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Velká cena USA F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Kristýna Polášková
  16:12

Kimi Antonelli na trati Velké ceny Singapuru | foto: Reuters

Šampionát formule 1 se přesouvá do Severní Ameriky, kde pokračuje Velkou cenou USA v texaském Austinu. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky, zajímavosti o trati i informace o tom, kde sledovat závod živě.

Program Velké ceny USA 2026

Na jezdce čekají tři hodinové volné tréninky, sobotní kvalifikace a nedělní závod na 56 kol. Pro evropské diváky se celý program odehrává ve večerních a nočních hodinách.

Časový harmonogram (SELČ)
DatumRelaceČasVýsledky
Pátek 23. října1. volný trénink19:30 – 20:30
2. volný trénink23:00 – 00:00
Sobota 24. října3. volný trénink19:30 – 20:30
Kvalifikace23:00 – 00:00
Neděle 25. říjnaHlavní závod21:00

Zajímavosti o Velké ceně USA

Okruh Circuit of the Americas se nachází jihovýchodně od centra texaského Austinu. Za jeho návrhem stojí německý architekt Hermann Tilke, který na projektu spolupracoval s promotérem Tavem Hellmundem a bývalým motocyklovým závodníkem Kevinem Schwantzem. Výstavba začala na konci roku 2010 a slavnostní otevření se uskutečnilo 21. října 2012.

Při návrhu okruhu Circuit of the Americas se Hermann Tilke inspiroval několika slavnými tratěmi formule 1. Rychlá sekvence zatáček 3 až 6 připomíná pasáž Maggotts–Becketts–Chapel na britském Silverstonu, zatímco technická stadionová sekce vychází z německého Hockenheimringu. Dlouhá pravotočivá pasáž zatáček 16 až 18 zase odkazuje na proslulou osmou zatáčku Istanbul Parku. V návrhu lze najít také inspiraci sekvencí Senna S z brazilského Interlagosu. Charakteristickým prvkem okruhu je prudké stoupání k první zatáčce, jejíž vrchol je z pohledu přijíždějících jezdců obtížně viditelný.

Velkácena USA dormule 1 – základní informace
Circuit of the AmericasParametry okruhu
Délka okruhu:5,513 km
Počet kol:56 kol
Délka závodu:308,405 km
Počet zatáček:20
Převýšení trati:41 metrů
Historicky nejúspěšnější jezdec:Lewis Hamilton (6 vítězství)
Nejúspěšnější tým:Ferrari (11 vítězství)

V roce 2025 ovládl Velkou cenu USA Max Verstappen s Red Bullem, když zvítězil v kvalifikaci i samotném závodě. Nejrychlejší kolo závodu zajel Andrea Kimi Antonelli s Mercedesem, který ve 33. kole dosáhl času 1:37,577.

Velká cena USA 2026: Kurzy na vítěze

Podle kurzů sázkové kanceláře Synot Tip je největším favoritem Velké ceny USA obhájce loňského vítězství Max Verstappen s kurzem 2,10. Následuje lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli (3,25). Na George Russella a Landa Norrise bookmakeři vypsali shodný kurz 12,00, zatímco oba jezdci Ferrari, Lewis Hamilton a Charles Leclerc, mají kurz 13,00.

Velká cena USA 2026: Kurzy na vítěze
JezdecKurz na vítězství
Max Verstappen2,10
Andrea Kimi Antonelli3,25
George Russell12,00
Lando Norris12,00
Lewis Hamilton13,00
Charles Leclerc13,00
Oscar Piastri26,00
Isack Hadjar26,00
ostatní jezdci 500,00
  • Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.
  • Sázkové nabídky zahrnují například vítěze a vítězný tým, vítězný rozdíl, nejrychlejší kolo nebo počet klasifikovaných jezdců.
  • Tipovat lze také průběh závodu, například nasazení Safety Caru či virtuálního Safety Caru, prvního jezdce na zastávce v boxech nebo prvního odstoupivšího jezdce či týmu.

Kde sledovat Velkou cenu USA 2026

Kompletní závodní víkend z texaského Austinu vysílá pro české a slovenské diváky v přímém přenosu sportovní stanice Nova Sport 5 s odborným českým komentářem. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Skylink
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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