6 připomíná pasáž Maggotts–Becketts–Chapel na britském Silverstonu, zatímco technická stadionová sekce vychází z německého Hockenheimringu. Dlouhá pravotočivá pasáž zatáček 16 až 18 zase odkazuje na proslulou osmou zatáčku Istanbul Parku. V návrhu lze najít také inspiraci sekvencí Senna S z brazilského Interlagosu. Charakteristickým prvkem okruhu je prudké stoupání k první zatáčce, jejíž vrchol je z pohledu přijíždějících jezdců obtížně viditelný.
|Circuit of the Americas
|Parametry okruhu
|Délka okruhu:
|5,513 km
|Počet kol:
|56 kol
|Délka závodu:
|308,405 km
|Počet zatáček:
|20
|Převýšení trati:
|41 metrů
|Historicky nejúspěšnější jezdec:
|Lewis Hamilton (6 vítězství)
|Nejúspěšnější tým:
|Ferrari (11 vítězství)
V roce 2025 ovládl Velkou cenu USA Max Verstappen s Red Bullem, když zvítězil v kvalifikaci i samotném závodě. Nejrychlejší kolo závodu zajel Andrea Kimi Antonelli s Mercedesem, který ve 33. kole dosáhl času 1:37,577.
Velká cena USA 2026: Kurzy na vítěze
Podle kurzů sázkové kanceláře Synot Tip je největším favoritem Velké ceny USA obhájce loňského vítězství Max Verstappen s kurzem 2,10. Následuje lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli (3,25). Na George Russella a Landa Norrise bookmakeři vypsali shodný kurz 12,00, zatímco oba jezdci Ferrari, Lewis Hamilton a Charles Leclerc, mají kurz 13,00.
|Jezdec
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen
|2,10
|Andrea Kimi Antonelli
|3,25
|George Russell
|12,00
|Lando Norris
|12,00
|Lewis Hamilton
|13,00
|Charles Leclerc
|13,00
|Oscar Piastri
|26,00
|Isack Hadjar
|26,00
|ostatní jezdci
|500,00
- Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.
- Sázkové nabídky zahrnují například vítěze a vítězný tým, vítězný rozdíl, nejrychlejší kolo nebo počet klasifikovaných jezdců.
- Tipovat lze také průběh závodu, například nasazení Safety Caru či virtuálního Safety Caru, prvního jezdce na zastávce v boxech nebo prvního odstoupivšího jezdce či týmu.
Kde sledovat Velkou cenu USA 2026
Kompletní závodní víkend z texaského Austinu vysílá pro české a slovenské diváky v přímém přenosu sportovní stanice Nova Sport 5 s odborným českým komentářem. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay