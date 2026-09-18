Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek druhým kolem. Od 17:00 začne atraktivní duel Třinec – Kometa Brno. V našem přehledu najdete, kde utkání sledovat živě, sázkové kurzy, přestupy před sezonou i vzájemnou bilanci.
Základní informace o utkání Třinec – Kometa Brno
|Termín a čas
|Pátek 18. září 2026 od 17:00 SELČ
|Místo konání
|WERK ARENA, Třinec
|Televizní přenos
|Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 3
|Online live stream
|Živé vysílání ze všech duelů Tipsport extraligy přináší Tipsport
|Textový přenos
|Průběh utkání minutu po minutě přináší ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy
|U SynotTipu ZDE
Výsledky týmů v přípravě a kurzy
Zajímavé kurzy na přesné výsledky:
- Remíza 2:2 po 60 minutách - 9,26
- Remíza 3:3 po 60 minutách - 12,18
- Výhra Třince 3:1 - 15,61
- Výhra Komety 1:2-– 22,33
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Z pohledu bookmakerů sázkové kanceláře Synot Tip je favoritem domácí Třinec, na jehož vítězství v základní hrací době je vypsán kurz kolem 1,9.
Třinec vstoupil do Tipsport extraligy dobře. V úvodním kole na ledě Karlových Varů zvítězil 2:0 a gólman Ocelářů si hned na startu připsal čisté konto. Třinečtí si přenesli pohodu z přípravy, kde v generálce přestříleli Vítkovice 6:3 a v srpnu na domácím ledě přehráli Kometu jasně 5:1.
HC Oceláři Třinec
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|15. 9. 2026
|Karlovy Vary – Třinec
|0:2
|Tipsport extraliga
|9. 9. 2026
|Třinec – Vítkovice
|6:3
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Kometa Brno – Třinec
|0:0
|Přípravný zápas
|1. 9. 2026
|Olomouc – Třinec
|3:1
|Přípravný zápas
|26. 8. 2026
|Třinec – Kometa Brno
|5:1
|Přípravný zápas
Brno v úvodním kole extraligy v Litvínově sice bojovalo, nakonec ale odjelo s prázdnou po porážce 1:2. V přípravném období Kometa často doplácela na nízkou produktivitu – v zářijovém střetnutí s Třincem v Rondu se zrodila bezbranková remíza 0:0 a v generálce Brno podlehlo doma Olomouci 1:3.
HC Kometa Brno
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|16. 9. 2026
|Litvínov – Kometa Brno
|2:1
|Tipsport extraliga
|8. 9. 2026
|Kometa Brno – Olomouc
|1:3
|Přípravný zápas
|3. 9. 2026
|Kometa Brno – Třinec
|0:0
|Přípravný zápas
|1. 9. 2026
|Slovan Bratislava – Kometa Brno
|2:3 sn.
|Přípravný zápas
|26. 8. 2026
|Třinec – Kometa Brno
|5:1
|Přípravný zápas
Vzájemné zápasy
Třinec s Kometou se 3. září utkaly v přípravném duelu, ale zápas se nedohrál. Brněnský obránce Jan Ščotka tvrdým hitem zasáhl třineckého útočníka Michala Kovařčíka, který po střetu utrpěl těžký otřes mozku. Na ledě hrozily hromadné bitky a emoce byly extrémně vyostřené. Třinecká střídačka se proto z obavy o zdraví dalších hráčů rozhodla v zápase nepokračovat.
Vzájemné zápasy
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|3. 9. 2026
|Kometa Brno – Třinec
|0:0
|Přípravný zápas
|26. 8. 2026
|Třinec – Kometa Brno
|5:1
|Přípravný zápas
|27. 2. 2026
|Kometa Brno – Třinec
|5:1
|Tipsport extraliga
|30. 12. 2025
|Třinec – Kometa Brno
|4:3 sn.
|Tipsport extraliga
|16. 11. 2025
|Kometa Brno – Třinec
|4:3
|Tipsport extraliga