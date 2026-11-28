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Kde sledovat zápas Sparta – Plzeň živě
- Termín a čas: Neděle 29. listopadu 2026 od 16:00 SEČ
- Místo konání: O2 arena, Praha
- Soutěž: Tipsport extraliga, 24. kolo
- Televizní přenos: OnePlay Sport 2
- Online live stream: Tipsport
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Forma a poslední zápasy týmů
Sparta prohrála v extralize potřetí za sebou a z posledních pěti zápasů vyhrála jediný. Po vítězství 6:4 v Českých Budějovicích podlehla Pardubicím 1:3 a Kometě Brno 0:3. V pátek ve Vítkovicích padla 1:2 po samostatných nájezdech.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 11. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Sparta Praha
|2:1 po náj.
|24. 11. 2026
|Extraliga
|Kometa Brno – Sparta Praha
|3:0
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Sparta Praha
|3:1
|19. 11. 2026
|Extraliga
|České Budějovice – Sparta Praha
|4:6
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Sparta Praha – Mountfield HK
|1:3
Plzeň v extralize vyhrála třikrát za sebou. Po domácí porážce 3:4 s Pardubicemi zdolala Karlovy Vary 2:1 v prodloužení, v Českých Budějovicích zvítězila 3:2 a v pátek doma přehrála Kometu 1:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Kometa Brno
|1:0
|24. 11. 2026
|Extraliga
|České Budějovice – Plzeň
|2:3
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Karlovy Vary
|2:1 po prodl.
|20. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Pardubice
|3:4
|17. 11. 2026
|Liga mistrů
|Plzeň – Davos
|2:2
Statistiky a klíčoví hráči
Nejproduktivnějším hráčem Sparty je Filip Chlapík s 22 body (4+18). Nejvíc gólů vstřelil Michael Špaček (8+9), o jednu branku méně má Matěj Blümel (7+6).
V Plzni vede kanadské bodování obránce Carter Robertson se 17 body (5+12), jen bod za ním je Christophe Lalancette (3+13). Nejlepšími střelci Západočechů jsou se šesti góly Michal Teplý a Adam Měchura.
Plzeňský brankář Nick Malík v pátek proti Kometě zastavil všech 32 střel. Po 17 zápasech má úspěšnost zákroků 92,98 % a průměr 1,86 inkasovaného gólu za 60 minut. Ze sparťanské dvojice má lepší čísla Jakub Kovář (92,05 % a 2,02) než Josef Kořenář (91,46 % a 2,33). V trestných minutách vede na straně Sparty Jiří Sekáč se 43, v Plzni má nejvíc Jakub Lev s 15.
|Statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|Sparta
|Plzeň
|Nejlepší střelci
|M. Špaček (8), M. Blümel (7), D. Shore, J. Sekáč a M. Řepík (všichni 6)
|M. Teplý a A. Měchura (oba 6)
|Nejproduktivnější hráči
|F. Chlapík (22 b.), M. Špaček (17 b.), M. Blümel (13 b.)
|C. Robertson (17 b.), C. Lalancette (16 b.), M. Teplý (12 b.)
|Brankářská jednička (úspěšnost / GAA)
|J. Kovář (92,05 % / 2,02)
|N. Malík (92,98 % / 1,86)
|Brankářská dvojka (úspěšnost / GAA)
|J. Kořenář (91,46 % / 2,33)
|J. Růžička (88,96 % / 2,78)
|Nejtrestanější hráč
|J. Sekáč (43 TM)
|J. Lev (15 TM)
Vzájemné zápasy
Sparta vyhrála poslední čtyři vzájemné zápasy v řadě. V prvním letošním duelu v polovině října zvítězila na ledě Plzně 2:0, na jaře pak Západočechy vyřadila i v play off.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|16. 10. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Sparta Praha
|0:2
|30. 3. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Sparta Praha
|0:1
|28. 3. 2026
|Extraliga
|Sparta Praha – Plzeň
|4:2
|26. 3. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Sparta Praha
|1:4
|23. 3. 2026
|Extraliga
|Sparta Praha – Plzeň
|1:2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|23
|16
|2
|1
|4
|89:57
|53
|2.
|Pardubice
|23
|16
|1
|1
|5
|90:54
|51
|3.
|Kladno
|23
|10
|4
|4
|5
|69:63
|42
|4.
|Plzeň
|23
|7
|8
|1
|7
|58:52
|38
|5.
|České Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6.
|Mountfield HK
|23
|9
|2
|3
|9
|62:58
|34
|7.
|Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|8.
|Sparta Praha
|23
|9
|1
|3
|10
|57:56
|32
|9.
|Karlovy Vary
|22
|9
|2
|1
|10
|49:48
|32
|10.
|Kometa Brno
|22
|7
|3
|3
|9
|54:60
|30
|11.
|Litvínov
|23
|7
|3
|1
|12
|51:65
|28
|12.
|Mladá Boleslav
|23
|6
|2
|2
|13
|49:73
|24
|13.
|Vítkovice
|22
|5
|3
|2
|12
|50:69
|23
|14.
|Olomouc
|23
|4
|1
|5
|13
|45:73
|19