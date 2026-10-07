|Soutěž
|Tipsport extraliga – 9. kolo
|Termín a čas
|čtvrtek 8. října 2026 od 16:30
|Místo konání
|O2 arena, Praha
|Televizní přenos
|Oneplay Sport2, Oneplay Sport 4
|Live stream
|U Tipsportu zde
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu zde
Kde sledovat zápas Sparta vs. Kometa
Televizní přenos naladíte na placených kanálech Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4, live stream můžete sledovat prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Sparta vstoupila do sezony nevyrovnaně. Z osmi utkání získala deset bodů a před duelem s Kometou jí patří devátá příčka. Pražané třikrát zvítězili v základní hrací době, naopak čtyřikrát odcházeli bez bodu. Naposledy prohráli v Pardubicích 4:6, přestože ještě na začátku třetí třetiny drželi nerozhodný stav 3:3.
Vedení Sparty už na nepovedený vstup do sezony reagovalo také změnou v kádru. Došlo k výměně s Hradcem Králové, po které tým opustil Tomáš Hyka a opačným směrem zamířil Vojtěch Hradec. Od nové posily si Pražané slibují mimo jiné větší důraz a energii.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|4. 10. 2026
|Pardubice – Sparta
|6:4
|1. 10. 2026
|Sparta – Č. Budějovice
|4:2
|29. 9. 2026
|Hradec Kr. – Sparta
|4:3
Ještě hůře je na tom Kometa. Brňané odehráli o zápas méně a s osmi body figurují na jedenáctém místě. Z posledních tří utkání vyhráli jedno , když doma zdolali Mladou Boleslav 3:2 po samostatných nájezdech. Naposledy nestačili v Českých Budějovicích, odkud si odvezli vysokou porážku 1:5.
Velkým problémem Komety jsou především speciální formace. Brno využilo jen dvě z 22 přesilových her, tedy přibližně devět procent. Nedaří se mu ani v oslabení, v němž má úspěšnost necelých 70 procent. Sparta je v obou disciplínách výrazně úspěšnější – využívá 19,4 % přesilovek a ubránila 85,7 % soupeřových početních výhod.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|5. 10. 2026
|Č. Budějovice – Kometa
|5:1
|2. 10. 2026
|Kometa – Ml. Boleslav
|3:2 sn
|27. 9. 2026
|Kometa – Pardubice
|3:5
Sparta vs. Kometa: statistiky a čísla
Výrazný rozdíl mezi oběma soupeři najdeme také v počtu střel. Zatímco Sparta jich vyšle na branku v průměru 34,75, Kometa pouze 27,86. Pražané mají zároveň lepší průměr vstřelených i inkasovaných branek.
Zajímavý je také rozdíl ve třetích třetinách. Sparta má v závěrečných dvacetiminutovkách kladnou gólovou bilanci, zatímco Kometa právě ve třetích třetinách výrazně ztrácí.
|Statistika (průměr na zápas)
|Sparta
|Kometa
|Vstřelené góly na zápas
|3,13
|2,71
|Inkasované góly na zápas
|2,88
|3,29
|Střely na branku
|34,75
|27,86
|Trestné minuty
|12,13
|7,57
|Využití přesilovek
|19,4 %
|9,1 %
|Ubráněná oslabení
|85,7 %
|69,6 %
|Úspěšnost brankářů
|89,2 %
|90,9 %
Nejproduktivnější hráči
Ofenzivu Sparty táhne kapitán Filip Chlapík, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral jedenáct bodů za tři góly a osm asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je se čtyřmi brankami Devin Shore.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Sparta se musí obejít bez zraněného Matěje Blümela. V brance dostává prostor především Jakub Kovář, jehož úspěšnost zákroků se zatím drží pod hranicí 90 procent.
Nejproduktivnějším hráčem Komety je Robert Leino se šesti body (2+4). Zajímavou postavou vzájemného utkání může být obránce Aaron Irving. Kanaďan před sezonou zamířil ze Sparty právě do Brna a při svém debutu za Kometu se hned prosadil střelecky.
Vzájemné zápasy Sparta – Kometa
- Vzájemná bilance z poslední doby hovoří překvapivě výrazně ve prospěch Brna.
- Kometa vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných utkání, přičemž všechny tyto zápasy skončily už v základní hrací době.
- Souboje tradičních rivalů navíc v poslední době nepřinášejí žádné výrazné gólové přestřelky.
- V uvedených pěti zápasech padlo dohromady 19 branek, tedy v průměru 3,8 gólu na utkání.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 1. 2026
|Sparta – Kometa
|1:3
|5. 12. 2025
|Sparta – Kometa
|1:3
|19. 10. 2025
|Sparta – Kometa
|4:1
|14. 9. 2025
|Sparta – Kometa
|0:2
|13. 4. 2025
|Sparta – Kometa
|1:3
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4.
|Mountfield Hradec Králové
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|8
|4
|0
|1
|3
|22:24
|13
|6.
|Rytíři Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|7.
|HC Škoda Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|8.
|Bílí Tygři Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|9.
|HC Sparta Praha
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|10.
|HC Verva Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11.
|HC Kometa Brno
|7
|2
|1
|0
|4
|20:23
|8
|12.
|HC Vítkovice Ridera
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13.
|BK Mladá Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14.
|HC Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5