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Sparta - Karlovy Vary v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, preview

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  10:25

Filip Chlapík se pere s Janem Bambulou. | foto: HC Sparta Praha

Hokejisté Sparty v dohrávce 5. kola extraligy přivítají Karlovy Vary. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Sparta – Karlovy Vary
SoutěžTipsport extraliga – 5. kolo
Termín a časpondělí 28. září 2026 od 16:00
Místo konáníO2 arena, Praha
Televizní přenosTipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Sparta začala sezonu výhrou 5:2 v Olomouci, kde po osmi minutách vedla 2:0. Na Kladně pak získala bod za porážku po nájezdech a doma podlehla Mladé Boleslavi 3:5, přestože soupeře přestřílela 43:24. Naposledy si Pražané spravili chuť v Litvínově, kde po dvou třetinách vedli 3:0 a nakonec zvítězili 4:1.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Karlovy Vary po úvodní domácí porážce 0:2 s Třincem zabraly a vyhrály v Mladé Boleslavi 4:1. V Pardubicích sice prohrály 2:5, naposledy ale doma jasně přehrály České Budějovice 5:1. O vítězství rozhodly už v první třetině, po které vedly 3:0, a dvakrát se prosadil Nicholas Jones.

Nejproduktivnější hráči:

  • Michal Řepík (3+2), Filip Chlapík (1+4), Michael Špaček (2+3)
  • Nicholas Jones (4+2).

Statistiky brankářů:

  • Jakub Kovář: 2,21 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,51 %
  • Dominik Frodl: 1,01 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 96,88 %

Vzájemné zápasy Sparta – Karlovy Vary (H2H)

Tři z pěti posledních zápasů Sparty s Karlovými Vary se rozhodovaly až v prodloužení. V minulé extraligové sezoně oba týmy uspěly dvakrát.

DatumSoutěžZápas
10. 9. 2026PZKKarlovy Vary – Sparta 3:2 N
18. 1. 2026ELHKarlovy Vary – Sparta 3:4 N
7. 12. 2025ELHSparta – Karlovy Vary 6:1
24. 10. 2025ELHKarlovy Vary – Sparta 4:3 N
16. 9. 2025ELHSparta – Karlovy Vary 1:2
Tabulka extraligy
1.HC Oceláři Třinec5500022:1015
2.HC Dynamo Pardubice6400224:1712
3.Banes Motor České Budějovice5301113:1410
4.Rytíři Kladno5211114:149
5.HC Škoda Plzeň5121112:118
6.HC Sparta Praha4201114:117
7.HC Energie Karlovy Vary4200211:96
8.HC Kometa Brno5200316:166
9.Mountfield Hradec Králové5200312:126
10.HC Verva Litvínov5200311:156
11.HC Olomouc5110313:155
12.BK Mladá Boleslav5110312:195
13.Bílí Tygři Liberec5101310:174
14.HC Vítkovice Ridera4100313:173
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