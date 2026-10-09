|Soutěž
|Tipsport extraliga – 9. kolo
|Termín a čas
|pátek 9. října 2026 od 17:30
|Místo konání
|Ostravar Aréna, Ostrava
|Televizní přenos
|Nutno ověřit
|Live stream
|Tipsport TV
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
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Kde sledovat zápas Vítkovice vs. Pardubice
Přímý přenos utkání Vítkovice – Pardubice nabídne placená televizní platforma Oneplay Sport 2. Live stream můžete sledovat také prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Vítkovice zatím prožívají nepřesvědčivý vstup do nové sezony. Ze sedmi zápasů získaly sedm bodů a v extraligové tabulce jim patří dvanácté místo. Ostravané dvakrát zvítězili v základní hrací době, naopak čtyřikrát odešli bez bodu.
V posledních dvou utkáních získala Ridera jediný bod. Nejprve doma podlehla Karlovým Varům 0:3, následně v Hradci Králové prohrála 2:3 po prodloužení.
Vítkovicím se příliš nedaří ani na vlastním ledě. Ze čtyř domácích utkání dokázaly za tři body zvítězit pouze nad Mladou Boleslaví.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|4. 10. 2026
|Hradec Králové – Vítkovice
|3:2 pp
|2. 10. 2026
|Vítkovice – Karlovy Vary
|0:3
|29. 9. 2026
|Olomouc – Vítkovice
|3:4
Pardubice se naopak po pomalejším začátku sezony dostaly do výborné formy. Dynamo vyhrálo posledních šest soutěžních utkání a v extralize drží sérii pěti tříbodových vítězství. S 21 body mu patří druhá příčka, tři body za vedoucím Třincem.
Zajímavé kurzy
Naposledy Východočeši v domácí soutěži porazili Spartu 6:4 a znovu potvrdili svou mimořádnou ofenzivní sílu. V devíti extraligových zápasech nastříleli 39 branek, tedy v průměru více než čtyři na utkání. Ve středu navíc uspěli také v Lize mistrů, když zvítězili na ledě Bordeaux 5:2.
Svěřencům Filipa Pešána se daří i venku. V dosavadních třech extraligových utkáních na soupeřových stadionech získali devět bodů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|7. 10. 2026
|Bordeaux – Pardubice (LM)
|2:5
|4. 10. 2026
|Pardubice – Sparta
|6:4
|2. 10. 2026
|Pardubice – Plzeň
|4:2
Vítkovice vs. Pardubice: statistiky a čísla
Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi oběma soupeři jsou výkony speciálních formací. Pardubice využily 11 z 28 přesilových her, což představuje mimořádnou úspěšnost 39,3 procenta. Vítkovice naopak patří v oslabení k nejhorším týmům soutěže. Z 29 početních nevýhod ubránily pouze 17, tedy necelých 59 procent.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Výrazný rozdíl je také v produktivitě. Zatímco Dynamo střílí v průměru 4,33 gólu na zápas, Vítkovice pouze 2,71. Pardubice mají navrch rovněž v počtu střel na branku, kterých vyšlou téměř 32 na utkání.
Ostravský celek navíc trápí výkony brankářů. Jejich společná úspěšnost zákroků činí jen 88,3 procenta, což je druhá nejhorší hodnota v extralize. Pardubice jsou na tom s 89,4 procenta jen o něco lépe.
|Statistika (průměr na zápas)
|Vítkovice
|Pardubice
|Vstřelené góly na zápas
|2,71
|4,33
|Inkasované góly na zápas
|3,71
|2,78
|Střely na branku
|29,57
|31,78
|Trestné minuty
|12,14*
|8,11*
|Využití přesilovek
|23,3 %
|39,3 %
|Ubráněná oslabení
|58,6 %
|88,9 %
|Úspěšnost brankářů
|88,3 %
|89,4 %
Nejproduktivnější hráči
Pardubický útok táhne čtyřicetiletý Roman Červenka. Kapitán Dynama nasbíral v devíti extraligových zápasech už 17 bodů za pět branek a dvanáct asistencí a vede kanadské bodování celé soutěže.
Výrazně se prosazují také jeho spoluhráči. David Tomášek zaznamenal dvanáct bodů (3+9), zatímco Matěj Stránský je se šesti góly nejlepším střelcem Pardubic. Dynamo tak disponuje několika mimořádně produktivními útočníky.
Ve Vítkovicích je nejproduktivnějším hráčem Šimon Stránský, který si v šesti utkáních připsal šest bodů za tři branky a tři asistence. Stejný počet bodů má také obránce Jakub Zbořil (2+4). Čtyřmi asistencemi přispěl Tomáš Pavelka.
Vzájemné zápasy Vítkovice – Pardubice (H2H)
Přestože do pátečního utkání vstupují jako favorit Pardubice, bilance posledních vzájemných soubojů hovoří ve prospěch Vítkovic. Ostravané vyhráli čtyři z pěti předchozích zápasů, přičemž všechny skončily už v základní hrací době.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|4. 3. 2026
|ELH
|Vítkovice – Pardubice 4:2
|4. 1. 2026
|ELH
|Pardubice – Vítkovice 4:1
|23. 11. 2025
|ELH
|Vítkovice – Pardubice 3:2
|5. 10. 2025
|ELH
|Pardubice – Vítkovice 3:4
|12. 2. 2025
|ELH
|Vítkovice – Pardubice 3:1
Naposledy se oba soupeři střetli v březnu letošního roku a Vítkovice zvítězily 4:2. Zajímavostí je také počet branek. V posledních deseti extraligových vzájemných utkáních jich padlo v průměru šest na zápas, přičemž v každém z těchto duelů skórovaly oba týmy.
|Čas
|Zápas
|17:00
|Třinec – Hradec Králové
|17:30
|Vítkovice – Pardubice
|17:30
|Litvínov – Olomouc
|18:00
|Liberec – Karlovy Vary
|18:00
|Kladno – Mladá Boleslav
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4.
|HC Škoda Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|5.
|Mountfield Hradec Králové
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|6.
|Banes Motor České Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|7.
|Rytíři Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|8.
|HC Sparta Praha
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|10.
|HC Kometa Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|11.
|HC Verva Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|12.
|HC Vítkovice Ridera
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13.
|BK Mladá Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14.
|HC Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5