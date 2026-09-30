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Sparta - České Budějovice v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  14:55

Sparťanský útočník Jiří Sekáč během přípravného zápasu s Vítkovicemi. | foto: HC Sparta Praha / Vratislav Polívka

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje 7. kolem. Sparta v něm přivítá České Budějovice. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.

Kde sledovat zápas Sparta - Č. Budějovice živě

Čtvrteční extraligové utkání z pražské O2 areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online live streamu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 1. října 2026 od 18:30

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

  • Místo konání: O2 arena, Praha
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 7. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílají stanice Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4
  • Online live stream: Zápas můžete sledovat i u sázkové kanceláře Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Aktuální kurzy a forma

Z pohledu bookmakerů vstupuje do utkání v roli favorita domácí Sparta. Pražané sice v tabulce figurují až na 9. místě se ziskem 7 bodů, ale hraje pro ně stoprocentní úspěšnost z posledních pěti domácích vzájemných zápasů proti Motoru.

Sparta Praha prohrála čtyři z posledních pěti utkání a doma na vítězství čeká. Tým často doplácí na bídnou produktivitu. V O2 areně výrazně přestřílel Karlovy Vary i Mladou Boleslav, ale soupeři byli efektivnější.

Sparta Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
29. 9. 2026Mountfield HK – Sparta Praha4:3Tipsport extraliga
28. 9. 2026Sparta Praha – Karlovy Vary0:1Tipsport extraliga
25. 9. 2026Litvínov – Sparta Praha1:4Tipsport extraliga
22. 9. 2026Sparta Praha – Mladá Boleslav3:5Tipsport extraliga
18. 9. 2026Kladno – Sparta Praha3:2 sn.Tipsport extraliga

České Budějovice se drží na 4. příčce tabulky s 10 body. Motor dokázal přestřílet Litvínov 5:4, ale naposledy vysoko podlehl v Pardubicích 2:5. Jihočeši prohráli dva z posledních tří zápasů a inkasovali v nich 14 branek.

České Budějovice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
29. 9. 2026Pardubice – České Budějovice5:2Tipsport extraliga
27. 9. 2026České Budějovice – Litvínov5:4Tipsport extraliga
25. 9. 2026Karlovy Vary – České Budějovice5:1Tipsport extraliga
20. 9. 2026České Budějovice – Olomouc3:2Tipsport extraliga
18. 9. 2026Mountfield HK České Budějovice0:2Tipsport extraliga

Tabulka Tipsport extraligy před 7. kolem

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec6600028:1418
2.HC Dynamo Pardubice7500229:1915
3.HC Škoda Plzeň6221116:1211
4.Banes Motor České Budějovice6301215:1910
5.HC Energie Karlovy Vary5300212:99
6.Mountfield HK6300316:159
7.Rytíři Kladno6211218:209
8.HC VERVA Litvínov6210316:198
9.HC Sparta Praha6201317:167
10.HC Kometa Brno5200316:166
11.HC VÍTKOVICE RIDERA5200317:206
12.HC Olomouc6110416:195
13.Bílí Tygři Liberec6102314:225
14.BK Mladá Boleslav6110413:235

Vzájemné zápasy

Vzájemná bilance z posledních měření sil hovoří pro Spartu, která má proti Motoru stoprocentní úspěšnost v domácích duelech. Naposledy se oba celky potkaly v únoru 2026, kdy Pražané zvítězili 4:3.

DatumZápasSkóreSoutěž
1. 2. 2026Sparta Praha – České Budějovice4:3Tipsport extraliga
28. 11. 2025České Budějovice – Sparta Praha3:1Tipsport extraliga
12. 10. 2025Sparta Praha – České Budějovice4:2Tipsport extraliga
9. 9. 2025České Budějovice – Sparta Praha2:3Tipsport extraliga
19. 8. 2025Sparta Praha – České Budějovice4:2Přípravný zápas
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