|Soutěž
|Tipsport extraliga – 5. kolo
|Termín a čas
|pondělí 28. září 2026 od 16:00
|Místo konání
|O2 arena, Praha
|Televizní přenos
|Tipsport, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
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Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Sparta začala sezonu výhrou 5:2 v Olomouci, kde po osmi minutách vedla 2:0. Na Kladně pak získala bod za porážku po nájezdech a doma podlehla Mladé Boleslavi 3:5, přestože soupeře přestřílela 43:24. Naposledy si Pražané spravili chuť v Litvínově, kde po dvou třetinách vedli 3:0 a nakonec zvítězili 4:1.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Karlovy Vary po úvodní domácí porážce 0:2 s Třincem zabraly a vyhrály v Mladé Boleslavi 4:1. V Pardubicích sice prohrály 2:5, naposledy ale doma jasně přehrály České Budějovice 5:1. O vítězství rozhodly už v první třetině, po které vedly 3:0, a dvakrát se prosadil Nicholas Jones.
Nejproduktivnější hráči:
- Michal Řepík (3+2), Filip Chlapík (1+4), Michael Špaček (2+3)
- Nicholas Jones (4+2).
Statistiky brankářů:
- Jakub Kovář: 2,21 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,51 %
- Dominik Frodl: 1,01 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 96,88 %
Vzájemné zápasy Sparta – Karlovy Vary (H2H)
Tři z pěti posledních zápasů Sparty s Karlovými Vary se rozhodovaly až v prodloužení. V minulé extraligové sezoně oba týmy uspěly dvakrát.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|10. 9. 2026
|PZK
|Karlovy Vary – Sparta 3:2 N
|18. 1. 2026
|ELH
|Karlovy Vary – Sparta 3:4 N
|7. 12. 2025
|ELH
|Sparta – Karlovy Vary 6:1
|24. 10. 2025
|ELH
|Karlovy Vary – Sparta 4:3 N
|16. 9. 2025
|ELH
|Sparta – Karlovy Vary 1:2
|1.
|HC Oceláři Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3.
|Banes Motor České Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4.
|Rytíři Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5.
|HC Škoda Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6.
|HC Sparta Praha
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7.
|HC Energie Karlovy Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|8.
|HC Kometa Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9.
|Mountfield Hradec Králové
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|10.
|HC Verva Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|11.
|HC Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12.
|BK Mladá Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13.
|Bílí Tygři Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14.
|HC Vítkovice Ridera
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3