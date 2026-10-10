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Sparta – Vítkovice v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

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  22:41

Hokejisté Sparty po prohře. | foto: ČTK

Hokejisté Sparty přivítají v neděli 11. října v pražské O2 areně Vítkovice. Oba tradiční extraligové kluby se v úvodu sezony výsledkově trápí. Zatímco domácí Pražané jsou v tabulce desátí, ostravskému celku patří dvanáctá příčka. Kde zápas Sparta – Vítkovice sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, aktuální forma obou týmů a zajímavé statistiky?
Základní informace o utkání Sparta – Vítkovice
SoutěžTipsport extraliga – 10. kolo
Termín a časneděle 11. října 2026 od 15:00
Místo konáníO2 arena, Praha
Televizní přenosOneplay Sport 2
Live streamTipsport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu

Kde sledovat zápas Sparta vs. Vítkovice

Přímý přenos utkání Sparta – Vítkovice nabídne placená televizní platforma Oneplay Sport 2. Live stream můžete sledovat také prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Sparta zatím nenaplňuje předsezonní očekávání. Z posledních pěti extraligových utkání získala pouze čtyři body a v tabulce jí patří desáté místo. Pražané naposledy podlehli doma brněnské Kometě 3:4 po prodloužení, předtím prohráli v Pardubicích 4:6.

Proti Kometě dokázali svěřenci Patrika Augusty v závěrečné třetině smazat dvoubrankové manko, když vyrovnali při hře bez brankáře. V prodloužení však inkasovali rozhodující gól a připsali si třetí porážku z posledních čtyř zápasů.

Spartě se zatím příliš nedaří ani před vlastními fanoušky. Ze čtyř domácích utkání dokázala zvítězit pouze jednou.Poslední zápasy Sparty

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
8. 10. 2026Sparta – Kometa Brno3:4 pp
4. 10. 2026Pardubice – Sparta6:4
1. 10. 2026Sparta – České Budějovice4:2

Vítkovice rovněž prožívají nepovedený vstup do sezony. Ostravané získali v osmi utkáních sedm bodů a v extraligové tabulce jsou dvanáctí. Z posledních tří zápasů vytěžili jediný bod za porážku 2:3 po prodloužení v Hradci Králové.

Zajímavé kurzy

  • padne nad 5 gólu – 1,57
  • Sázka bez remízy Vítkovice -3,8

Naposledy Ridera doma podlehla Pardubicím 2:3. Přestože proti jednomu z největších favoritů soutěže odehrála vyrovnané utkání, na bodový zisk nedosáhla. Předtím navíc vyšla střelecky naprázdno proti Karlovým Varům, kterým podlehla 0:3.

Vítkovicím se nedaří ani na soupeřových stadionech. Z posledních jedenácti venkovních utkání dokázaly zvítězit pouze jednou.

Poslední zápasy Vítkovic
DatumZápasVýsledek
9. 10. 2026Vítkovice – Pardubice2:3
4. 10. 2026Hradec Králové – Vítkovice3:2 pp
2. 10. 2026Vítkovice – Karlovy Vary0:3

Sparta vs. Vítkovice: statistiky a čísla

Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi oběma soupeři je střelecká aktivita. Sparta vysílá na branku soupeřů v průměru 36 střel na zápas, zatímco Vítkovice necelých třicet. Pražané mají navrch také v produktivitě, když dosud vstřelili průměrně 3,11 gólu na utkání.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Výrazné rozdíly najdeme ve speciálních formacích. Sparta ubránila téměř 85 procent oslabení, zatímco Vítkovice mají úspěšnost pouze 58,6 procenta. Ostravané jsou naopak efektivnější v přesilových hrách, v nichž využívají více než čtvrtinu příležitostí.

Oba týmy zatím trápí výkony brankářů. Jejich společná úspěšnost zákroků nedosahuje 89 procent, což je řadí mezi nejhorší celky soutěže.

Statistika (průměr na zápas)SpartaVítkovice
Vstřelené góly3,112,63
Inkasované góly2,893,50
Střely na branku36,0029,30
Trestné minuty11,4012,10
Využití přesilovek22,86 %25,81%
Ubráněná oslabení86,67 %65,71 %
Úspěšnost brankářů88,7 %88,8 %

Nejproduktivnější hráči

Ofenzivu Sparty táhne Filip Chlapík, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral třináct bodů za tři branky a deset asistencí. Patří tak mezi nejproduktivnější hráče celé extraligy. Výrazně se prosazuje také Michael Špaček, který vstřelil čtyři góly, zatímco z obránců je produktivní Ronald Knot.

Ve Vítkovicích patří mezi hlavní opory obránce Jakub Zbořil a útočník Šimon Stránský. Ten v prvních šesti zápasech třikrát skóroval. V brankovišti se Ostravané mohou spolehnout na Dominika Hrachovinu, jehož čeká náročná prověrka proti jednomu z nejaktivněji střílejících týmů extraligy.

Poslední vzájemné zápasy Sparta – Vítkovice

Sparta vyhrála pět z posledních šesti vzájemných zápasů včetně dvou přípravných utkání v srpnu, v nichž shodně zvítězila 3:0. V minulé extraligové sezoně uspěli Pražané ve třech ze čtyř soubojů, přičemž dvakrát rozhodli až v prodloužení. Vítkovice zvítězily pouze jednou, když v prosinci vyhrály na ledě Sparty 6:3.

DatumSoutěžZápas
20. 8. 2026PZKSparta – Vítkovice 3:0
19. 8. 2026PZKSparta – Vítkovice 3:0
21. 12. 2025ELHSparta – Vítkovice 3:6
29. 10. 2025ELHVítkovice – Sparta 1:4
22. 10. 2025ELHSparta – Vítkovice 5:4 PP
21. 9. 2025ELHVítkovice – Sparta 2:3 SN
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