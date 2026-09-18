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Třinec - Kometa Brno v TV: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  7:00

Momentka z utkání 1. kola hokejové extraligy HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec. | foto: ČTK

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek druhým kolem. Od 17:00 začne atraktivní duel Třinec – Kometa Brno. V našem přehledu najdete, kde utkání sledovat živě, sázkové kurzy, přestupy před sezonou i vzájemnou bilanci.
Základní informace o utkání Třinec – Kometa Brno
Termín a časPátek 18. září 2026 od 17:00 SELČ
Místo konáníWERK ARENA, Třinec
Televizní přenosPřímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 3
Online live streamŽivé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
Textový přenosPrůběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
KurzyU SynotTipu ZDE

Výsledky týmů v přípravě a kurzy

Zajímavé kurzy na přesné výsledky:

  • Remíza 2:2 po 60 minutách - 9,26
  • Remíza 3:3 po 60 minutách - 12,18
  • Výhra Třince 3:1 - 15,61
  • Výhra Komety 1:2-– 22,33

👉🏻Další kurzy najdete ZDE

Z pohledu bookmakerů sázkové kanceláře Synot Tip je favoritem domácí Třinec, na jehož vítězství v základní hrací době je vypsán kurz kolem 1,9.

Třinec vstoupil do Tipsport extraligy dobře. V úvodním kole na ledě Karlových Varů zvítězil 2:0 a gólman Ocelářů si hned na startu připsal čisté konto. Třinečtí si přenesli pohodu z přípravy, kde v generálce přestříleli Vítkovice 6:3 a v srpnu na domácím ledě přehráli Kometu jasně 5:1.

HC Oceláři Třinec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
15. 9. 2026Karlovy Vary – Třinec0:2Tipsport extraliga
9. 9. 2026Třinec – Vítkovice6:3Přípravný zápas
3. 9. 2026Kometa Brno – Třinec0:0Přípravný zápas
1. 9. 2026Olomouc – Třinec3:1Přípravný zápas
26. 8. 2026Třinec – Kometa Brno5:1Přípravný zápas

Brno v úvodním kole extraligy v Litvínově sice bojovalo, nakonec ale odjelo s prázdnou po porážce 1:2. V přípravném období Kometa často doplácela na nízkou produktivitu – v zářijovém střetnutí s Třincem v Rondu se zrodila bezbranková remíza 0:0 a v generálce Brno podlehlo doma Olomouci 1:3.

HC Kometa Brno
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
16. 9. 2026Litvínov – Kometa Brno2:1Tipsport extraliga
8. 9. 2026Kometa Brno – Olomouc1:3Přípravný zápas
3. 9. 2026Kometa Brno – Třinec0:0Přípravný zápas
1. 9. 2026Slovan Bratislava – Kometa Brno2:3 sn.Přípravný zápas
26. 8. 2026Třinec – Kometa Brno5:1Přípravný zápas

Vzájemné zápasy

Třinec s Kometou se 3. září utkaly v přípravném duelu, ale zápas se nedohrál. Brněnský obránce Jan Ščotka tvrdým hitem zasáhl třineckého útočníka Michala Kovařčíka, který po střetu utrpěl těžký otřes mozku. Na ledě hrozily hromadné bitky a emoce byly extrémně vyostřené. Třinecká střídačka se proto z obavy o zdraví dalších hráčů rozhodla v zápase nepokračovat.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
3. 9. 2026Kometa Brno – Třinec0:0Přípravný zápas
26. 8. 2026Třinec – Kometa Brno5:1Přípravný zápas
27. 2. 2026Kometa Brno – Třinec5:1Tipsport extraliga
30. 12. 2025Třinec – Kometa Brno4:3 sn.Tipsport extraliga
16. 11. 2025Kometa Brno – Třinec4:3Tipsport extraliga

Program 2. kola extraligy

DatumZápas
18. 9. 2026 17:00Třinec – Kometa
18. 9. 2026 17:30Litvínov – Pardubice
18. 9. 2026 17:30Ml. Boleslav – K. Vary
18. 9. 2026 18:00Kladno – Sparta
18. 9. 2026 18:00Olomouc – Plzeň
18. 9. 2026 18:00Hradec Kr. – Č. Budějovice
13. 1. 2027 18:00Liberec – Vítkovice
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Třinec - Kometa Brno v TV: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

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