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Sparta – Olomouc v TV: Kde sledovat extraligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  5:56

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Pavla Kousala během zápasu proti Plzni | foto: ČTK

Hokejisté Sparty přivítají ve 14. kole Tipsport extraligy Olomouc. Pražané se pohybují ve středu tabulky a patří k nejlepším týmům soutěže při hře v oslabení, zatímco Hanáci se snaží odpoutat od posledního místa. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou mužstev a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Sparta Praha 1,38 remíza 5,66
Olomouc 7,2

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Kde sledovat zápas Sparta – Olomouc živě

Sobotní extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 24. října 2026 od 16:00 SELČ
  • Místo konání: O2 arena, Praha
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 14. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Sparta – Olomouc: Kurzy a aktuální forma

Sparta je podle sázkových kanceláří výrazným favoritem utkání. Na její vítězství se kurzy pohybují mezi 1,33 a 1,35, zatímco na výhru Olomouce lze sázet v kurzech od 7,00 do 7,28.

Sparta Sparta má po dvanácti zápasech na kontě 17 bodů a patří jí osmé místo v tabulce. Pražané v posledních třech utkáních dvakrát zvítězili bez inkasovaného gólu, když porazili Plzeň 2:0 a Vítkovice 3:0. Následně však podlehli Třinci 1:2.

Silnou stránkou Sparty je hra v oslabení s úspěšností 93 procent. Pražané navíc patří k nejaktivněji střílejícím týmům soutěže, na branku soupeřů vysílají v průměru 33,4 střely za zápas. Nejproduktivnějším hráčem mužstva je Filip Chlapík se 17 body za tři góly a čtrnáct asistencí, nejlepším střelcem šestigólový Michael Špaček.

Sparta
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Tipsport extraligaSparta – Třinec1:2
16. 10. 2026Tipsport extraligaPlzeň – Sparta0:2
11. 10. 2026Tipsport extraligaSparta – Vítkovice3:0
8. 10. 2026Tipsport extraligaSparta – Kometa Brno3:4 sn. (3:3)
4. 10. 2026Tipsport extraligaPardubice – Sparta6:4

Olomouci se vstup do sezony nevydařil. Hanáci získali pouze osm bodů a se skóre 23:47 uzavírají extraligovou tabulku. Problémy mají především v obraně, jejich brankáři vykazují nejnižší úspěšnost zákroků v soutěži (88,3 %).

V posledním kole však Olomouc ukončila sérii čtyř porážek, když doma zdolala Mladou Boleslav 4:2. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Jakub Navrátil s osmi body za čtyři góly a čtyři asistence. Stejný počet branek vstřelil také Jakub Kos.

Olomouc
DatumSoutěžZápasVýsledek
22. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Mladá Boleslav4:2
18. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Pardubice1:4
16. 10. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Karlovy Vary0:5
11. 10. 2026Tipsport extraligaMountfield HK – Olomouc3:1
9. 10. 2026Tipsport extraligaLitvínov – Olomouc3:1

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Sparty a padne více než 5,5 gólu (kurz 2,30): Sparta je střelecky nejaktivnější v lize a naráží na nejhorší obranu. Ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů těchto celků navíc padlo šest a více branek.
  • Sparta zvítězí přesně o 2 branky (kurz 5,05): Pokud hledáte vyšší kurz, nabízí se výhra domácích o dvě trefy.

Statistické srovnání

Největší rozdíl mezi oběma týmy je v defenzivě. Sparta má s úspěšností 93 procent nejlepší oslabení v extralize a na branku soupeřů vysílá v průměru 33,4 střely za zápas. Olomouc se Pražanům vyrovná ve využití přesilovek, které mají oba celky na úrovni 13 procent. Hanáky však trápí výkony brankářů, jejichž úspěšnost zákroků dosahuje pouze 88,3 procenta.

Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)SpartaOlomouc
Využití přesilovek (Úspěšnost)4/30 (13 %) 4/32 (13 %)
Ubráněná oslabení (Úspěšnost)28/30 (93 %) 23/30 (77 %)
Úspěšnost zákroků brankářů91,3 % (6. v lize) 88,3 % (14. v lize)
Střely na branku na zápas33,4 (1. v lize) 28,6 (9. v lize)
Vyloučení na zápas (Sezóna)4,4 4,7
Držení puku50 % 46 %
Nejproduktivnější hráč (Body)Filip Chlapík (17 b) Jakub Navrátil (8 b)

Tabulka Tipsport extraligy

Sparta se aktuálně nachází na osmém místě. Olomouc je s osmibodovým ziskem na samotném konci tabulky.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Třinec121101054:2434
2.Pardubice12910251:3229
3.Karlovy Vary12710430:2023
4.Mountfield HK12520535:3119
5.České Budějovice12601532:3519
6.Plzeň12341431:2918
7.Kladno12422433:3618
8.Sparta12502534:3017
9.Kometa Brno12332431:3317
10.Liberec12404433:3516
11.Litvínov12411628:3315
12.Mladá Boleslav13311829:4612
13.Vítkovice12212730:4310
14.Olomouc132101023:478

Vzájemné zápasy

Spartě se proti Olomouci v posledních letech daří. Pražané vyhráli čtyři z předchozích pěti extraligových vzájemných zápasů. Naposledy se oba týmy utkaly letos v září, kdy Sparta zvítězila na ledě Hanáků 5:2.

DatumSoutěžZápasSkóre
16. 9. 2026Tipsport extraligaOlomouc – Sparta2:5
26. 1. 2026Tipsport extraligaSparta – Olomouc6:3
23. 12. 2025Tipsport extraligaSparta – Olomouc7:2
31. 10. 2025Tipsport extraligaOlomouc – Sparta1:4
23. 9. 2025Tipsport extraligaOlomouc – Sparta4:2
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