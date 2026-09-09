Slavia v loňské sezoně ovládla základní část, ve čtvrtfinále však podlehla Zlínu 1:3 na zápasy. Vsetín skončil po základní části čtvrtý a ve čtvrtfinále nestačil na Litoměřice rovněž 1:3 na zápasy.
|Datum:
|Středa 9. září 2026 v 18:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|Zimní stadion Eden, Praha (Vršovice)
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
|Kurzy:
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Změny v týmech před startem sezony
Slavia před novou sezonou posílila především defenzivu. Přišli Jan Piskáček a Tomáš Havlín, kteří mají dodat týmu zkušenost, obranu doplnil také dvacetiletý Tadeáš Mack. Červenobílý dres nově obléknou I mladí útočnícI David Varvařovský, Florian Elias a Adam Židlický.
Vsetín do soutěže půjde výrazně obměněný. Po neúspěšném play off jedenáct hráčů odešlo a osm nových přišlo. Dorazili Daniel Kříženecký, Filip Suchý, navrátilec Šimon Jenáček, Kale Costa, Lukáš Plos, Martin Weinhold či Radim Šalda. Tým naopak opustilo několik opor v čele s Vítem Jonákem, Radkem Prokešem, Lubošem Robem či Patrikem Marcelem.
Příprava týmů před sezonou
Slavia v přípravě odehrála šest zápasů a čtyřikrát zvítězila. V generálce porazila Tábor.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|03.09.2026
|Tábor – Slavia Praha
|2:4
|25.08.2026
|Sokolov – Slavia Praha
|2:3P
|20.08.2026
|Kolín – Slavia Praha
|0:4
|18.08.2026
|Slavia Praha – Tábor
|4:5P
|13.08.2026
|Slavia Praha – Sokolov
|4:2
|11.08.2026
|Slavia Praha – Kolín
|2:4
Vsetín odehrál devět utkání a šestkrát zvítězil. V základní hrací době prohrál pouze jeden zápas. V generálce zdolal extraligové Vítkovice 5:3.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|03.09.2026
|Vítkovice – Vsetín
|3:5
|02.09.2026
|Frýdek-Místek – Vsetín
|2:3N
|27.08.2026
|Vsetín – Skalica
|10:1
|25.08.2026
|Vsetín – Havířov
|2:4
|20.08.2026
|Vsetín – Krakov
|2:1
|18.08.2026
|Přerov – Vsetín
|0:1P
|13.08.2026
|Vsetín – Frýdek-Místek
|3:4P
|11.08.2026
|Havířov – Vsetín
|3:2N
|06.08.2026
|Vsetín – Poruba
|4:0
Vzájemné zápasy Slavie a Vsetína (H2H)
Potvrdí Slavia skvělou bilanci ze vzájemných zápasů? Z posledních devíti jich vyhrála osm. Tři utkání se rozhodla až po nájezdech.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|14.02.2026
|Vsetín – Slavia Praha
|1:2N
|27.12.2025
|Slavia Praha – Vsetín
|3:1
|15.11.2025
|Vsetín – Slavia Praha
|2:3N
|04.10.2025
|Slavia Praha – Vsetín
|3:1
|24.02.2025
|Vsetín – Slavia Praha
|5:4N
|07.12.2024
|Slavia Praha – Vsetín
|4:1
|25.11.2024
|Vsetín – Slavia Praha
|1:2
|12.10.2024
|Slavia Praha – Vsetín
|5:3
|22.01.2024
|Slavia Praha – Vsetín
|3:0