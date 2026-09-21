|Soutěž
|Tipsport extraliga – 3. kolo
|Termín a čas
|úterý 22. září 2026 od 18:30
|Místo konání
|O2 arena, Praha
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
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Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Sparta vstoupila do sezony přesvědčivě, když v Olomouci od začátku diktovala tempo a po osmi minutách vedla 2:0. Při výhře 5:2 zazářil Michael Špaček, který skóroval dvakrát a na další branku nahrál. Dařilo se také Ronaldu Knotovi (1+1) a Jiřímu Sekáčovi, jenž při návratu do české extraligy oslavil první gól v soutěži.
Na Kladně už Sparta na vítězství nedosáhla, přesto získala alespoň bod. Po obratu domácích z 0:1 na 2:1 dokázali Pražané ve třetí třetině srovnat a o vítězi rozhodly až samostatné nájezdy. Kladno je nakonec zvládlo lépe a Sparta tak před domácím duelem s Mladou Boleslaví má ze dvou zápasů čtyři body.
🔥 Statistiky
Po dvou kolech má Sparta vyšší úspěšnost v přesilovkách (33,3 % oproti 20 %) i v oslabení (88,9 % oproti 77,8 %). Pražané navíc v obou dosavadních zápasech vstřelili první gól, zatímco Mladá Boleslav v obou případech jako první inkasovala.
Mladá Boleslav si na úvod sezony odvezla z Českých Budějovic dva body za výhru 3:2 po prodloužení. Bruslaři přitom museli dotahovat jednobrankové manko, po obratu ale přišlo ve třetí třetině vyrovnání domácích. Rozhodnutí tak přineslo až prodloužení, v němž Boleslav udeřila už po necelé minutě.
Domácí premiéra už Boleslavi nevyšla. Proti Karlovým Varům prohrávala po první třetině 0:2, ve druhé části se po gólu Radka Koblížka vrátila do zápasu a měla další šance na vyrovnání. Energie však ve třetí třetině přidala dva góly a zvítězila 4:1. Radek Koblížek po utkání upozorňoval především na množství nevyužitých příležitostí (Na střely Mladá Boleslav vyhrála 36:27).
Vzájemné zápasy Sparta vs. Mladá Boleslav (H2H)
Zajímavostí je, že Mladá Boleslav Spartu porazila nedávno v přípravě. V srpnovém utkání v Praze zvítězila 3:1. V minulé extraligové sezoně však oba domácí vzájemné duely ovládla Sparta, která zvítězila 4:1 a 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|13. 8. 2026
|PZK
|Sparta – Mladá Boleslav
|1:3
|22. 2. 2026
|ELH
|Mladá Boleslav – Sparta
|2:3
|29. 1. 2026
|ELH
|Sparta – Mladá Boleslav
|4:1
|2. 11. 2025
|ELH
|Sparta – Mladá Boleslav
|2:0
|26. 9. 2025
|ELH
|Mladá Boleslav – Sparta
|2:7
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2.
|Rytíři Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3.
|Banes Motor České Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4.
|HC Dynamo Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5.
|HC Verva Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6.
|HC Sparta Praha
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7.
|HC Kometa Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8.
|HC Škoda Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9.
|HC Energie Karlovy Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10.
|Mountfield Hradec Králové
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11.
|BK Mladá Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12.
|HC Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13.
|Bílí Tygři Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14.
|HC Vítkovice Ridera
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0