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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 17. kolo
|Termín a čas
|neděle 1. listopadu 2026 od 16:00
|Místo konání
|O2 arena, Praha
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Sparta vs. Litvínov
Utkání Sparty s Litvínovem začíná v neděli 1. listopadu v 16:00. Zápas můžete sledovat prostřednictvím livestreamu sázkové kanceláře Tipsport nebo na platformě Oneplay Sport. Textový online přenos nabídne také iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Sparta v minulém kole zvítězila na ledě Mladé Boleslavi 4:1 a ukončila sérii čtyř zápasů bez výhry v základní hrací době. Předtím prohrála na Kladně 1:5 a v Liberci 1:3, doma porazila Olomouc 2:1 až v prodloužení.
Pražané se v této sezoně trápí především v domácím prostředí. Z posledních osmi utkání před vlastními fanoušky vyhráli pouze dvě. V Mladé Boleslavi ale vstřelili čtyři branky, tedy stejně jako v předchozích třech zápasech dohromady.
Sparta patří s průměrem 33,4 střely na branku k nejaktivnějším týmům extraligy, její produktivita však není odpovídající. Na utkání vstřelí přibližně 2,6 gólu. Lépe si vede při hře v oslabení, kde dosahuje úspěšnosti 87,9 procenta.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|30. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta
|1:4
|27. 10. 2026
|Kladno – Sparta
|5:1
|24. 10. 2026
|Sparta – Olomouc
|2:1 pp
|23. 10. 2026
|Liberec – Sparta
|3:1
|18. 10. 2026
|Sparta – Třinec
|1:2
Litvínov v posledních pěti zápasech třikrát zvítězil. Naposledy ale doma podlehl Vítkovicím 2:3, když už po první třetině prohrával o tři branky. Předtím uspěl v Pardubicích 3:2, zatímco v předchozím domácím utkání prohrál s Kometou 1:4.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Verva zatím skórovala ve všech šestnácti extraligových zápasech. V průměru ale vstřelí pouze 2,2 gólu na utkání. Její výraznou oporou je brankář Pavel Čajan s úspěšností zákroků 92,1 procenta.
Litvínovu se příliš nedaří v úvodních třetinách, ve druhých dosahuje výrazně lepších výsledků. Na hřištích soupeřů vyhrál tři z osmi dosavadních zápasů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|30. 10. 2026
|Litvínov – Vítkovice
|2:3
|27. 10. 2026
|Pardubice – Litvínov
|2:3
|25. 10. 2026
|Litvínov – Kometa Brno
|1:4
|23. 10. 2026
|Litvínov – Plzeň
|2:0
|18. 10. 2026
|Litvínov – Karlovy Vary
|3:1
Sparta vs. Litvínov: statistiky a čísla
Sparta má před nedělním utkáním lepší střelecké statistiky. V průměru vysílá na branku 33,4 střely oproti 28,8 pokusu Litvínova a vstřelí přibližně o 0,4 gólu více na zápas. Pražané také méně inkasují.
Výraznější rozdíl je ve speciálních formacích. Sparta ubrání 87,9 procenta oslabení, zatímco Litvínov má úspěšnost 76,9 procenta. Verva je naopak úspěšnější v přesilových hrách, v nichž využívá 21,6 procenta příležitostí oproti 18,3 procenta Sparty.
|Sparta
|Litvínov
|Průměr vstřelených gólů
|2,6
|2,2
|Průměr inkasovaných gólů
|2,4
|2,6
|Úspěšnost přesilovek
|18,3 %
|21,6 %
|Úspěšnost oslabení
|87,9 %
|76,9 %
|Střely na branku / zápas
|33,4
|28,8
|Úspěšnost brankářů
|91,1 %
|92,1 %
|Trestné minuty / zápas
|10,9
|8,2
Nejproduktivnější hráči
Produktivitu Sparty vede Filip Chlapík, který nasbíral 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. K důležitým hráčům pražského útoku patří také Michael Špaček (8+8), jenž se v posledním utkání proti Mladé Boleslavi prosadil dvakrát.
V Litvínově patří k hlavním oporám Ondřej Kaše s 15 body. Nejlepším střelcem Vervy je David Kämpf se sedmi góly. Obránce Jānis Jaks nasbíral jedenáct bodů.
Poslední vzájemné zápasy:
Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových utkání. V září zvítězila na ledě Litvínova 4:1, v lednu doma uspěla 5:1. Jediné vítězství Vervy v tomto období přišlo loni v prosinci, kdy Spartu porazila 3:2.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|25. 9. 2026
|Litvínov – Sparta
|1:4
|13. 1. 2026
|Sparta – Litvínov
|5:1
|19. 12. 2025
|Litvínov – Sparta
|3:2
|26. 10. 2025
|Sparta – Litvínov
|2:1
|19. 9. 2025
|Litvínov – Sparta
|1:5
Program 17. kola Tipsport extraligy
|Datum
|Zápas
|Čas
|1. 11. 2026
|Pardubice – Mladá Boleslav
|15:00
|1. 11. 2026
|Liberec – Hradec Králové
|16:00
|1. 11. 2026
|Sparta – Litvínov
|16:00
|1. 11. 2026
|Plzeň – Kladno
|16:30
|1. 11. 2026
|Kometa Brno – Olomouc
|17:00
|1. 11. 2026
|České Budějovice – Karlovy Vary
|17:00
|1. 11. 2026
|Vítkovice – Třinec
|17:30
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2.
|Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3.
|Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4.
|České Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5.
|Karlovy Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6.
|Mountfield HK
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7.
|Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8.
|Sparta Praha
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9.
|Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10.
|Kometa Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11.
|Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12.
|Mladá Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13.
|Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14.
|Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13