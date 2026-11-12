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Třinec – Liberec: Kde sledovat Tipsport extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  15:47
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Třinečtí hokejisté se radují z vedení nad Plzní. | foto: ČTK

Hokejisté vedoucího Třince přivítají v 18. kole Tipsport extraligy osmý Liberec. Kde páteční utkání sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co ukazují statistiky a sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Třinec – Liberec živě

Páteční extraligový duel z třinecké Werk Areny můžete sledovat prostřednictvím online streamu i v televizi:

  • Termín a čas: Pátek 13. listopadu 2026 od 17:00 SEČ
  • Místo konání: Werk Arena, Třinec
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 18. kolo
  • TV přenos: Oneplay Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Třinec – Liberec: Kurzy a aktuální forma

Na výhru Ocelářů v základní hrací době jsou vypsány kurzy kolem 1,70, zatímco na triumf hostujícího Liberce se kurz pohybuje okolo hodnoty 4,00.

Třinec vede extraligovou tabulku s šestibodovým náskokem před druhými Pardubicemi. Oceláři se mohou pochlubit nejproduktivnějším útokem soutěže. V sedmnácti zápasech nastříleli 67 branek, tedy v průměru 3,94 gólu na utkání. Z posledních pěti duelů třikrát zvítězili, když porazili Vítkovice, Karlovy Vary a po prodloužení Kometu Brno. Naopak neuspěli na ledě Plzně a doma proti Českým Budějovicím. Nejproduktivnějším hráčem Třince je Martin Růžička, kterému s 21 body za pět gólů a 16 asistencí patří čtvrté místo v extraligovém bodování.

Poslední zápasy – Třinec
DatumSoutěžDomácíHostéVýsledek
01.11.26ELHVítkoviceTřinec1:3
30.10.26ELHPlzeňTřinec4:2
28.10.26ELHKometa BrnoTřinec3:4
25.10.26ELHTřinecKarlovy Vary2:1
23.10.26ELHTřinecČeské Budějovice2:6

Liberec je v extraligové tabulce osmý se 24 body, oproti většině soupeřů má však odehráno o zápas méně. Z posledních čtyř ligových utkání Tygři třikrát zvítězili. Porazili Spartu, Plzeň a po prodloužení také Hradec Králové (4:3), jedinou porážku utrpěli na ledě Kladna (2:4). Ve středu navíc nastoupili k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem, kde prohráli 2:4. Nejproduktivnějším hráčem Liberce je Radim Šimek s 12 kanadskými body (3+9).

Poslední zápasy – Liberec
DatumSoutěžDomácíHostéVýsledek
11.11.26LMKolín n. R.Liberec4:2
01.11.26ELHLiberecMountfield HK4:3
30.10.26ELHKladnoLiberec4:2
25.10.26ELHLiberecPlzeň2:0
23.10.26ELHLiberecSparta Praha3:1

Statistické srovnání a tabulka Tipsport extraligy

Třinec nastřílí v průměru o více než jeden gól na zápas více než Liberec. Oceláři mají navrch také v úspěšnosti přesilových her (26,32 % oproti 21,74 %). V extraligové tabulce oba týmy dělí 18 bodů, Liberec však odehrál o jedno utkání méně.

Herní statistikaHC Oceláři TřinecBílí Tygři Liberec
Pořadí v tabulce (Body)1. místo (42 b)8. místo (24 b)
Zápasy / Skóre17 / 67:3916 / 44:43
Vstřelené / obdržené góly na zápas3,94 / 2,292,75 / 2,69
Využití přesilovek26,32 %21,74 %
Úspěšnost v oslabení85,71 %77,55 %
Nejproduktivnější hráčMartin Růžička (21 bodů: 5+16)Radim Šimek (12 bodů: 3+9)
18. kolo Tipsport extraligy – program zápasů
DatumZápasČas
13. 11. 2026Třinec – Liberec17:00
13. 11. 2026Mladá Boleslav – Vítkovice17:30
13. 11. 2026Litvínov – České Budějovice17:30
13. 11. 2026Hradec Králové – Plzeň18:00
13. 11. 2026Karlovy Vary – Sparta18:00
13. 11. 2026Olomouc – Kladno18:00
13. 11. 2026Pardubice – Kometa Brno18:00
Tabulka Tipsport extraligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Třinec171311267:3942
2.Pardubice171111464:4336
3.Kladno17733453:4930
4.Karlovy Vary17820741:3328
5.České Budějovice17802745:4726
6.Sparta Praha17712745:4025
7.Plzeň17461644:4225
8.Liberec16614544:4324
9.Mountfield HK16622643:4224
10.Kometa Brno16533543:4324
11.Litvínov17611936:4521
12.Mladá Boleslav174211035:5717
13.Vítkovice16412938:5216
14.Olomouc173121132:5513
Poslední vzájemné zápasy
DatumSoutěžZápasSkóre
27. 9. 2026ExtraligaLiberec – Třinec1:3
16. 1. 2026ExtraligaLiberec – Třinec5:3
5. 12. 2025ExtraligaTřinec – Liberec3:5
19. 10. 2025ExtraligaLiberec – Třinec0:1
14. 9. 2025ExtraligaTřinec – Liberec4:2
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