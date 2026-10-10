|Soutěž
|Tipsport extraliga – 10. kolo
|Termín a čas
|neděle 11. října 2026 od 15:00
|Místo konání
|O2 arena, Praha
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Live stream
|Tipsport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu
Kde sledovat zápas Sparta vs. Vítkovice
Přímý přenos utkání Sparta – Vítkovice nabídne placená televizní platforma Oneplay Sport 2. Live stream můžete sledovat také prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Sparta zatím nenaplňuje předsezonní očekávání. Z posledních pěti extraligových utkání získala pouze čtyři body a v tabulce jí patří desáté místo. Pražané naposledy podlehli doma brněnské Kometě 3:4 po prodloužení, předtím prohráli v Pardubicích 4:6.
Proti Kometě dokázali svěřenci Patrika Augusty v závěrečné třetině smazat dvoubrankové manko, když vyrovnali při hře bez brankáře. V prodloužení však inkasovali rozhodující gól a připsali si třetí porážku z posledních čtyř zápasů.
Spartě se zatím příliš nedaří ani před vlastními fanoušky. Ze čtyř domácích utkání dokázala zvítězit pouze jednou.Poslední zápasy Sparty
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|8. 10. 2026
|Sparta – Kometa Brno
|3:4 pp
|4. 10. 2026
|Pardubice – Sparta
|6:4
|1. 10. 2026
|Sparta – České Budějovice
|4:2
Vítkovice rovněž prožívají nepovedený vstup do sezony. Ostravané získali v osmi utkáních sedm bodů a v extraligové tabulce jsou dvanáctí. Z posledních tří zápasů vytěžili jediný bod za porážku 2:3 po prodloužení v Hradci Králové.
Zajímavé kurzy
Naposledy Ridera doma podlehla Pardubicím 2:3. Přestože proti jednomu z největších favoritů soutěže odehrála vyrovnané utkání, na bodový zisk nedosáhla. Předtím navíc vyšla střelecky naprázdno proti Karlovým Varům, kterým podlehla 0:3.
Vítkovicím se nedaří ani na soupeřových stadionech. Z posledních jedenácti venkovních utkání dokázaly zvítězit pouze jednou.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|9. 10. 2026
|Vítkovice – Pardubice
|2:3
|4. 10. 2026
|Hradec Králové – Vítkovice
|3:2 pp
|2. 10. 2026
|Vítkovice – Karlovy Vary
|0:3
Sparta vs. Vítkovice: statistiky a čísla
Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi oběma soupeři je střelecká aktivita. Sparta vysílá na branku soupeřů v průměru 36 střel na zápas, zatímco Vítkovice necelých třicet. Pražané mají navrch také v produktivitě, když dosud vstřelili průměrně 3,11 gólu na utkání.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Výrazné rozdíly najdeme ve speciálních formacích. Sparta ubránila téměř 85 procent oslabení, zatímco Vítkovice mají úspěšnost pouze 58,6 procenta. Ostravané jsou naopak efektivnější v přesilových hrách, v nichž využívají více než čtvrtinu příležitostí.
Oba týmy zatím trápí výkony brankářů. Jejich společná úspěšnost zákroků nedosahuje 89 procent, což je řadí mezi nejhorší celky soutěže.
|Statistika (průměr na zápas)
|Sparta
|Vítkovice
|Vstřelené góly
|3,11
|2,63
|Inkasované góly
|2,89
|3,50
|Střely na branku
|36,00
|29,30
|Trestné minuty
|11,40
|12,10
|Využití přesilovek
|22,86 %
|25,81%
|Ubráněná oslabení
|86,67 %
|65,71 %
|Úspěšnost brankářů
|88,7 %
|88,8 %
Nejproduktivnější hráči
Ofenzivu Sparty táhne Filip Chlapík, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral třináct bodů za tři branky a deset asistencí. Patří tak mezi nejproduktivnější hráče celé extraligy. Výrazně se prosazuje také Michael Špaček, který vstřelil čtyři góly, zatímco z obránců je produktivní Ronald Knot.
Ve Vítkovicích patří mezi hlavní opory obránce Jakub Zbořil a útočník Šimon Stránský. Ten v prvních šesti zápasech třikrát skóroval. V brankovišti se Ostravané mohou spolehnout na Dominika Hrachovinu, jehož čeká náročná prověrka proti jednomu z nejaktivněji střílejících týmů extraligy.
Poslední vzájemné zápasy Sparta – Vítkovice
Sparta vyhrála pět z posledních šesti vzájemných zápasů včetně dvou přípravných utkání v srpnu, v nichž shodně zvítězila 3:0. V minulé extraligové sezoně uspěli Pražané ve třech ze čtyř soubojů, přičemž dvakrát rozhodli až v prodloužení. Vítkovice zvítězily pouze jednou, když v prosinci vyhrály na ledě Sparty 6:3.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|20. 8. 2026
|PZK
|Sparta – Vítkovice 3:0
|19. 8. 2026
|PZK
|Sparta – Vítkovice 3:0
|21. 12. 2025
|ELH
|Sparta – Vítkovice 3:6
|29. 10. 2025
|ELH
|Vítkovice – Sparta 1:4
|22. 10. 2025
|ELH
|Sparta – Vítkovice 5:4 PP
|21. 9. 2025
|ELH
|Vítkovice – Sparta 2:3 SN