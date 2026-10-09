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Vítkovice – Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě, stream, kurzy, statistiky

Autor:
  9:09

Zprava Peter Čerešňák, Ondřej Mikliš a Roman Červenka slaví gól Pardubic v utkání proti Kometě Brno. | foto: ČTK

Hokejisté Vítkovic přivítají v pátek 9. října rozjeté Pardubice. Zatímco ostravský celek se po nevydařeném vstupu do sezony nachází až na dvanáctém místě extraligové tabulky, Dynamo drží sérii šesti vítězství a je druhé. Kde zápas Vítkovice – Pardubice sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, aktuální forma obou týmů a zajímavé statistiky?
Základní informace o utkání Vítkovice – Pardubice
SoutěžTipsport extraliga – 9. kolo
Termín a časpátek 9. října 2026 od 17:30
Místo konáníOstravar Aréna, Ostrava
Televizní přenosNutno ověřit
Live streamTipsport TV
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu zde
Vítkovice 3,9 remíza 4,35
Dynamo Pardubice 1,77

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Kde sledovat zápas Vítkovice vs. Pardubice

Přímý přenos utkání Vítkovice – Pardubice nabídne placená televizní platforma Oneplay Sport 2. Live stream můžete sledovat také prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Vítkovice zatím prožívají nepřesvědčivý vstup do nové sezony. Ze sedmi zápasů získaly sedm bodů a v extraligové tabulce jim patří dvanácté místo. Ostravané dvakrát zvítězili v základní hrací době, naopak čtyřikrát odešli bez bodu.

V posledních dvou utkáních získala Ridera jediný bod. Nejprve doma podlehla Karlovým Varům 0:3, následně v Hradci Králové prohrála 2:3 po prodloužení.

Vítkovicím se příliš nedaří ani na vlastním ledě. Ze čtyř domácích utkání dokázaly za tři body zvítězit pouze nad Mladou Boleslaví.

Poslední zápasy Vítkovic
DatumZápasVýsledek
4. 10. 2026Hradec Králové – Vítkovice3:2 pp
2. 10. 2026Vítkovice – Karlovy Vary0:3
29. 9. 2026Olomouc – Vítkovice3:4

Pardubice se naopak po pomalejším začátku sezony dostaly do výborné formy. Dynamo vyhrálo posledních šest soutěžních utkání a v extralize drží sérii pěti tříbodových vítězství. S 21 body mu patří druhá příčka, tři body za vedoucím Třincem.

Zajímavé kurzy

  • padne nad 5,5 gólu – 1,81
  • Pardubice dají nad 3,5 gólu – 2,08

Naposledy Východočeši v domácí soutěži porazili Spartu 6:4 a znovu potvrdili svou mimořádnou ofenzivní sílu. V devíti extraligových zápasech nastříleli 39 branek, tedy v průměru více než čtyři na utkání. Ve středu navíc uspěli také v Lize mistrů, když zvítězili na ledě Bordeaux 5:2.

Svěřencům Filipa Pešána se daří i venku. V dosavadních třech extraligových utkáních na soupeřových stadionech získali devět bodů.

Poslední zápasy Pardubic
DatumZápasVýsledek
7. 10. 2026Bordeaux – Pardubice (LM)2:5
4. 10. 2026Pardubice – Sparta6:4
2. 10. 2026Pardubice – Plzeň4:2

Vítkovice vs. Pardubice: statistiky a čísla

Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi oběma soupeři jsou výkony speciálních formací. Pardubice využily 11 z 28 přesilových her, což představuje mimořádnou úspěšnost 39,3 procenta. Vítkovice naopak patří v oslabení k nejhorším týmům soutěže. Z 29 početních nevýhod ubránily pouze 17, tedy necelých 59 procent.

Extraliga v číslech🔥

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Výrazný rozdíl je také v produktivitě. Zatímco Dynamo střílí v průměru 4,33 gólu na zápas, Vítkovice pouze 2,71. Pardubice mají navrch rovněž v počtu střel na branku, kterých vyšlou téměř 32 na utkání.

Ostravský celek navíc trápí výkony brankářů. Jejich společná úspěšnost zákroků činí jen 88,3 procenta, což je druhá nejhorší hodnota v extralize. Pardubice jsou na tom s 89,4 procenta jen o něco lépe.

Statistika (průměr na zápas)VítkovicePardubice
Vstřelené góly na zápas2,714,33
Inkasované góly na zápas3,712,78
Střely na branku29,5731,78
Trestné minuty12,14*8,11*
Využití přesilovek23,3 %39,3 %
Ubráněná oslabení58,6 %88,9 %
Úspěšnost brankářů88,3 %89,4 %

Nejproduktivnější hráči

Pardubický útok táhne čtyřicetiletý Roman Červenka. Kapitán Dynama nasbíral v devíti extraligových zápasech už 17 bodů za pět branek a dvanáct asistencí a vede kanadské bodování celé soutěže.

Výrazně se prosazují také jeho spoluhráči. David Tomášek zaznamenal dvanáct bodů (3+9), zatímco Matěj Stránský je se šesti góly nejlepším střelcem Pardubic. Dynamo tak disponuje několika mimořádně produktivními útočníky.

Ve Vítkovicích je nejproduktivnějším hráčem Šimon Stránský, který si v šesti utkáních připsal šest bodů za tři branky a tři asistence. Stejný počet bodů má také obránce Jakub Zbořil (2+4). Čtyřmi asistencemi přispěl Tomáš Pavelka.

Vzájemné zápasy Vítkovice – Pardubice (H2H)

Přestože do pátečního utkání vstupují jako favorit Pardubice, bilance posledních vzájemných soubojů hovoří ve prospěch Vítkovic. Ostravané vyhráli čtyři z pěti předchozích zápasů, přičemž všechny skončily už v základní hrací době.

Vzájemné zápasy Vítkovice – Pardubice
DatumSoutěžZápas
4. 3. 2026ELHVítkovice – Pardubice 4:2
4. 1. 2026ELHPardubice – Vítkovice 4:1
23. 11. 2025ELHVítkovice – Pardubice 3:2
5. 10. 2025ELHPardubice – Vítkovice 3:4
12. 2. 2025ELHVítkovice – Pardubice 3:1

Naposledy se oba soupeři střetli v březnu letošního roku a Vítkovice zvítězily 4:2. Zajímavostí je také počet branek. V posledních deseti extraligových vzájemných utkáních jich padlo v průměru šest na zápas, přičemž v každém z těchto duelů skórovaly oba týmy.

Tipsport extraliga 2026/2027 – 9. kolo (9. října 2026) – páteční zápasy
ČasZápas
17:00Třinec – Hradec Králové
17:30Vítkovice – Pardubice
17:30Litvínov – Olomouc
18:00Liberec – Karlovy Vary
18:00Kladno – Mladá Boleslav
Tabulka extraligy
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec8800040:1624
2.HC Dynamo Pardubice9700239:2521
3.HC Energie Karlovy Vary7500219:1015
4.HC Škoda Plzeň9321323:2114
5.Mountfield Hradec Králové8320323:2013
6.Banes Motor České Budějovice9401423:2813
7.Rytíři Kladno8222224:2612
8.HC Sparta Praha9302428:2811
9.Bílí Tygři Liberec8302321:2511
10.HC Kometa Brno8220424:2610
11.HC Verva Litvínov8211420:259
12.HC Vítkovice Ridera7201419:267
13.BK Mladá Boleslav8111518:316
14.HC Olomouc8110616:305
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