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Sparta – Kometa v TV: Kde sledovat extraligu živě, stream, kurzy, statistiky

Autor:
  13:37

Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci | foto: Taneček DavidČTK

Tradiční hokejový šlágr mezi Spartou a Kometou nezastihne oba rivaly v ideální formě. Pražané jsou před vzájemným duelem devátí, Brnu patří v extralize jedenáctá příčka. Oba týmy přitom dělí pouhé dva body. Kde utkání Sparta – Kometa sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, aktuální forma a zajímavé statistiky?
Základní informace o utkání Sparta – Kometa
SoutěžTipsport extraliga – 9. kolo
Termín a časčtvrtek 8. října 2026 od 16:30
Místo konáníO2 arena, Praha
Televizní přenosOneplay Sport2, Oneplay Sport 4
Live streamU Tipsportu zde
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu zde

Kde sledovat zápas Sparta vs. Kometa

Televizní přenos naladíte na placených kanálech Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4, live stream můžete sledovat prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Sparta vstoupila do sezony nevyrovnaně. Z osmi utkání získala deset bodů a před duelem s Kometou jí patří devátá příčka. Pražané třikrát zvítězili v základní hrací době, naopak čtyřikrát odcházeli bez bodu. Naposledy prohráli v Pardubicích 4:6, přestože ještě na začátku třetí třetiny drželi nerozhodný stav 3:3.

Vedení Sparty už na nepovedený vstup do sezony reagovalo také změnou v kádru. Došlo k výměně s Hradcem Králové, po které tým opustil Tomáš Hyka a opačným směrem zamířil Vojtěch Hradec. Od nové posily si Pražané slibují mimo jiné větší důraz a energii.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
4. 10. 2026Pardubice – Sparta6:4
1. 10. 2026Sparta – Č. Budějovice4:2
29. 9. 2026Hradec Kr. – Sparta4:3

Ještě hůře je na tom Kometa. Brňané odehráli o zápas méně a s osmi body figurují na jedenáctém místě. Z posledních tří utkání vyhráli jedno , když doma zdolali Mladou Boleslav 3:2 po samostatných nájezdech. Naposledy nestačili v Českých Budějovicích, odkud si odvezli vysokou porážku 1:5.

Velkým problémem Komety jsou především speciální formace. Brno využilo jen dvě z 22 přesilových her, tedy přibližně devět procent. Nedaří se mu ani v oslabení, v němž má úspěšnost necelých 70 procent. Sparta je v obou disciplínách výrazně úspěšnější – využívá 19,4 % přesilovek a ubránila 85,7 % soupeřových početních výhod.

Poslední zápasy Komety
DatumZápasVýsledek
5. 10. 2026Č. Budějovice – Kometa5:1
2. 10. 2026Kometa – Ml. Boleslav3:2 sn
27. 9. 2026Kometa – Pardubice3:5

Sparta vs. Kometa: statistiky a čísla

Výrazný rozdíl mezi oběma soupeři najdeme také v počtu střel. Zatímco Sparta jich vyšle na branku v průměru 34,75, Kometa pouze 27,86. Pražané mají zároveň lepší průměr vstřelených i inkasovaných branek.

Zajímavý je také rozdíl ve třetích třetinách. Sparta má v závěrečných dvacetiminutovkách kladnou gólovou bilanci, zatímco Kometa právě ve třetích třetinách výrazně ztrácí.

Statistika (průměr na zápas)SpartaKometa
Vstřelené góly na zápas3,132,71
Inkasované góly na zápas2,883,29
Střely na branku34,7527,86
Trestné minuty12,137,57
Využití přesilovek19,4 %9,1 %
Ubráněná oslabení85,7 %69,6 %
Úspěšnost brankářů89,2 %90,9 %

Nejproduktivnější hráči

Ofenzivu Sparty táhne kapitán Filip Chlapík, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral jedenáct bodů za tři góly a osm asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je se čtyřmi brankami Devin Shore.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Sparta se musí obejít bez zraněného Matěje Blümela. V brance dostává prostor především Jakub Kovář, jehož úspěšnost zákroků se zatím drží pod hranicí 90 procent.

Nejproduktivnějším hráčem Komety je Robert Leino se šesti body (2+4). Zajímavou postavou vzájemného utkání může být obránce Aaron Irving. Kanaďan před sezonou zamířil ze Sparty právě do Brna a při svém debutu za Kometu se hned prosadil střelecky.

Vzájemné zápasy Sparta – Kometa

  • Vzájemná bilance z poslední doby hovoří překvapivě výrazně ve prospěch Brna.
  • Kometa vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných utkání, přičemž všechny tyto zápasy skončily už v základní hrací době.
  • Souboje tradičních rivalů navíc v poslední době nepřinášejí žádné výrazné gólové přestřelky.
  • V uvedených pěti zápasech padlo dohromady 19 branek, tedy v průměru 3,8 gólu na utkání.
Vzájemné zápasy Sparta – Kometa
DatumZápasVýsledek
15. 1. 2026Sparta – Kometa1:3
5. 12. 2025Sparta – Kometa1:3
19. 10. 2025Sparta – Kometa4:1
14. 9. 2025Sparta – Kometa0:2
13. 4. 2025Sparta – Kometa1:3
Tabulka extraligy
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec8800040:1624
2.HC Dynamo Pardubice9700239:2521
3.HC Energie Karlovy Vary7500219:1015
4.Mountfield Hradec Králové8320323:2013
5.Banes Motor České Budějovice8401322:2413
6.Rytíři Kladno8222224:2612
7.HC Škoda Plzeň8221319:2011
8.Bílí Tygři Liberec8302321:2511
9.HC Sparta Praha8301425:2410
10.HC Verva Litvínov8211420:259
11.HC Kometa Brno7210420:238
12.HC Vítkovice Ridera7201419:267
13.BK Mladá Boleslav8111518:316
14.HC Olomouc8110616:305
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