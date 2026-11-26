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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 23. kolo
|Termín a čas
|Pátek 27. listopadu 2026 od 17:00
|Místo konání
|Werk Arena, Třinec
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Třinec vs. Pardubice
Páteční šlágr Třince s Pardubicemi začíná 27. listopadu v 17:00. Přímý přenos nabídnou stanice Oneplay Sport 2 a 4. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Třinec má po 22 zápasech 53 bodů a s 87 góly nejlepší útok extraligy. V posledních pěti kolech čtyřikrát vyhrál, jedinou porážku utrpěl v Litvínově. V úterý zvítězil v Hradci Králové 4:3 po prodloužení. Před vlastními fanoušky Oceláři získali 30 bodů z 33 možných. Jedinou domácí porážku jim v říjnu uštědřily České Budějovice.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|24. 11. 2026
|Hradec Králové – Třinec
|3:4 pp
|20. 11. 2026
|Litvínov – Třinec
|5:2
|18. 11. 2026
|Třinec – Olomouc
|5:3
|15. 11. 2026
|Kladno – Třinec
|1:4
|13. 11. 2026
|Třinec – Liberec
|5:2
Pardubice vyhrály čtyři soutěžní zápasy v řadě. Po vítězství 5:2 nad finskou SaiPou v Lize mistrů uspěly v extralize proti Plzni, Spartě a Vítkovicím. Ostravanům v úterý daly čtyři góly už v první třetině a nakonec zvítězily 8:1. Na Třinec ztrácejí pět bodů a výhrou v základní hrací době mohou jeho náskok snížit na dva.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|24. 11. 2026
|Pardubice – Vítkovice
|8:1
|22. 11. 2026
|Pardubice – Sparta
|3:1
|20. 11. 2026
|Plzeň – Pardubice
|3:4
|18. 11. 2026
|Pardubice – SaiPa (LM)
|5:2
|15. 11. 2026
|České Budějovice – Pardubice
|2:1
Třinec vs. Pardubice: Statistiky a čísla
Oba týmy střílejí v průměru bezmála čtyři góly na zápas a po 22 kolech je dělí jediná vstřelená i inkasovaná branka. Výraznější rozdíl je v přesilovkách. Pardubice využily 27 ze 77 příležitostí a s úspěšností 35,06 % vedou extraligu. Třinec je v této disciplíně druhý a lépe se mu daří v oslabení.
|Statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|Třinec
|Pardubice
|Umístění
|1.
|2.
|Odehrané zápasy
|22
|22
|Body
|53
|48
|Vstřelené góly
|87
|86
|Inkasované góly
|53
|52
|Průměr vstřelených gólů na zápas
|3,95
|3,91
|Průměr inkasovaných gólů na zápas
|2,41
|2,36
|Střely na branku na zápas
|32,18
|32,14
|Úspěšnost přesilovek
|25,35 %
|35,06 %
|Úspěšnost oslabení
|86,57 %
|82,35 %
|Úspěšnost na vhazování
|48,96 %
|54,04 %
Nejproduktivnější hráči
Libor Hudáček i David Tomášek mají po 28 bodech. Třinecký útočník k osmi gólům přidal 20 asistencí, pardubický nasbíral deset branek a 18 přihrávek. Nejlepšími střelci Ocelářů jsou s devíti góly Marko Daňo a Daniel Voženílek, v dresu Dynama se nejčastěji prosazuje dvanáctigólový Jiří Smejkal. Roman Červenka má na kontě 21 asistencí.
|Hráč
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|Libor Hudáček (TRI)
|21
|8
|20
|28
|Martin Růžička (TRI)
|22
|6
|17
|23
|Marko Daňo (TRI)
|22
|9
|12
|21
|Daniel Voženílek (TRI)
|22
|9
|9
|18
|Daniel Kurovský (TRI)
|19
|8
|6
|14
|David Tomášek (PCE)
|22
|10
|18
|28
|Roman Červenka (PCE)
|19
|6
|21
|27
|Matěj Stránský (PCE)
|22
|8
|14
|22
|Jiří Smejkal (PCE)
|22
|12
|8
|20
|Jan Košťálek (PCE)
|20
|7
|10
|17
Brankáři
Třinec. Marek Mazanec má po 12 zápasech úspěšnost zákroků 92,79 % a v průměru inkasuje 2,14 gólu na 60 minut. Stejný počet utkání odchytal Ondřej Kacetl, který má úspěšnost 90,51 %.
Pardubice. Roman Will zasáhl do 14 utkání, v nichž si připsal úspěšnost zákroků 92,01 % a průměr 2,28 inkasovaného gólu na 60 minut. Malcolm Subban nastoupil do devíti zápasů a má úspěšnost 90,48 %.
|Brankář
|Zápasy
|Průměr inkasovaných gólů
|Úspěšnost zákroků
|Marek Mazanec (TRI)
|12
|2,14
|92,79 %
|Ondřej Kacetl (TRI)
|12
|2,46
|90,51 %
|Roman Will (PCE)
|14
|2,28
|92,01 %
|Malcolm Subban (PCE)
|9
|2,38
|90,48 %
Poslední vzájemné zápasy Třince a Pardubic
Pardubice vyhrály poslední tři vzájemná utkání. V říjnu doma zvítězily 5:4 po prodloužení, stejným výsledkem v dubnu v Třinci rozhodly šestý zápas finále a získaly titul. V posledních pěti duelech padlo v průměru 7,2 gólu, tři z nich dospěly do prodloužení.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Pardubice – Třinec
|5:4 pp
|28. 4. 2026
|Třinec – Pardubice
|4:5 pp
|26. 4. 2026
|Pardubice – Třinec
|2:1
|23. 4. 2026
|Třinec – Pardubice
|4:2
|22. 4. 2026
|Třinec – Pardubice
|5:4 pp
Zápasy 23. kola extraligy
Kromě šlágru nejlepších dvou týmů je na programu dalších šest utkání. Plzeň přivítá Kometu a Sparta se po dvou venkovních porážkách představí ve Vítkovicích.
|Datum
|Čas
|Zápas
|27. 11. 2026
|17:00
|Třinec – Pardubice
|27. 11. 2026
|17:30
|Plzeň – Kometa
|27. 11. 2026
|17:30
|Vítkovice – Sparta
|27. 11. 2026
|17:30
|Litvínov – Mladá Boleslav
|27. 11. 2026
|18:00
|Kladno – Karlovy Vary
|27. 11. 2026
|18:00
|Olomouc – Hradec Králové
|16. 12. 2026
|18:00
|Liberec – České Budějovice
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3.
|Rytíři Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4.
|HC Škoda Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6.
|Bílí Tygři Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7.
|HC Energie Karlovy Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8.
|Mountfield Hradec Králové
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9.
|HC Sparta Praha
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10.
|HC Kometa Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11.
|HC Verva Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12.
|HC Vítkovice Ridera
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13.
|BK Mladá Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14.
|HC Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19