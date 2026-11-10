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USA - Česko: Kde sledovat MS v hokeji žen v TV a stream

Kristýna Polášková
  21:55
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Aneta Tejralová chytá kotouč v zápase se Švýcarskem. | foto: ČTK

České hokejistky mají na mistrovství světa v Dánsku jistý postup do čtvrtfinále. Po překvapivé porážce s Německem jim však hrozí silnější soupeř ve vyřazovací části. V závěrečném utkání skupiny A nastoupí proti USA, úřadujícím mistryním světa a olympijským vítězkám. Kde zápas sledovat živě a jaké jsou šance českého týmu?

Kde sledovat zápas USA – Česko živě

Čtvrté utkání českých hokejistek na mistrovství světa bude možné sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím sázkové kanceláře:

  • Termín a čas: Středa 11. listopadu 2026 od 19:00 SEČ
  • Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Skupina A)
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Fortuna a platforma ČT sport Plus / iVysílání

USA – Česko: Aktuální forma

České hokejistky nastoupí k závěrečnému utkání skupiny A s jistotou postupu do čtvrtfinále. Po úterní porážce 1:2 po samostatných nájezdech s Německem však mají na kontě pouze pět bodů a v tabulce klesly na třetí místo za svého přemožitele. Svěřenkyním trenéra Briana Idalskiho tak hrozí, že ve čtvrtfinále narazí na jednoho z hlavních favoritů turnaje, Kanadu.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 11. 2026Mistrovství světaČesko – Německo 1:2N
8. 11. 2026Mistrovství světaČesko – Švýcarsko 1:2PP
6. 11. 2026Mistrovství světaRakousko – Česko 1:4
31. 10. 2026Euro Hockey TourŠvýcarsko – Česko 2:7
30. 10. 2026Euro Hockey TourFinsko – Česko 1:4

Americké hokejistky přijely do Dánska jako úřadující mistryně světa z roku 2025 a olympijské vítězky z Milána 2026. Mezi opory týmu patří obránkyně Caroline Harveyová, držitelka ocenění Hráčka roku IIHF a nejužitečnější hráčka olympijského turnaje, či útočnice Kelly Panneková a Abby Roqueová.

Spojené státy vyhrály všechny tři dosavadní zápasy skupiny A s celkovým skóre 23:1. Rakousko porazily 11:1, Německo 5:0 a Švýcarsko 7:0. S devíti body vedou tabulku. Jejich převahu potvrzují také statistiky: Američanky dosud ubránily všechna oslabení a dosahují úspěšnosti střelby 16,20 %.

Poslední zápasy USA
DatumSoutěžZápasVýsledek
9. 11. 2026Mistrovství světaRakousko – USA 1:11
8. 11. 2026Mistrovství světaUSA – Německo 5:0
6. 11. 2026Mistrovství světaŠvýcarsko – USA 0:7
31. 10. 2026Přípravný zápas (PZM)USA – Kanada 4:0
29. 10. 2026Přípravný zápas (PZM)Kanada – USA 5:3

Tabulka Mistrovství světa žen – Skupina A

Američanky si s předstihem zajistily prvenství ve skupině, Češky po porážce s Německem klesly na 3. pozici.

Skupina A
#TýmZVVPPPPGB
1.USA 3300023:19
2.Německo 311014:65
3.Česko 310206:55
4.Švýcarsko 311016:105
5.Rakousko 300034:210

Statistické srovnání

České hokejistky vstřelily ve třech zápasech šest branek ze 114 střel na branku, což představuje úspěšnost 5,26 %. Američanky jsou výrazně produktivnější – z 119 střel vytěžily 23 gólů (19,33 %). Česko dosud nevyužilo ani jednu z 11 přesilových her, zatímco USA mají úspěšnost 14,29 %. Oba týmy zatím ubránily všechna oslabení.

Herní statistikaUSAČesko
Úspěšnost střelby19,33 % (1. místo)5,26 % (9. místo)
Góly / střely na branku23 / 1196 / 114
Využití přesilovek14,29 % (3. místo)0,00 % (6. místo)
Úspěšnost v oslabení100 % (1. místo)100 % (1. místo)
Úspěšnost zákroků brankářek96,15 % (2. místo)89,80 % (6. místo)

Vzájemné zápasy

Američanky vyhrály všech pět uvedených vzájemných zápasů. Na únorových olympijských hrách porazily český tým 5:1, na mistrovství světa 2025 zvítězily v těsnějším utkání 2:1. V dalších třech zápasech vyhrály výraznějším rozdílem.

DatumSoutěžZápasVýsledek
5. 2. 2026Olympijské hry – skupinaUSA – Česko5:1
19. 4. 2025MS – semifináleUSA – Česko2:1
11. 4. 2025MS – skupinaUSA – Česko4:0
6. 4. 2024MS – skupinaČesko – USA0:6
15. 4. 2023MS – semifináleUSA – Česko9:1
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