Hokejisté vedoucího Třince přivítají v 18. kole Tipsport extraligy osmý Liberec. Kde páteční utkání sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co ukazují statistiky a sázkové kurzy?
Kde sledovat zápas Třinec – Liberec živě
Páteční extraligový duel z třinecké Werk Areny můžete sledovat prostřednictvím online streamu i v televizi:
- Termín a čas: Pátek 13. listopadu 2026 od 17:00 SEČ
- Místo konání: Werk Arena, Třinec
- Soutěž: Tipsport extraliga, 18. kolo
- TV přenos: Oneplay Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Třinec – Liberec: Kurzy a aktuální forma
Na výhru Ocelářů v základní hrací době jsou vypsány kurzy kolem 1,70, zatímco na triumf hostujícího Liberce se kurz pohybuje okolo hodnoty 4,00.
Třinec vede extraligovou tabulku s šestibodovým náskokem před druhými Pardubicemi. Oceláři se mohou pochlubit nejproduktivnějším útokem soutěže. V sedmnácti zápasech nastříleli 67 branek, tedy v průměru 3,94 gólu na utkání. Z posledních pěti duelů třikrát zvítězili, když porazili Vítkovice, Karlovy Vary a po prodloužení Kometu Brno. Naopak neuspěli na ledě Plzně a doma proti Českým Budějovicím. Nejproduktivnějším hráčem Třince je Martin Růžička, kterému s 21 body za pět gólů a 16 asistencí patří čtvrté místo v extraligovém bodování.
Poslední zápasy – Třinec
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Výsledek
|01.11.26
|ELH
|Vítkovice
|Třinec
|1:3
|30.10.26
|ELH
|Plzeň
|Třinec
|4:2
|28.10.26
|ELH
|Kometa Brno
|Třinec
|3:4
|25.10.26
|ELH
|Třinec
|Karlovy Vary
|2:1
|23.10.26
|ELH
|Třinec
|České Budějovice
|2:6
Liberec je v extraligové tabulce osmý se 24 body, oproti většině soupeřů má však odehráno o zápas méně. Z posledních čtyř ligových utkání Tygři třikrát zvítězili. Porazili Spartu, Plzeň a po prodloužení také Hradec Králové (4:3), jedinou porážku utrpěli na ledě Kladna (2:4). Ve středu navíc nastoupili k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem, kde prohráli 2:4. Nejproduktivnějším hráčem Liberce je Radim Šimek s 12 kanadskými body (3+9).
Poslední zápasy – Liberec
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Výsledek
|11.11.26
|LM
|Kolín n. R.
|Liberec
|4:2
|01.11.26
|ELH
|Liberec
|Mountfield HK
|4:3
|30.10.26
|ELH
|Kladno
|Liberec
|4:2
|25.10.26
|ELH
|Liberec
|Plzeň
|2:0
|23.10.26
|ELH
|Liberec
|Sparta Praha
|3:1
Třinec nastřílí v průměru o více než jeden gól na zápas více než Liberec. Oceláři mají navrch také v úspěšnosti přesilových her (26,32 % oproti 21,74 %). V extraligové tabulce oba týmy dělí 18 bodů, Liberec však odehrál o jedno utkání méně.
|Herní statistika
|HC Oceláři Třinec
|Bílí Tygři Liberec
|Pořadí v tabulce (Body)
|1. místo (42 b)
|8. místo (24 b)
|Zápasy / Skóre
|17 / 67:39
|16 / 44:43
|Vstřelené / obdržené góly na zápas
|3,94 / 2,29
|2,75 / 2,69
|Využití přesilovek
|26,32 %
|21,74 %
|Úspěšnost v oslabení
|85,71 %
|77,55 %
|Nejproduktivnější hráč
|Martin Růžička (21 bodů: 5+16)
|Radim Šimek (12 bodů: 3+9)
Tabulka Tipsport extraligy
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2.
|Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3.
|Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4.
|Karlovy Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5.
|České Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6.
|Sparta Praha
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7.
|Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8.
|Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9.
|Mountfield HK
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10.
|Kometa Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11.
|Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12.
|Mladá Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13.
|Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14.
|Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
Poslední vzájemné zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|27. 9. 2026
|Extraliga
|Liberec – Třinec
|1:3
|16. 1. 2026
|Extraliga
|Liberec – Třinec
|5:3
|5. 12. 2025
|Extraliga
|Třinec – Liberec
|3:5
|19. 10. 2025
|Extraliga
|Liberec – Třinec
|0:1
|14. 9. 2025
|Extraliga
|Třinec – Liberec
|4:2