Kde sledovat zápas USA – Česko živě
Čtvrté utkání českých hokejistek na mistrovství světa bude možné sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím sázkové kanceláře:
- Termín a čas: Středa 11. listopadu 2026 od 19:00 SEČ
- Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen (Skupina A)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Fortuna a platforma ČT sport Plus / iVysílání
USA – Česko: Aktuální forma
České hokejistky nastoupí k závěrečnému utkání skupiny A s jistotou postupu do čtvrtfinále. Po úterní porážce 1:2 po samostatných nájezdech s Německem však mají na kontě pouze pět bodů a v tabulce klesly na třetí místo za svého přemožitele. Svěřenkyním trenéra Briana Idalskiho tak hrozí, že ve čtvrtfinále narazí na jednoho z hlavních favoritů turnaje, Kanadu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Německo
|1:2N
|8. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Česko – Švýcarsko
|1:2PP
|6. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Rakousko – Česko
|1:4
|31. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|2:7
|30. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Finsko – Česko
|1:4
Americké hokejistky přijely do Dánska jako úřadující mistryně světa z roku 2025 a olympijské vítězky z Milána 2026. Mezi opory týmu patří obránkyně Caroline Harveyová, držitelka ocenění Hráčka roku IIHF a nejužitečnější hráčka olympijského turnaje, či útočnice Kelly Panneková a Abby Roqueová.
Spojené státy vyhrály všechny tři dosavadní zápasy skupiny A s celkovým skóre 23:1. Rakousko porazily 11:1, Německo 5:0 a Švýcarsko 7:0. S devíti body vedou tabulku. Jejich převahu potvrzují také statistiky: Američanky dosud ubránily všechna oslabení a dosahují úspěšnosti střelby 16,20 %.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|9. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Rakousko – USA
|1:11
|8. 11. 2026
|Mistrovství světa
|USA – Německo
|5:0
|6. 11. 2026
|Mistrovství světa
|Švýcarsko – USA
|0:7
|31. 10. 2026
|Přípravný zápas (PZM)
|USA – Kanada
|4:0
|29. 10. 2026
|Přípravný zápas (PZM)
|Kanada – USA
|5:3
Tabulka Mistrovství světa žen – Skupina A
Američanky si s předstihem zajistily prvenství ve skupině, Češky po porážce s Německem klesly na 3. pozici.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|G
|B
|1.
|USA
|3
|3
|0
|0
|0
|23:1
|9
|2.
|Německo
|3
|1
|1
|0
|1
|4:6
|5
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|2
|0
|6:5
|5
|4.
|Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|6:10
|5
|5.
|Rakousko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:21
|0
Statistické srovnání
České hokejistky vstřelily ve třech zápasech šest branek ze 114 střel na branku, což představuje úspěšnost 5,26 %. Američanky jsou výrazně produktivnější – z 119 střel vytěžily 23 gólů (19,33 %). Česko dosud nevyužilo ani jednu z 11 přesilových her, zatímco USA mají úspěšnost 14,29 %. Oba týmy zatím ubránily všechna oslabení.
|Herní statistika
|USA
|Česko
|Úspěšnost střelby
|19,33 % (1. místo)
|5,26 % (9. místo)
|Góly / střely na branku
|23 / 119
|6 / 114
|Využití přesilovek
|14,29 % (3. místo)
|0,00 % (6. místo)
|Úspěšnost v oslabení
|100 % (1. místo)
|100 % (1. místo)
|Úspěšnost zákroků brankářek
|96,15 % (2. místo)
|89,80 % (6. místo)
Vzájemné zápasy
Američanky vyhrály všech pět uvedených vzájemných zápasů. Na únorových olympijských hrách porazily český tým 5:1, na mistrovství světa 2025 zvítězily v těsnějším utkání 2:1. V dalších třech zápasech vyhrály výraznějším rozdílem.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|5. 2. 2026
|Olympijské hry – skupina
|USA – Česko
|5:1
|19. 4. 2025
|MS – semifinále
|USA – Česko
|2:1
|11. 4. 2025
|MS – skupina
|USA – Česko
|4:0
|6. 4. 2024
|MS – skupina
|Česko – USA
|0:6
|15. 4. 2023
|MS – semifinále
|USA – Česko
|9:1