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Sparta - Mladá Boleslav: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

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  19:07

Hráči Sparty slaví gól na ledě Kladna. | foto: ČTK

Hokejisté Sparty v dohrávce 3. kola extraligy přivítají v O2 areně Mladou Boleslav. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Sparta – Mladá Boleslav
SoutěžTipsport extraliga – 3. kolo
Termín a časúterý 22. září 2026 od 18:30
Místo konáníO2 arena, Praha
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Sparta vstoupila do sezony přesvědčivě, když v Olomouci od začátku diktovala tempo a po osmi minutách vedla 2:0. Při výhře 5:2 zazářil Michael Špaček, který skóroval dvakrát a na další branku nahrál. Dařilo se také Ronaldu Knotovi (1+1) a Jiřímu Sekáčovi, jenž při návratu do české extraligy oslavil první gól v soutěži.

Na Kladně už Sparta na vítězství nedosáhla, přesto získala alespoň bod. Po obratu domácích z 0:1 na 2:1 dokázali Pražané ve třetí třetině srovnat a o vítězi rozhodly až samostatné nájezdy. Kladno je nakonec zvládlo lépe a Sparta tak před domácím duelem s Mladou Boleslaví má ze dvou zápasů čtyři body.

🔥 Statistiky

Po dvou kolech má Sparta vyšší úspěšnost v přesilovkách (33,3 % oproti 20 %) i v oslabení (88,9 % oproti 77,8 %). Pražané navíc v obou dosavadních zápasech vstřelili první gól, zatímco Mladá Boleslav v obou případech jako první inkasovala.

Mladá Boleslav si na úvod sezony odvezla z Českých Budějovic dva body za výhru 3:2 po prodloužení. Bruslaři přitom museli dotahovat jednobrankové manko, po obratu ale přišlo ve třetí třetině vyrovnání domácích. Rozhodnutí tak přineslo až prodloužení, v němž Boleslav udeřila už po necelé minutě.

Domácí premiéra už Boleslavi nevyšla. Proti Karlovým Varům prohrávala po první třetině 0:2, ve druhé části se po gólu Radka Koblížka vrátila do zápasu a měla další šance na vyrovnání. Energie však ve třetí třetině přidala dva góly a zvítězila 4:1. Radek Koblížek po utkání upozorňoval především na množství nevyužitých příležitostí (Na střely Mladá Boleslav vyhrála 36:27).

Vzájemné zápasy Sparta vs. Mladá Boleslav (H2H)

Zajímavostí je, že Mladá Boleslav Spartu porazila nedávno v přípravě. V srpnovém utkání v Praze zvítězila 3:1. V minulé extraligové sezoně však oba domácí vzájemné duely ovládla Sparta, která zvítězila 4:1 a 2:0.

Posledních pět vzájemných zápasů Sparta vs. Boleslav
DatumSoutěžZápasVýsledek
13. 8. 2026PZKSparta – Mladá Boleslav1:3
22. 2. 2026ELHMladá Boleslav – Sparta2:3
29. 1. 2026ELHSparta – Mladá Boleslav4:1
2. 11. 2025ELHSparta – Mladá Boleslav2:0
26. 9. 2025ELHMladá Boleslav – Sparta2:7
Tabulka hokejové extraligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec3300011:79
2.Rytíři Kladno3210010:68
3.Banes Motor České Budějovice320107:57
4.HC Dynamo Pardubice3200111:86
5.HC Verva Litvínov320016:66
6.HC Sparta Praha210107:54
7.HC Kometa Brno310029:93
8.HC Škoda Plzeň301116:73
9.HC Energie Karlovy Vary310026:83
10.Mountfield Hradec Králové310026:83
11.BK Mladá Boleslav201014:62
12.HC Olomouc301027:102
13.Bílí Tygři Liberec200112:51
14.HC Vítkovice Ridera200025:70
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