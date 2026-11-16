Kde sledovat finále MS žen živě
Vyvrcholení ženského světového šampionátu z dánského Herningu nabídne v přímém přenosu Česká televize:
- Termín a čas: Pondělí 16. listopadu 2026 od 19:00 SEČ
- Místo konání: Kvik Hockey Arena, Herning, Dánsko
- Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Finále)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
Finále MS žen: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři ve finále favorizují obhájkyně titulu ze Spojených států. Sázková kancelář SynotTip vypsala na vítězství Američanek v základní hrací době kurz 1,58, zatímco výhra Kanady by sázkařům přinesla výrazně vyšší kurz 4,64.
Americké hokejistky potvrzují na šampionátu roli největších favoritek. V semifinále nedaly šanci Finsku, které porazily 5:0. Skóre otevřela už v 7. minutě Kelly Panneková, postupně se prosadily také Alex Carpenterová, Caroline Harveyová a Lacey Edenová. Výsledek zpečetila Hilary Knightová, která si připsala gól a asistenci. Brankářka Aerin Frankelová zneškodnila všech 17 střel soupeřek. USA tak prodloužily vítěznou sérii proti Finsku na mistrovství světa na šest zápasů, během nichž od srpna 2021 dosáhly celkového skóre 29:5..
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Semifinále MS
|USA – Finsko
|5:0
|13. 11. 2026
|Čtvrtfinále MS
|USA – Dánsko
|14:0
|11. 11. 2026
|MS (Skupina)
|USA – Česko
|8:1
|9. 11. 2026
|MS (Skupina)
|Rakousko – USA
|1:11
|8. 11. 2026
|MS (Skupina)
|USA – Německo
|5:0
Také Kanada prošla do finále bez ztráty bodu. V semifinále porazila Švédsko 3:0 a soupeřkám dovolila pouhých 13 střel na branku. Další čisté konto si připsala Ann-Renée Desbiensová, o góly se postaraly Sarah Fillierová, Sarah Wozniewiczová a Emma Maltaisová. Kanaďanky tak čeká očekávané zámořské derby, v němž se pokusí oplatit Spojeným státům loňskou finálovou porážku.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Semifinále MS
|Kanada – Švédsko
|3:0
|13. 11. 2026
|Čtvrtfinále MS
|Kanada – Česko
|3:2
|11. 11. 2026
|MS (Skupina)
|Kanada – Finsko
|2:0
|9. 11. 2026
|MS (Skupina)
|Dánsko – Kanada
|0:10
|8. 11. 2026
|MS (Skupina)
|Kanada – Japonsko
|9:0
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MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, play off, jak hrály Češky
Statistické srovnání: Nejlepší útoky turnaje
Oba finalisté dominují ofenzivním statistikám šampionátu. Američanky vynikají především střeleckou produktivitou a dosud neinkasovaly ani jednou v oslabení. Kanada je zase nejúspěšnějším týmem v přesilových hrách, v nichž využila 43,75 % příležitostí. Výbornou formu potvrzují také brankářky obou týmů. Aerin Frankelová i Ann-Renée Desbiensová mají podle statistik IIHF shodnou úspěšnost zákroků 97,44 %.
|Herní statistika
|USA
|Kanada
|Úspěšnost střelby
|15,87 %
|11,31 %
|Využití přesilovek
|26,67 %
|42,11 %
|Úspěšnost v oslabení
|100,00 %
|82,35 %
|Úspěšnost zákroků brankářek (tým)
|96,83 %
|96,59 %
|Trestné minuty celkem
|30
|42
Nejproduktivnější hráčky MS v hokeji žen 2026
Kanadskému bodování šampionátu dominují Američanky. Nejproduktivnější hráčkou je obránkyně Caroline Harveyová s 15 body (6+9), která navíc vykazuje výbornou bilanci +20 v hodnocení účasti na ledě. Nejlepší střelkyní turnaje je její spoluhráčka Hilary Knightová se sedmi góly. Z kanadského výběru si nejlépe vede Jessie Eldridgeová, která s devíti body (3+6) uzavírá elitní šestici produktivity.
|#
|Hráčka
|Tým
|Pozice
|Z
|G
|A
|Body
|1.
|Caroline Harveyová
|USA
|O
|6
|6
|9
|15
|2.
|Taylor Foxová
|USA
|Ú
|6
|1
|12
|13
|3.
|Hilary Knightová
|USA
|Ú
|6
|7
|3
|10
|4.
|Casey O’Brienová
|USA
|Ú
|6
|3
|7
|10
|5.
|Laila Edwardsová
|USA
|O
|6
|4
|5
|9
|6.
|Jessie Eldridgeová
|Kanada
|Ú
|6
|3
|6
|9
Soupisky USA a Kanady pro finále MS v hokeji žen
Oba finalisté mají v kádru především hráčky profesionální zámořské soutěže PWHL, doplněné o mladé talenty z amerických univerzitních týmů NCAA. Zatímco v nominaci USA figuruje 24 hokejistek spojených s PWHL, Kanada jich má 19. Zbývající místa obsazují především univerzitní hráčky.
Sestava USA
|Pozice
|Hráčky (Klub)
|Brankářky
|Aerin Frankelová (Boston Fleet), Gwyneth Philipsová (Ottawa Charge), Callie Shanahanová (New York Sirens)
|Obránkyně
|Lee Steckleinová (Minnesota Frost), Cayla Barnesová (PWHL Detroit), Caroline Harveyová (Vancouver Goldeneyes), Megan Kellerová (Boston Fleet), Rory Guildayová (PWHL San Jose), Haley Winnová (Boston Fleet), Laila Edwardsová (PWHL San Jose), Emma Peschelová (New York Sirens)
|Útočnice
|Lacey Edenová (PWHL Las Vegas), Kirsten Simmsová (Toronto Sceptres), Kelly Panneková (Minnesota Frost), Grace Zumwinkleová (Minnesota Frost), Hayley Scamurraová (PWHL Las Vegas), Jesse Compherová (PWHL Detroit), Hilary Knightová (PWHL Detroit), Tessa Janeckeová (PWHL Las Vegas), Hannah Bilkaová (PWHL Detroit), Joy Dunneová (Ohio State University), Alex Carpenterová (Seattle Torrent), Taylor Foxová (Minnesota Frost), Casey O’Brienová (New York Sirens), Abbey Murphyová (Seattle Torrent)
Sestava Kanady
|Pozice
|Hráčky (Klub)
|Brankářky
|Ann-Renée Desbiensová (Montréal Victoire), Eve Gasconová (Univ. of Minnesota Duluth), Kayle Osborneová (PWHL Hamilton)
|Obránkyně
|Sophie Jaquesová (Vancouver Goldeneyes), Kati Tabinová (Montréal Victoire), Kendall Cooperová (PWHL Las Vegas), Chloe Primeranová (University of Minnesota), Renata Fastová (Toronto Sceptres), Ella Sheltonová (Toronto Sceptres), Erin Ambroseová (PWHL Las Vegas), Nicole Goslingová (PWHL Hamilton)
|Útočnice
|Laura Staceyová (Montréal Victoire), Jessie Eldridgeová (Montréal Victoire), Sarah Fillierová (New York Sirens), Caitlin Kraemerová (Univ. of Minnesota Duluth), Sara Mannessová (Clarkson University), Rosalie Tremblayová (University of Wisconsin), Hayley McDonaldová (Ohio State University), Emily Clarková (PWHL Hamilton), Emma Maltaisová (Montréal Victoire), Kristin O’Neillová (PWHL San Jose), Sarah Wozniewiczová (Ottawa Charge), Rebecca Leslieová (Ottawa Charge), Danielle Serdachnyová (Seattle Torrent), Daryl Wattsová (PWHL Detroit)
Vzájemné zápasy: USA vyhrály čtyři z posledních pěti duelů
V posledních vzájemných zápasech mají navrch Američanky, které porazily Kanadu čtyřikrát z pěti pokusů. V únoru ovládly oba olympijské souboje v Miláně, včetně finále, které vyhrály 2:1 po prodloužení. Naposledy se oba týmy střetly na konci října v přípravě na světový šampionát. Kanada nejprve zvítězila 5:3, v odvetě však USA uspěly 4:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|30. 10. 2026
|Přípravný zápas
|USA – Kanada 4:0
|28. 10. 2026
|Přípravný zápas
|Kanada – USA 5:3
|19. 2. 2026
|Olympijské hry
|USA – Kanada 2:1 po prodl.
|10. 2. 2026
|Olympijské hry
|Kanada – USA 0:5
|13. 12. 2025
|Přípravný zápas
|Kanada – USA 1:4