|Soutěž
|Tipsport extraliga – 19. kolo
|Termín a čas
|neděle 15. listopadu 2026 od 16:00
|Místo konání
|O2 arena, Praha
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|textová reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Sparta vs. Hradec
Utkání Sparty s Hradcem Králové začíná v neděli 15. listopadu v 16:00 v pražské O2 areně. Sledovat ho můžete prostřednictvím Oneplay Sport 2. Alternativou k televiznímu vysílání je livestream sázkové kanceláře Tipsport.
Textovou online reportáž najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Sparta Praha drží po osmnácti odehraných zápasech páté místo s 28 body a na čtvrté České Budějovice ztrácí jediný bod. Pražané se dostali do výborné formy, když vyhráli poslední tři utkání s celkovým skóre 10:1. Naposledy uspěli na ledě Karlových Varů 3:1, předtím porazili Litvínov 3:0 a Mladou Boleslav 4:1.
Výraznou zásluhu na zlepšených výsledcích má brankář Jakub Kovář, který v posledních čtyřech zápasech inkasoval pouze třikrát. Obranu navíc posílil zkušený Jan Rutta. Sparta se může pochlubit třetí nejlepší defenzivou soutěže a téměř 89% úspěšností oslabení.
Na domácím ledě ovšem Pražané zatím nepůsobí tak přesvědčivě. Z osmi utkání vyhráli pouze tři v základní hrací době.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Karlovy Vary – Sparta
|1:3
|1. 11. 2026
|Sparta – Litvínov
|3:0
|30. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta
|1:4
|27. 10. 2026
|Kladno – Sparta
|5:1
|24. 10. 2026
|Sparta – Olomouc
|2:1 sn.
Hradec Králové se nachází na deváté příčce se 24 body ze sedmnácti utkání. Východočeši z posledních šesti zápasů zvítězili pouze jednou, když doma překvapivě porazili Pardubice 2:0. Od té doby třikrát za sebou neuspěli.
🔥 Tip: Méně než 5,5 gólu v zápase – kurz 1,63
Brankář Sparty Jakub Kovář má výbornou formu, v posledních čtyřech utkáních inkasoval pouze třikrát. Mountfield se naopak trápí v koncovce a navíc mu chybějí důležití útočníci. V posledních čtyřech zápasech obou týmů padlo šest a více branek pouze jednou.
V pátek Hradec podlehl Plzni 1:2. Přestože si ve třetí třetině vytvořil tlak, nedokázal vyrovnat. Produktivitu navíc komplikují zranění útočníků Jordanna Perreta a Alexe Tamášiho.
Mountfield má problémy také na soupeřových kluzištích, odkud si z posledních tří výjezdů přivezl jediný bod. V jedenácti venkovních utkáních aktuálního ročníku zaznamenal pouze tři vítězství v základní hrací době.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Mountfield HK – Plzeň
|1:2
|1. 11. 2026
|Liberec – Mountfield HK
|4:3 pp
|27. 10. 2026
|České Budějovice – Mountfield HK
|3:0
|25. 10. 2026
|Mountfield HK – Pardubice
|2:0
|23. 10. 2026
|Mountfield HK – Karlovy Vary
|3:4 pp
Sparta vs. Hradec Králové: statistiky a čísla
Sparta má v dosavadním průběhu sezony mírně lepší ofenzivní čísla, především však pevnější obranu. V průměru inkasuje 2,28 gólu na zápas, zatímco Mountfield 2,59. Pražané jsou také střelecky aktivnější a s téměř 33 pokusy na branku za utkání jim patří druhé místo v extralize.
Výrazný rozdíl je v oslabení, kde Sparta dosahuje úspěšnosti 89,39 % oproti 84,75 % Hradce. Východočeši naopak vykazují lepší využití přesilových her (20,41 % proti 17,46 %).
|Statistika
|Sparta
|Mountfield HK
|Odehrané zápasy
|18
|17
|Umístění
|5.
|8.
|Body
|28
|24
|Vstřelené góly
|48
|44
|Inkasované góly
|41
|44
|Průměr vstřelených gólů
|2,67
|2,59
|Průměr inkasovaných gólů
|2,28
|2,59
|Střely na branku / zápas
|32,9
|31,7
|Úspěšnost přesilovek
|17,46 %
|20,41 %
|Úspěšnost oslabení
|89,39 %
|84,75 %
|Úspěšnost zákroků
|91,6 %*
|91,0 %*
|Trestné minuty / zápas
|11,0
|7,8
Nejproduktivnější hráči obou týmů
Ofenzivu Sparty táhne Filip Chlapík, který v 17 zápasech nasbíral 22 bodů za čtyři góly a 18 asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček s osmi brankami, k nimž přidal devět asistencí. Šestkrát skóroval Devin Shore, pět gólů mají na kontě Jiří Sekáč a Matěj Blümel.
Nejproduktivnějším hráčem Mountfieldu HK je dánský obránce Anders Koch s 11 body za tři góly a osm asistencí. O bod méně nasbíral Kevin Klíma (4+6). Nejlepším střelcem Východočechů je Radovan Pavlík s pěti zásahy, po čtyřech brankách zaznamenali Lukáš Radil a Jordann Perret.
Poslední vzájemné zápasy
Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových utkání. V prvním souboji aktuální sezony zvítězil na domácím ledě 4:3, když navázal na březnovou výhru 6:3.
Sparta naposledy Mountfield porazila v listopadu 2025, kdy v Hradci Králové uspěla 4:1. V posledních deseti vzájemných ligových zápasech padlo v průměru 5,3 gólu na utkání.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|29. 9. 2026
|Mountfield HK – Sparta
|4:3
|1. 3. 2026
|Mountfield HK – Sparta
|6:3
|20. 1. 2026
|Sparta – Mountfield HK
|1:2 sn.
|21. 11. 2025
|Mountfield HK – Sparta
|1:4
|3. 10. 2025
|Sparta – Mountfield HK
|0:2
|Datum
|Zápas
|Čas
|15. 11. 2026
|Sparta – Hradec Králové
|16:00
|15. 11. 2026
|Liberec – Litvínov
|16:00
|15. 11. 2026
|Kladno – Třinec
|16:00
|15. 11. 2026
|Vítkovice – Olomouc
|17:00
|15. 11. 2026
|České Budějovice – Pardubice
|17:00
|15. 11. 2026
|Plzeň – Mladá Boleslav
|17:30
|18. 1. 2027
|Kometa – Karlovy Vary
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3.
|Rytíři Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5.
|HC Sparta Praha
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7.
|HC Škoda Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8.
|Mountfield Hradec Králové
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10.
|HC Kometa Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11.
|HC Verva Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12.
|BK Mladá Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14.
|HC Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14