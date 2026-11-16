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USA – Kanada v TV: Kde sledovat finále MS v hokeji žen živě a kurzy

Kristýna Polášková
  8:52
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Američanky slaví gól proti výběru Česka. | foto: ČTK

Finále mistrovství světa hokejistek v Dánsku nabídne očekávaný souboj zámořských rivalů. Obhájkyně titulu z USA postoupily po semifinálové výhře 5:0 nad Finskem, Kanada si poradila se Švédskem 3:0. Oba týmy prošly turnajem bez porážky. Kde pondělní finále sledovat živě, jaké jsou aktuální kurzy a co napovídají statistiky obou finalistů?

Kde sledovat finále MS žen živě

Vyvrcholení ženského světového šampionátu z dánského Herningu nabídne v přímém přenosu Česká televize:

  • Termín a čas: Pondělí 16. listopadu 2026 od 19:00 SEČ
  • Místo konání: Kvik Hockey Arena, Herning, Dánsko
  • Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Finále)
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport

Finále MS žen: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři ve finále favorizují obhájkyně titulu ze Spojených států. Sázková kancelář SynotTip vypsala na vítězství Američanek v základní hrací době kurz 1,58, zatímco výhra Kanady by sázkařům přinesla výrazně vyšší kurz 4,64.

Americké hokejistky potvrzují na šampionátu roli největších favoritek. V semifinále nedaly šanci Finsku, které porazily 5:0. Skóre otevřela už v 7. minutě Kelly Panneková, postupně se prosadily také Alex Carpenterová, Caroline Harveyová a Lacey Edenová. Výsledek zpečetila Hilary Knightová, která si připsala gól a asistenci. Brankářka Aerin Frankelová zneškodnila všech 17 střel soupeřek. USA tak prodloužily vítěznou sérii proti Finsku na mistrovství světa na šest zápasů, během nichž od srpna 2021 dosáhly celkového skóre 29:5..

DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 11. 2026Semifinále MSUSA – Finsko 5:0
13. 11. 2026Čtvrtfinále MSUSA – Dánsko 14:0
11. 11. 2026MS (Skupina)USA – Česko 8:1
9. 11. 2026MS (Skupina)Rakousko – USA 1:11
8. 11. 2026MS (Skupina)USA – Německo 5:0

Také Kanada prošla do finále bez ztráty bodu. V semifinále porazila Švédsko 3:0 a soupeřkám dovolila pouhých 13 střel na branku. Další čisté konto si připsala Ann-Renée Desbiensová, o góly se postaraly Sarah Fillierová, Sarah Wozniewiczová a Emma Maltaisová. Kanaďanky tak čeká očekávané zámořské derby, v němž se pokusí oplatit Spojeným státům loňskou finálovou porážku.

DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 11. 2026Semifinále MSKanada – Švédsko 3:0
13. 11. 2026Čtvrtfinále MSKanada – Česko 3:2
11. 11. 2026MS (Skupina)Kanada – Finsko 2:0
9. 11. 2026MS (Skupina)Dánsko – Kanada 0:10
8. 11. 2026MS (Skupina)Kanada – Japonsko 9:0

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, play off, jak hrály Češky

Statistické srovnání: Nejlepší útoky turnaje

Oba finalisté dominují ofenzivním statistikám šampionátu. Američanky vynikají především střeleckou produktivitou a dosud neinkasovaly ani jednou v oslabení. Kanada je zase nejúspěšnějším týmem v přesilových hrách, v nichž využila 43,75 % příležitostí. Výbornou formu potvrzují také brankářky obou týmů. Aerin Frankelová i Ann-Renée Desbiensová mají podle statistik IIHF shodnou úspěšnost zákroků 97,44 %.

Herní statistikaUSA Kanada
Úspěšnost střelby15,87 %11,31 %
Využití přesilovek26,67 %42,11 %
Úspěšnost v oslabení100,00 %82,35 %
Úspěšnost zákroků brankářek (tým)96,83 %96,59 %
Trestné minuty celkem3042

Nejproduktivnější hráčky MS v hokeji žen 2026

Kanadskému bodování šampionátu dominují Američanky. Nejproduktivnější hráčkou je obránkyně Caroline Harveyová s 15 body (6+9), která navíc vykazuje výbornou bilanci +20 v hodnocení účasti na ledě. Nejlepší střelkyní turnaje je její spoluhráčka Hilary Knightová se sedmi góly. Z kanadského výběru si nejlépe vede Jessie Eldridgeová, která s devíti body (3+6) uzavírá elitní šestici produktivity.

#HráčkaTýmPoziceZGABody
1.Caroline HarveyováUSAO66915
2.Taylor FoxováUSAÚ611213
3.Hilary KnightováUSAÚ67310
4.Casey O’BrienováUSAÚ63710
5.Laila EdwardsováUSAO6459
6.Jessie EldridgeováKanadaÚ6369

Soupisky USA a Kanady pro finále MS v hokeji žen

Oba finalisté mají v kádru především hráčky profesionální zámořské soutěže PWHL, doplněné o mladé talenty z amerických univerzitních týmů NCAA. Zatímco v nominaci USA figuruje 24 hokejistek spojených s PWHL, Kanada jich má 19. Zbývající místa obsazují především univerzitní hráčky.

Sestava USA

PoziceHráčky (Klub)
BrankářkyAerin Frankelová (Boston Fleet), Gwyneth Philipsová (Ottawa Charge), Callie Shanahanová (New York Sirens)
ObránkyněLee Steckleinová (Minnesota Frost), Cayla Barnesová (PWHL Detroit), Caroline Harveyová (Vancouver Goldeneyes), Megan Kellerová (Boston Fleet), Rory Guildayová (PWHL San Jose), Haley Winnová (Boston Fleet), Laila Edwardsová (PWHL San Jose), Emma Peschelová (New York Sirens)
ÚtočniceLacey Edenová (PWHL Las Vegas), Kirsten Simmsová (Toronto Sceptres), Kelly Panneková (Minnesota Frost), Grace Zumwinkleová (Minnesota Frost), Hayley Scamurraová (PWHL Las Vegas), Jesse Compherová (PWHL Detroit), Hilary Knightová (PWHL Detroit), Tessa Janeckeová (PWHL Las Vegas), Hannah Bilkaová (PWHL Detroit), Joy Dunneová (Ohio State University), Alex Carpenterová (Seattle Torrent), Taylor Foxová (Minnesota Frost), Casey O’Brienová (New York Sirens), Abbey Murphyová (Seattle Torrent)

Sestava Kanady

PoziceHráčky (Klub)
BrankářkyAnn-Renée Desbiensová (Montréal Victoire), Eve Gasconová (Univ. of Minnesota Duluth), Kayle Osborneová (PWHL Hamilton)
ObránkyněSophie Jaquesová (Vancouver Goldeneyes), Kati Tabinová (Montréal Victoire), Kendall Cooperová (PWHL Las Vegas), Chloe Primeranová (University of Minnesota), Renata Fastová (Toronto Sceptres), Ella Sheltonová (Toronto Sceptres), Erin Ambroseová (PWHL Las Vegas), Nicole Goslingová (PWHL Hamilton)
ÚtočniceLaura Staceyová (Montréal Victoire), Jessie Eldridgeová (Montréal Victoire), Sarah Fillierová (New York Sirens), Caitlin Kraemerová (Univ. of Minnesota Duluth), Sara Mannessová (Clarkson University), Rosalie Tremblayová (University of Wisconsin), Hayley McDonaldová (Ohio State University), Emily Clarková (PWHL Hamilton), Emma Maltaisová (Montréal Victoire), Kristin O’Neillová (PWHL San Jose), Sarah Wozniewiczová (Ottawa Charge), Rebecca Leslieová (Ottawa Charge), Danielle Serdachnyová (Seattle Torrent), Daryl Wattsová (PWHL Detroit)

Vzájemné zápasy: USA vyhrály čtyři z posledních pěti duelů

V posledních vzájemných zápasech mají navrch Američanky, které porazily Kanadu čtyřikrát z pěti pokusů. V únoru ovládly oba olympijské souboje v Miláně, včetně finále, které vyhrály 2:1 po prodloužení. Naposledy se oba týmy střetly na konci října v přípravě na světový šampionát. Kanada nejprve zvítězila 5:3, v odvetě však USA uspěly 4:0.

Posledních pět vzájemných zápasů
DatumSoutěžZápas
30. 10. 2026Přípravný zápasUSA – Kanada 4:0
28. 10. 2026Přípravný zápasKanada – USA 5:3
19. 2. 2026Olympijské hryUSA – Kanada 2:1 po prodl.
10. 2. 2026Olympijské hryKanada – USA 0:5
13. 12. 2025Přípravný zápasKanada – USA 1:4
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