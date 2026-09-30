Kde sledovat zápas Sparta - Č. Budějovice živě
Čtvrteční extraligové utkání z pražské O2 areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online live streamu:
- Termín a čas: Čtvrtek 1. října 2026 od 18:30
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
- Místo konání: O2 arena, Praha
- Soutěž: Tipsport extraliga, 7. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílají stanice Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4
- Online live stream: Zápas můžete sledovat i u sázkové kanceláře Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Aktuální kurzy a forma
Z pohledu bookmakerů vstupuje do utkání v roli favorita domácí Sparta. Pražané sice v tabulce figurují až na 9. místě se ziskem 7 bodů, ale hraje pro ně stoprocentní úspěšnost z posledních pěti domácích vzájemných zápasů proti Motoru.
Sparta Praha prohrála čtyři z posledních pěti utkání a doma na vítězství čeká. Tým často doplácí na bídnou produktivitu. V O2 areně výrazně přestřílel Karlovy Vary i Mladou Boleslav, ale soupeři byli efektivnější.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|29. 9. 2026
|Mountfield HK – Sparta Praha
|4:3
|Tipsport extraliga
|28. 9. 2026
|Sparta Praha – Karlovy Vary
|0:1
|Tipsport extraliga
|25. 9. 2026
|Litvínov – Sparta Praha
|1:4
|Tipsport extraliga
|22. 9. 2026
|Sparta Praha – Mladá Boleslav
|3:5
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Kladno – Sparta Praha
|3:2 sn.
|Tipsport extraliga
České Budějovice se drží na 4. příčce tabulky s 10 body. Motor dokázal přestřílet Litvínov 5:4, ale naposledy vysoko podlehl v Pardubicích 2:5. Jihočeši prohráli dva z posledních tří zápasů a inkasovali v nich 14 branek.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|29. 9. 2026
|Pardubice – České Budějovice
|5:2
|Tipsport extraliga
|27. 9. 2026
|České Budějovice – Litvínov
|5:4
|Tipsport extraliga
|25. 9. 2026
|Karlovy Vary – České Budějovice
|5:1
|Tipsport extraliga
|20. 9. 2026
|České Budějovice – Olomouc
|3:2
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Mountfield HK – České Budějovice
|0:2
|Tipsport extraliga
Tabulka Tipsport extraligy před 7. kolem
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3.
|HC Škoda Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5.
|HC Energie Karlovy Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6.
|Mountfield HK
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7.
|Rytíři Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8.
|HC VERVA Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9.
|HC Sparta Praha
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10.
|HC Kometa Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12.
|HC Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13.
|Bílí Tygři Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14.
|BK Mladá Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance z posledních měření sil hovoří pro Spartu, která má proti Motoru stoprocentní úspěšnost v domácích duelech. Naposledy se oba celky potkaly v únoru 2026, kdy Pražané zvítězili 4:3.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|1. 2. 2026
|Sparta Praha – České Budějovice
|4:3
|Tipsport extraliga
|28. 11. 2025
|České Budějovice – Sparta Praha
|3:1
|Tipsport extraliga
|12. 10. 2025
|Sparta Praha – České Budějovice
|4:2
|Tipsport extraliga
|9. 9. 2025
|České Budějovice – Sparta Praha
|2:3
|Tipsport extraliga
|19. 8. 2025
|Sparta Praha – České Budějovice
|4:2
|Přípravný zápas