|Soutěž
|Tipsport extraliga – 12. kolo
|Termín a čas
|neděle 18. října 2026 od 16:00
|Místo konání
|O2 arena, Praha
|Televizní přenos
|ČT sport, Oneplay
|Live stream
|Tipsport TV
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
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Kde sledovat zápas Sparta vs. Třinec
Utkání Sparty s Třincem začíná v neděli 18. října v 16:00. Zápas se odehraje v pražské O2 areně. Přímý televizní přenos naladíte na ČT sport. Podrobný textový přenos můžete sledovat na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Sparta se po nevydařeném začátku sezony postupně zlepšuje. Pražané vyhráli poslední dva extraligové zápasy bez inkasované branky a v tabulce jim patří šesté místo se 17 body. Na vedoucí Třinec ztrácejí 14 bodů.
V posledním utkání Sparta zvítězila na ledě Plzně 2:0. Předtím doma porazila Vítkovice 3:0 a brankář Josef Kořenář tak neinkasoval již dvě utkání v řadě. Pražané se mohou opřít především o kvalitní hru v oslabení, jejichž úspěšnost přesahuje 90 procent. Naopak v přesilových hrách se zatím příliš neprosazují, využívají pouze 12,9 procenta početních výhod.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|16. 10. 2026
|Plzeň – Sparta
|0:2
|11. 10. 2026
|Sparta – Vítkovice
|3:0
|8. 10. 2026
|Sparta – Kometa Brno
|3:4 pp
Třinec vstoupil do extraligové sezony ve výborné formě. Oceláři vedou tabulku s 31 body a z jedenácti zápasů desetkrát zvítězili v základní hrací době. Jedinou porážku utrpěli v prodloužení na ledě Pardubic.
Slezané mají nejproduktivnější útok soutěže, v průměru vstřelí 4,7 gólu na zápas. Daří se jim také v přesilových hrách, jejichž úspěšnost přesahuje 30 procent. V posledním utkání Třinec doma porazil Mladou Boleslav 3:0, předtím podlehl Pardubicím 4:5 po prodloužení.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|16. 10. 2026
|Třinec – Mladá Boleslav
|3:0
|11. 10. 2026
|Pardubice – Třinec
|5:4 pp
|9. 10. 2026
|Třinec – Hradec Králové
|5:2
Sparta vs. Třinec: statistiky a čísla
Třinec má oproti Spartě výrazně lepší produktivitu. Oceláři vstřelí v průměru 4,73 gólu na zápas, zatímco Pražané přesně tři. Sparta je však střelecky aktivnější, na branku soupeřů vysílá průměrně 34,6 střely oproti 32,2 pokusu Třince.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Zajímavý souboj nabídnou přesilové hry Třince proti sparťanskému oslabení. Slezané využívají 30,3 procenta početních výhod, zatímco Sparta ubrání 90,6 procenta oslabení. Pražané naopak mají při vlastní přesilovce úspěšnost pouze 12,9 procenta.
Třinec má navrch také v brankářských statistikách. Jeho gólmani dosahují souhrnné úspěšnosti zákroků 92,6 procenta, sparťanští brankáři 91 procent.
|Statistika
|Sparta
|Třinec
|Umístění v tabulce
|6. místo
|1. místo
|Body
|17
|31
|Vstřelené góly na zápas
|3,00
|4,73
|Inkasované góly na zápas
|2,36
|2,00
|Střely na branku
|34,6
|32,2
|Využití přesilovek
|12,9 %
|30,3 %
|Ubráněná oslabení
|90,6 %
|82,8 %
|Úspěšnost brankářů
|91,0 %
|92,6 %
|Trestné minuty na zápas
|11,9
|8,7
|Čistá konta
|2
|3
Nejproduktivnější hráči
Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík, který nasbíral 16 kanadských bodů za tři góly a třináct asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček s pěti brankami.
Třinec se může spolehnout na Daniela Voženílka, který vstřelil sedm branek. K nejproduktivnějším hráčům Ocelářů patří také Libor Hudáček s bilancí tří gólů a deseti asistencí. Slovenský útočník se navíc po disciplinárním trestu vrací do sestavy. Výraznou oporou týmu je rovněž brankář Ondřej Kacetl.
Poslední vzájemné zápasy Sparta – Třinec
Z posledních pěti utkání vyhráli Pražané třikrát a Oceláři dvakrát. V lednu letošního roku zvítězil Třinec doma 5:3, předtím však Sparta uspěla na ledě soupeře 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|11. 1. 2026
|Extraliga
|Třinec – Sparta 5:3
|30. 11. 2025
|Extraliga
|Třinec – Sparta 1:2
|21. 10. 2025
|Extraliga
|Sparta – Třinec 1:4
|12. 9. 2025
|Extraliga
|Sparta – Třinec 5:2
|24. 3. 2025
|Extraliga
|Sparta – Třinec 3:2
Tabulka extraligy
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|11
|10
|0
|1
|0
|52:23
|31
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|10
|7
|0
|0
|3
|27:16
|21
|4.
|Mountfield Hradec Králové
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|5.
|Banes Motor České Budějovice
|11
|6
|0
|1
|4
|30:32
|19
|6.
|HC Sparta Praha
|11
|5
|0
|2
|4
|33:28
|17
|7.
|HC Škoda Plzeň
|11
|3
|3
|1
|4
|25:24
|16
|8.
|Rytíři Kladno
|11
|3
|2
|2
|4
|30:34
|15
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10.
|HC Kometa Brno
|10
|3
|2
|1
|4
|27:29
|14
|11.
|HC Verva Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|12.
|BK Mladá Boleslav
|11
|2
|1
|1
|7
|23:39
|9
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|10
|2
|0
|1
|7
|22:35
|7
|14.
|HC Olomouc
|11
|1
|1
|0
|9
|18:41
|5