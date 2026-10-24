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Kde sledovat zápas Sparta – Olomouc živě
Sobotní extraligový duel můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 24. října 2026 od 16:00 SELČ
- Místo konání: O2 arena, Praha
- Soutěž: Tipsport extraliga, 14. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Sparta – Olomouc: Kurzy a aktuální forma
Sparta je podle sázkových kanceláří výrazným favoritem utkání. Na její vítězství se kurzy pohybují mezi 1,33 a 1,35, zatímco na výhru Olomouce lze sázet v kurzech od 7,00 do 7,28.
Sparta Sparta má po dvanácti zápasech na kontě 17 bodů a patří jí osmé místo v tabulce. Pražané v posledních třech utkáních dvakrát zvítězili bez inkasovaného gólu, když porazili Plzeň 2:0 a Vítkovice 3:0. Následně však podlehli Třinci 1:2.
Silnou stránkou Sparty je hra v oslabení s úspěšností 93 procent. Pražané navíc patří k nejaktivněji střílejícím týmům soutěže, na branku soupeřů vysílají v průměru 33,4 střely za zápas. Nejproduktivnějším hráčem mužstva je Filip Chlapík se 17 body za tři góly a čtrnáct asistencí, nejlepším střelcem šestigólový Michael Špaček.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Sparta – Třinec
|1:2
|16. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Plzeň – Sparta
|0:2
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Sparta – Vítkovice
|3:0
|8. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Sparta – Kometa Brno
|3:4 sn. (3:3)
|4. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Sparta
|6:4
Olomouci se vstup do sezony nevydařil. Hanáci získali pouze osm bodů a se skóre 23:47 uzavírají extraligovou tabulku. Problémy mají především v obraně, jejich brankáři vykazují nejnižší úspěšnost zákroků v soutěži (88,3 %).
V posledním kole však Olomouc ukončila sérii čtyř porážek, když doma zdolala Mladou Boleslav 4:2. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Jakub Navrátil s osmi body za čtyři góly a čtyři asistence. Stejný počet branek vstřelil také Jakub Kos.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Mladá Boleslav
|4:2
|18. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Pardubice
|1:4
|16. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Karlovy Vary
|0:5
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Mountfield HK – Olomouc
|3:1
|9. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Litvínov – Olomouc
|3:1
Tipy na sázkové příležitosti:
Statistické srovnání
Největší rozdíl mezi oběma týmy je v defenzivě. Sparta má s úspěšností 93 procent nejlepší oslabení v extralize a na branku soupeřů vysílá v průměru 33,4 střely za zápas. Olomouc se Pražanům vyrovná ve využití přesilovek, které mají oba celky na úrovni 13 procent. Hanáky však trápí výkony brankářů, jejichž úspěšnost zákroků dosahuje pouze 88,3 procenta.
|Herní statistika (Tipsport extraliga 2026/27)
|Sparta
|Olomouc
|Využití přesilovek (Úspěšnost)
|4/30 (13 %)
|4/32 (13 %)
|Ubráněná oslabení (Úspěšnost)
|28/30 (93 %)
|23/30 (77 %)
|Úspěšnost zákroků brankářů
|91,3 % (6. v lize)
|88,3 % (14. v lize)
|Střely na branku na zápas
|33,4 (1. v lize)
|28,6 (9. v lize)
|Vyloučení na zápas (Sezóna)
|4,4
|4,7
|Držení puku
|50 %
|46 %
|Nejproduktivnější hráč (Body)
|Filip Chlapík (17 b)
|Jakub Navrátil (8 b)
Tabulka Tipsport extraligy
Sparta se aktuálně nachází na osmém místě. Olomouc je s osmibodovým ziskem na samotném konci tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2.
|Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3.
|Karlovy Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4.
|Mountfield HK
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5.
|České Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6.
|Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7.
|Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8.
|Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9.
|Kometa Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10.
|Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11.
|Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12.
|Mladá Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|13.
|Vítkovice
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14.
|Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
Vzájemné zápasy
Spartě se proti Olomouci v posledních letech daří. Pražané vyhráli čtyři z předchozích pěti extraligových vzájemných zápasů. Naposledy se oba týmy utkaly letos v září, kdy Sparta zvítězila na ledě Hanáků 5:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|16. 9. 2026
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Sparta
|2:5
|26. 1. 2026
|Tipsport extraliga
|Sparta – Olomouc
|6:3
|23. 12. 2025
|Tipsport extraliga
|Sparta – Olomouc
|7:2
|31. 10. 2025
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Sparta
|1:4
|23. 9. 2025
|Tipsport extraliga
|Olomouc – Sparta
|4:2