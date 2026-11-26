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Základní informace o utkání Vítkovice – Sparta
|Soutěž
|Tipsport extraliga – 23. kolo
|Termín a čas
|Pátek 27. listopadu 2026 od 17:30
|Místo konání
|Mustang Aréna, Ostrava
|Živý přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Vítkovice vs. Sparta
Páteční extraligové utkání Vítkovic se Spartou začíná 27. listopadu v 17:30. Živý přenos vysílá Oneplay Sport 2 . Průběh zápasu můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Vítkovice jsou po 21 zápasech dvanácté s 21 body. V úterý v Pardubicích prohrávaly už po první třetině 0:4 a nakonec podlehly 1:8. Jediný gól Ostravanů vstřelil Marek Kalus. Doma se Vítkovicím v posledních dvou utkáních dařilo. Olomouc zdolaly 2:1 po nájezdech a Hradec Králové porazily 4:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|24. 11. 2026
|Pardubice – Vítkovice
|8:1
|22. 11. 2026
|Vítkovice – Hradec Králové
|4:1
|20. 11. 2026
|Karlovy Vary – Vítkovice
|3:2
|15. 11. 2026
|Vítkovice – Olomouc
|2:1 po nájezdech
|13. 11. 2026
|Mladá Boleslav – Vítkovice
|3:1
Sparta má po 22 zápasech 31 bodů a patří jí deváté místo. Po vítězství 6:4 v Českých Budějovicích prohrála 1:3 v Pardubicích a 0:3 na ledě Komety. Na třetím venkovním výjezdu v řadě tak bude chtít zlepšit produktivitu. V posledních dvou zápasech vstřelila dohromady jediný gól.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|24. 11. 2026
|Kometa Brno – Sparta
|3:0
|22. 11. 2026
|Pardubice – Sparta
|3:1
|19. 11. 2026
|České Budějovice – Sparta
|4:6
|15. 11. 2026
|Sparta – Hradec Králové
|1:3
|13. 11. 2026
|Karlovy Vary – Sparta
|1:3
Vítkovice vs. Sparta: Statistiky a čísla
Oba týmy využívají zhruba každou šestou přesilovku. Výraznější rozdíl je ve hře v oslabení. Sparta ubránila 85,71 % početních nevýhod, Vítkovice 70,59 %. Pražané mají také o 14 inkasovaných branek méně, přestože odehráli o zápas víc.
|Statistika (extraliga 2026/27)
|Vítkovice
|Sparta
|Umístění
|12.
|9.
|Odehrané zápasy
|21
|22
|Body
|21
|31
|Vstřelené góly
|48
|56
|Inkasované góly
|68
|54
|Průměr vstřelených gólů na zápas
|2,29
|2,55
|Průměr inkasovaných gólů na zápas
|3,24
|2,45
|Úspěšnost přesilovek
|17,65 %
|17,07 %
|Úspěšnost oslabení
|70,59 %
|85,71 %
|Úspěšnost na vhazování
|52,98 %
|51,03 %
Nejproduktivnější hráči a brankáři
Vítkovické bodování vede Šimon Stránský se 13 body za tři góly a deset asistencí. O bod za ním je obránce Jakub Zbořil. Nejlepšími střelci Ostravanů jsou s pěti góly Marek Kalus a Jan Hladonik.
Ve Spartě vede produktivitu Filip Chlapík s 22 body, z nichž 18 získal za asistence. Nejvíce branek dal Michael Špaček, který skóroval osmkrát.
|Hráč
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|Šimon Stránský (VIT)
|16
|3
|10
|13
|Jakub Zbořil (VIT)
|20
|4
|8
|12
|Marek Kalus (VIT)
|21
|5
|4
|9
|David Cienciala (VIT)
|21
|3
|6
|9
|Samuel Kňažko (VIT)
|16
|3
|5
|8
|Filip Chlapík (SPA)
|18
|4
|18
|22
|Michael Špaček (SPA)
|22
|8
|9
|17
|Matěj Blümel (SPA)
|22
|7
|6
|13
|Devin Shore (SPA)
|22
|6
|5
|11
|Jiří Sekáč (SPA)
|20
|6
|4
|10
Dominik Hrachovina odchytal za Vítkovice 20 extraligových zápasů. Má úspěšnost zákroků 91,53 % a v průměru inkasuje 2,62 gólu na 60 minut.
Ve Spartě je vytížení brankářů vyrovnanější. Jakub Kovář má po 12 zápasech úspěšnost 91,78 % a průměr 2,12 inkasované branky na 60 minut. Josef Kořenář v 11 utkáních zaznamenal úspěšnost 91,46 % a průměr 2,33.
|Brankář
|Zápasy
|Průměr inkasovaných gólů
|Úspěšnost zákroků
|Dominik Hrachovina (VIT)
|20
|2,62
|91,53 %
|Patrik Švančara (VIT)
|2
|7,43
|79,37 %
|Jakub Kovář (SPA)
|12
|2,12
|91,78 %
|Josef Kořenář (SPA)
|11
|2,33
|91,46 %
Poslední vzájemné zápasy Vítkovic a Sparty
Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových zápasů. V říjnu zvládla první duel této sezony doma 3:0 a uspěla také při obou loňských návštěvách Ostravy. Vítkovice naposledy porazily Pražany v prosinci 2025, kdy na jejich ledě zvítězily 6:3.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Sparta – Vítkovice
|3:0
|21. 12. 2025
|Sparta – Vítkovice
|3:6
|29. 10. 2025
|Vítkovice – Sparta
|1:4
|22. 10. 2025
|Sparta – Vítkovice
|5:4 pp
|21. 9. 2025
|Vítkovice – Sparta
|2:3 sn
Zápasy 23. kola extraligy
Šlágrem 23. kola Tipsport extraligy je souboj vedoucího Třince s druhými Pardubicemi. Dynamo ztrácí na Oceláře pět bodů a v pátek může jejich náskok stáhnout na dva. Plzeň přivítá Kometu a Sparta se po dvou venkovních porážkách představí ve Vítkovicích.
|Datum
|Čas
|Zápas
|27. 11. 2026
|17:00
|Třinec – Pardubice
|27. 11. 2026
|17:30
|Plzeň – Kometa
|27. 11. 2026
|17:30
|Vítkovice – Sparta
|27. 11. 2026
|17:30
|Litvínov – Mladá Boleslav
|27. 11. 2026
|18:00
|Kladno – Karlovy Vary
|27. 11. 2026
|18:00
|Olomouc – Hradec Králové
|16. 12. 2026
|18:00
|Liberec – České Budějovice
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3.
|Rytíři Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4.
|HC Škoda Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6.
|Bílí Tygři Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7.
|HC Energie Karlovy Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8.
|Mountfield Hradec Králové
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9.
|HC Sparta Praha
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10.
|HC Kometa Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11.
|HC Verva Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12.
|HC Vítkovice Ridera
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13.
|BK Mladá Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14.
|HC Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19