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Sparta – Třinec v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

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  5:00

Třinecký útočník Matěj Kubiesa v utkání proti Spartě padá po souboji u mantinelu na led. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Hokejisté Sparty se po slabším vstupu do sezony dostávají do formy, v nedělním 12. kole Tipsport extraligy je však čeká těžká zkouška proti vedoucímu Třinci. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a poslední vzájemné zápasy?
Základní informace o utkání Sparta – Třinec
SoutěžTipsport extraliga – 12. kolo
Termín a časneděle 18. října 2026 od 16:00
Místo konáníO2 arena, Praha
Televizní přenosČT sport, Oneplay
Live streamTipsport TV
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Sparta Praha 2,47 remíza 4,25
Třinec 2,5

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Kde sledovat zápas Sparta vs. Třinec

Utkání Sparty s Třincem začíná v neděli 18. října v 16:00. Zápas se odehraje v pražské O2 areně. Přímý televizní přenos naladíte na ČT sport. Podrobný textový přenos můžete sledovat na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Sparta se po nevydařeném začátku sezony postupně zlepšuje. Pražané vyhráli poslední dva extraligové zápasy bez inkasované branky a v tabulce jim patří šesté místo se 17 body. Na vedoucí Třinec ztrácejí 14 bodů.

V posledním utkání Sparta zvítězila na ledě Plzně 2:0. Předtím doma porazila Vítkovice 3:0 a brankář Josef Kořenář tak neinkasoval již dvě utkání v řadě. Pražané se mohou opřít především o kvalitní hru v oslabení, jejichž úspěšnost přesahuje 90 procent. Naopak v přesilových hrách se zatím příliš neprosazují, využívají pouze 12,9 procenta početních výhod.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
16. 10. 2026Plzeň – Sparta0:2
11. 10. 2026Sparta – Vítkovice3:0
8. 10. 2026Sparta – Kometa Brno3:4 pp

Třinec vstoupil do extraligové sezony ve výborné formě. Oceláři vedou tabulku s 31 body a z jedenácti zápasů desetkrát zvítězili v základní hrací době. Jedinou porážku utrpěli v prodloužení na ledě Pardubic.

Slezané mají nejproduktivnější útok soutěže, v průměru vstřelí 4,7 gólu na zápas. Daří se jim také v přesilových hrách, jejichž úspěšnost přesahuje 30 procent. V posledním utkání Třinec doma porazil Mladou Boleslav 3:0, předtím podlehl Pardubicím 4:5 po prodloužení.

Poslední zápasy Třince
DatumZápasVýsledek
16. 10. 2026Třinec – Mladá Boleslav3:0
11. 10. 2026Pardubice – Třinec5:4 pp
9. 10. 2026Třinec – Hradec Králové5:2

Sparta vs. Třinec: statistiky a čísla

Třinec má oproti Spartě výrazně lepší produktivitu. Oceláři vstřelí v průměru 4,73 gólu na zápas, zatímco Pražané přesně tři. Sparta je však střelecky aktivnější, na branku soupeřů vysílá průměrně 34,6 střely oproti 32,2 pokusu Třince.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Zajímavý souboj nabídnou přesilové hry Třince proti sparťanskému oslabení. Slezané využívají 30,3 procenta početních výhod, zatímco Sparta ubrání 90,6 procenta oslabení. Pražané naopak mají při vlastní přesilovce úspěšnost pouze 12,9 procenta.

Třinec má navrch také v brankářských statistikách. Jeho gólmani dosahují souhrnné úspěšnosti zákroků 92,6 procenta, sparťanští brankáři 91 procent.

Statistické srovnání Sparta vs. Třinec
StatistikaSpartaTřinec
Umístění v tabulce6. místo1. místo
Body1731
Vstřelené góly na zápas3,004,73
Inkasované góly na zápas2,362,00
Střely na branku34,632,2
Využití přesilovek12,9 %30,3 %
Ubráněná oslabení90,6 %82,8 %
Úspěšnost brankářů91,0 %92,6 %
Trestné minuty na zápas11,98,7
Čistá konta23

Nejproduktivnější hráči

Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík, který nasbíral 16 kanadských bodů za tři góly a třináct asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček s pěti brankami.

Třinec se může spolehnout na Daniela Voženílka, který vstřelil sedm branek. K nejproduktivnějším hráčům Ocelářů patří také Libor Hudáček s bilancí tří gólů a deseti asistencí. Slovenský útočník se navíc po disciplinárním trestu vrací do sestavy. Výraznou oporou týmu je rovněž brankář Ondřej Kacetl.

Poslední vzájemné zápasy Sparta – Třinec

Z posledních pěti utkání vyhráli Pražané třikrát a Oceláři dvakrát. V lednu letošního roku zvítězil Třinec doma 5:3, předtím však Sparta uspěla na ledě soupeře 2:1.

DatumSoutěžZápas
11. 1. 2026ExtraligaTřinec – Sparta 5:3
30. 11. 2025ExtraligaTřinec – Sparta 1:2
21. 10. 2025ExtraligaSparta – Třinec 1:4
12. 9. 2025ExtraligaSparta – Třinec 5:2
24. 3. 2025ExtraligaSparta – Třinec 3:2

Tabulka extraligy

MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec111001052:2331
2.HC Dynamo Pardubice11810247:3126
3.HC Energie Karlovy Vary10700327:1621
4.Mountfield Hradec Králové11520432:2719
5.Banes Motor České Budějovice11601430:3219
6.HC Sparta Praha11502433:2817
7.HC Škoda Plzeň11331425:2416
8.Rytíři Kladno11322430:3415
9.Bílí Tygři Liberec10402429:2914
10.HC Kometa Brno10321427:2914
11.HC Verva Litvínov11311625:3212
12.BK Mladá Boleslav11211723:399
13.HC Vítkovice Ridera10201722:357
14.HC Olomouc11110918:415
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