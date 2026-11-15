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Sparta – Hradec Králové: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky

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  11:25
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Sparťanský brankář Kořenář se otáčí za kotoučem, který skončil v jeho síti. | foto: ČTK

Hokejisté Sparty přivítají v 19. kole Tipsport extraligy Hradec Králové. Domácí vyhráli tři utkání v řadě, výbornou formu má brankář Jakub Kovář. Hradec Králové naopak prochází výsledkovým útlumem a trápí ho absence důležitých útočníků. Kde nedělní zápas sledovat živě, jakou formu mají oba soupeři a co ukazují statistiky a vzájemné výsledky?
Základní informace o utkání Sparta – Hradec
SoutěžTipsport extraliga – 19. kolo
Termín a časneděle 15. listopadu 2026 od 16:00
Místo konáníO2 arena, Praha
Televizní přenosOneplay Sport 2
LivestreamTipsport
Textový přenostextová reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat zápas Sparta vs. Hradec

Utkání Sparty s Hradcem Králové začíná v neděli 15. listopadu v 16:00 v pražské O2 areně. Sledovat ho můžete prostřednictvím Oneplay Sport 2. Alternativou k televiznímu vysílání je livestream sázkové kanceláře Tipsport.

Textovou online reportáž najdete na iDNES.cz.

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Sparta Praha drží po osmnácti odehraných zápasech páté místo s 28 body a na čtvrté České Budějovice ztrácí jediný bod. Pražané se dostali do výborné formy, když vyhráli poslední tři utkání s celkovým skóre 10:1. Naposledy uspěli na ledě Karlových Varů 3:1, předtím porazili Litvínov 3:0 a Mladou Boleslav 4:1.

Výraznou zásluhu na zlepšených výsledcích má brankář Jakub Kovář, který v posledních čtyřech zápasech inkasoval pouze třikrát. Obranu navíc posílil zkušený Jan Rutta. Sparta se může pochlubit třetí nejlepší defenzivou soutěže a téměř 89% úspěšností oslabení.

Na domácím ledě ovšem Pražané zatím nepůsobí tak přesvědčivě. Z osmi utkání vyhráli pouze tři v základní hrací době.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
13. 11. 2026Karlovy Vary – Sparta1:3
1. 11. 2026Sparta – Litvínov3:0
30. 10. 2026Mladá Boleslav – Sparta1:4
27. 10. 2026Kladno – Sparta5:1
24. 10. 2026Sparta – Olomouc2:1 sn.

Hradec Králové se nachází na deváté příčce se 24 body ze sedmnácti utkání. Východočeši z posledních šesti zápasů zvítězili pouze jednou, když doma překvapivě porazili Pardubice 2:0. Od té doby třikrát za sebou neuspěli.

🔥 Tip: Méně než 5,5 gólu v zápase – kurz 1,63

Brankář Sparty Jakub Kovář má výbornou formu, v posledních čtyřech utkáních inkasoval pouze třikrát. Mountfield se naopak trápí v koncovce a navíc mu chybějí důležití útočníci. V posledních čtyřech zápasech obou týmů padlo šest a více branek pouze jednou.

V pátek Hradec podlehl Plzni 1:2. Přestože si ve třetí třetině vytvořil tlak, nedokázal vyrovnat. Produktivitu navíc komplikují zranění útočníků Jordanna Perreta a Alexe Tamášiho.

Mountfield má problémy také na soupeřových kluzištích, odkud si z posledních tří výjezdů přivezl jediný bod. V jedenácti venkovních utkáních aktuálního ročníku zaznamenal pouze tři vítězství v základní hrací době.

Poslední zápasy Hradec Králové
DatumZápasVýsledek
13. 11. 2026Mountfield HK – Plzeň1:2
1. 11. 2026Liberec – Mountfield HK4:3 pp
27. 10. 2026České Budějovice – Mountfield HK3:0
25. 10. 2026Mountfield HK – Pardubice2:0
23. 10. 2026Mountfield HK – Karlovy Vary3:4 pp

Sparta vs. Hradec Králové: statistiky a čísla

Sparta má v dosavadním průběhu sezony mírně lepší ofenzivní čísla, především však pevnější obranu. V průměru inkasuje 2,28 gólu na zápas, zatímco Mountfield 2,59. Pražané jsou také střelecky aktivnější a s téměř 33 pokusy na branku za utkání jim patří druhé místo v extralize.

Výrazný rozdíl je v oslabení, kde Sparta dosahuje úspěšnosti 89,39 % oproti 84,75 % Hradce. Východočeši naopak vykazují lepší využití přesilových her (20,41 % proti 17,46 %).

Sparta – Mountfield HK: Srovnání týmových statistik
StatistikaSpartaMountfield HK
Odehrané zápasy1817
Umístění5.8.
Body2824
Vstřelené góly4844
Inkasované góly4144
Průměr vstřelených gólů2,672,59
Průměr inkasovaných gólů2,282,59
Střely na branku / zápas32,931,7
Úspěšnost přesilovek17,46 %20,41 %
Úspěšnost oslabení89,39 %84,75 %
Úspěšnost zákroků91,6 %*91,0 %*
Trestné minuty / zápas11,07,8

Nejproduktivnější hráči obou týmů

Ofenzivu Sparty táhne Filip Chlapík, který v 17 zápasech nasbíral 22 bodů za čtyři góly a 18 asistencí. Nejlepším střelcem Pražanů je Michael Špaček s osmi brankami, k nimž přidal devět asistencí. Šestkrát skóroval Devin Shore, pět gólů mají na kontě Jiří Sekáč a Matěj Blümel.

Nejproduktivnějším hráčem Mountfieldu HK je dánský obránce Anders Koch s 11 body za tři góly a osm asistencí. O bod méně nasbíral Kevin Klíma (4+6). Nejlepším střelcem Východočechů je Radovan Pavlík s pěti zásahy, po čtyřech brankách zaznamenali Lukáš Radil a Jordann Perret.

Poslední vzájemné zápasy

Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných extraligových utkání. V prvním souboji aktuální sezony zvítězil na domácím ledě 4:3, když navázal na březnovou výhru 6:3.

Sparta naposledy Mountfield porazila v listopadu 2025, kdy v Hradci Králové uspěla 4:1. V posledních deseti vzájemných ligových zápasech padlo v průměru 5,3 gólu na utkání.

Poslední vzájemné zápasy Sparta – Hradec Králové
DatumZápasVýsledek
29. 9. 2026Mountfield HK – Sparta4:3
1. 3. 2026Mountfield HK – Sparta6:3
20. 1. 2026Sparta – Mountfield HK1:2 sn.
21. 11. 2025Mountfield HK – Sparta1:4
3. 10. 2025Sparta – Mountfield HK0:2
19. kolo Tipsport extraligy
DatumZápasČas
15. 11. 2026Sparta – Hradec Králové16:00
15. 11. 2026Liberec – Litvínov16:00
15. 11. 2026Kladno – Třinec16:00
15. 11. 2026Vítkovice – Olomouc17:00
15. 11. 2026České Budějovice – Pardubice17:00
15. 11. 2026Plzeň – Mladá Boleslav17:30
18. 1. 2027Kometa – Karlovy Vary18:00
Tabulka extraliga
MužstvoZVVPPPPSB
1.HC Oceláři Třinec181411272:4145
2.HC Dynamo Pardubice181211470:4539
3.Rytíři Kladno18743456:5132
4.Banes Motor České Budějovice18902749:5029
5.HC Sparta Praha18812748:4128
6.HC Energie Karlovy Vary18820842:3628
7.HC Škoda Plzeň18561646:4328
8.Mountfield Hradec Králové17622744:4424
9.Bílí Tygři Liberec17614646:4824
10.HC Kometa Brno17533645:4924
11.HC Verva Litvínov186111039:4921
12.BK Mladá Boleslav185211038:5820
13.HC Vítkovice Ridera174121039:5516
14.HC Olomouc183131134:5814
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