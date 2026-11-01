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Sparta – Litvínov v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

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  5:00

Hokejisté Sparty se radují z gólu do sítě Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Hokejisté Sparty přivítají v 17. kole extraligy Litvínov. Pražané se po sérii nepovedených výsledků dočkali vítězství v Mladé Boleslavi, zatímco Verva v posledním kole podlehla Vítkovicím. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou soupeřů a co napovídají statistiky, vzájemné výsledky a sázkové kurzy?
Sparta Praha 1,62 remíza 4,59
Litvínov 4,65

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Základní informaceo utkání Sparta – Litvínov
SoutěžTipsport extraliga – 17. kolo
Termín a časneděle 1. listopadu 2026 od 16:00
Místo konáníO2 arena, Praha
Televizní přenosOneplay Sport 2
LivestreamTipsport
Textový přenosonline reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Sparta vs. Litvínov

Utkání Sparty s Litvínovem začíná v neděli 1. listopadu v 16:00. Zápas můžete sledovat prostřednictvím livestreamu sázkové kanceláře Tipsport nebo na platformě Oneplay Sport. Textový online přenos nabídne také iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Sparta v minulém kole zvítězila na ledě Mladé Boleslavi 4:1 a ukončila sérii čtyř zápasů bez výhry v základní hrací době. Předtím prohrála na Kladně 1:5 a v Liberci 1:3, doma porazila Olomouc 2:1 až v prodloužení.

Pražané se v této sezoně trápí především v domácím prostředí. Z posledních osmi utkání před vlastními fanoušky vyhráli pouze dvě. V Mladé Boleslavi ale vstřelili čtyři branky, tedy stejně jako v předchozích třech zápasech dohromady.

Sparta patří s průměrem 33,4 střely na branku k nejaktivnějším týmům extraligy, její produktivita však není odpovídající. Na utkání vstřelí přibližně 2,6 gólu. Lépe si vede při hře v oslabení, kde dosahuje úspěšnosti 87,9 procenta.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
30. 10. 2026Mladá Boleslav – Sparta1:4
27. 10. 2026Kladno – Sparta5:1
24. 10. 2026Sparta – Olomouc2:1 pp
23. 10. 2026Liberec – Sparta3:1
18. 10. 2026Sparta – Třinec1:2

Litvínov v posledních pěti zápasech třikrát zvítězil. Naposledy ale doma podlehl Vítkovicím 2:3, když už po první třetině prohrával o tři branky. Předtím uspěl v Pardubicích 3:2, zatímco v předchozím domácím utkání prohrál s Kometou 1:4.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Verva zatím skórovala ve všech šestnácti extraligových zápasech. V průměru ale vstřelí pouze 2,2 gólu na utkání. Její výraznou oporou je brankář Pavel Čajan s úspěšností zákroků 92,1 procenta.

Litvínovu se příliš nedaří v úvodních třetinách, ve druhých dosahuje výrazně lepších výsledků. Na hřištích soupeřů vyhrál tři z osmi dosavadních zápasů.

Poslední zápasy Litvínova
DatumZápasVýsledek
30. 10. 2026Litvínov – Vítkovice2:3
27. 10. 2026Pardubice – Litvínov2:3
25. 10. 2026Litvínov – Kometa Brno1:4
23. 10. 2026Litvínov – Plzeň2:0
18. 10. 2026Litvínov – Karlovy Vary3:1

Sparta vs. Litvínov: statistiky a čísla

Sparta má před nedělním utkáním lepší střelecké statistiky. V průměru vysílá na branku 33,4 střely oproti 28,8 pokusu Litvínova a vstřelí přibližně o 0,4 gólu více na zápas. Pražané také méně inkasují.

Výraznější rozdíl je ve speciálních formacích. Sparta ubrání 87,9 procenta oslabení, zatímco Litvínov má úspěšnost 76,9 procenta. Verva je naopak úspěšnější v přesilových hrách, v nichž využívá 21,6 procenta příležitostí oproti 18,3 procenta Sparty.

Sparta – Litvínov: Srovnání týmových statistik (Extraliga 26/27)
SpartaLitvínov
Průměr vstřelených gólů2,62,2
Průměr inkasovaných gólů2,42,6
Úspěšnost přesilovek18,3 %21,6 %
Úspěšnost oslabení87,9 %76,9 %
Střely na branku / zápas33,428,8
Úspěšnost brankářů91,1 %92,1 %
Trestné minuty / zápas10,98,2

Nejproduktivnější hráči

Produktivitu Sparty vede Filip Chlapík, který nasbíral 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. K důležitým hráčům pražského útoku patří také Michael Špaček (8+8), jenž se v posledním utkání proti Mladé Boleslavi prosadil dvakrát.

V Litvínově patří k hlavním oporám Ondřej Kaše s 15 body. Nejlepším střelcem Vervy je David Kämpf se sedmi góly. Obránce Jānis Jaks nasbíral jedenáct bodů.

Poslední vzájemné zápasy:

Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových utkání. V září zvítězila na ledě Litvínova 4:1, v lednu doma uspěla 5:1. Jediné vítězství Vervy v tomto období přišlo loni v prosinci, kdy Spartu porazila 3:2.

Poslední vzájemné zápasy Sparta – Litvínov
DatumZápasVýsledek
25. 9. 2026Litvínov – Sparta1:4
13. 1. 2026Sparta – Litvínov5:1
19. 12. 2025Litvínov – Sparta3:2
26. 10. 2025Sparta – Litvínov2:1
19. 9. 2025Litvínov – Sparta1:5

Program 17. kola Tipsport extraligy

DatumZápasČas
1. 11. 2026Pardubice – Mladá Boleslav15:00
1. 11. 2026Liberec – Hradec Králové16:00
1. 11. 2026Sparta – Litvínov16:00
1. 11. 2026Plzeň – Kladno16:30
1. 11. 2026Kometa Brno – Olomouc17:00
1. 11. 2026České Budějovice – Karlovy Vary17:00
1. 11. 2026Vítkovice – Třinec17:30
Tabulka extraligy
#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Třinec161211264:3839
2.Pardubice161011460:4333
3.Kladno16732448:4329
4.České Budějovice16802643:4426
5.Karlovy Vary16720738:3125
6.Mountfield HK15621640:3823
7.Plzeň16451638:3723
8.Sparta Praha16612742:4022
9.Liberec15604540:4022
10.Kometa Brno15433540:4121
11.Litvínov16611836:4221
12.Mladá Boleslav16421935:5317
13.Vítkovice15412837:4916
14.Olomouc163121030:5213
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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