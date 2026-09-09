Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Slavia – Vsetín: Kde sledovat hokejovou Maxa ligu, kurzy a preview

Autor:
  10:05

Hokejisté Slavie děkují svým fanouškům. | foto: hc-slavia.cz

První kolo hokejové Maxa ligy přinese také souboj Slavie se Vsetínem. Podívejte se na změny v obou týmech, kde můžete atraktivní duel sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy.

Slavia v loňské sezoně ovládla základní část, ve čtvrtfinále však podlehla Zlínu 1:3 na zápasy. Vsetín skončil po základní části čtvrtý a ve čtvrtfinále nestačil na Litoměřice rovněž 1:3 na zápasy.

Slavia – Vsetín – hokejová Maxa liga
Datum:Středa 9. září 2026 v 18:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:Zimní stadion Eden, Praha (Vršovice)
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde
Kurzy:U SynotTipu ZDE

Změny v týmech před startem sezony

Slavia před novou sezonou posílila především defenzivu. Přišli Jan Piskáček a Tomáš Havlín, kteří mají dodat týmu zkušenost, obranu doplnil také dvacetiletý Tadeáš Mack. Červenobílý dres nově obléknou I mladí útočnícI David Varvařovský, Florian Elias a Adam Židlický.

Vsetín do soutěže půjde výrazně obměněný. Po neúspěšném play off jedenáct hráčů odešlo a osm nových přišlo. Dorazili Daniel Kříženecký, Filip Suchý, navrátilec Šimon Jenáček, Kale Costa, Lukáš Plos, Martin Weinhold či Radim Šalda. Tým naopak opustilo několik opor v čele s Vítem Jonákem, Radkem Prokešem, Lubošem Robem či Patrikem Marcelem.

Příprava týmů před sezonou

Slavia v přípravě odehrála šest zápasů a čtyřikrát zvítězila. V generálce porazila Tábor.

Přípravné zápasy Slavie
DatumZápasVýsledek
03.09.2026Tábor – Slavia Praha2:4
25.08.2026Sokolov – Slavia Praha2:3P
20.08.2026Kolín – Slavia Praha0:4
18.08.2026Slavia Praha – Tábor4:5P
13.08.2026Slavia Praha – Sokolov4:2
11.08.2026Slavia Praha – Kolín2:4

Vsetín odehrál devět utkání a šestkrát zvítězil. V základní hrací době prohrál pouze jeden zápas. V generálce zdolal extraligové Vítkovice 5:3.

Přípravné zápasy Vsetína
DatumZápasVýsledek
03.09.2026Vítkovice – Vsetín3:5
02.09.2026Frýdek-Místek – Vsetín2:3N
27.08.2026Vsetín – Skalica10:1
25.08.2026Vsetín – Havířov2:4
20.08.2026Vsetín – Krakov2:1
18.08.2026Přerov – Vsetín0:1P
13.08.2026Vsetín – Frýdek-Místek3:4P
11.08.2026Havířov – Vsetín3:2N
06.08.2026Vsetín – Poruba4:0

Vzájemné zápasy Slavie a Vsetína (H2H)

Potvrdí Slavia skvělou bilanci ze vzájemných zápasů? Z posledních devíti jich vyhrála osm. Tři utkání se rozhodla až po nájezdech.

DatumZápasVýsledek
14.02.2026Vsetín – Slavia Praha1:2N
27.12.2025Slavia Praha – Vsetín3:1
15.11.2025Vsetín – Slavia Praha2:3N
04.10.2025Slavia Praha – Vsetín3:1
24.02.2025Vsetín – Slavia Praha5:4N
07.12.2024Slavia Praha – Vsetín4:1
25.11.2024Vsetín – Slavia Praha1:2
12.10.2024Slavia Praha – Vsetín5:3
22.01.2024Slavia Praha – Vsetín3:0
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

Siniaková/Townsendová dnes v semifinále US Open 2026: Kurzy a live stream

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová v osmifinále US Open

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily na US Open 2026 už do semifinále, utkají se v něm proti páru Mertensová/Šnajderová. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

9. září 2026  11:25

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

9. září 2026  10:32

Slavia – Vsetín: Kde sledovat hokejovou Maxa ligu, kurzy a preview

Hokejisté Slavie děkují svým fanouškům.

První kolo hokejové Maxa ligy přinese také souboj Slavie se Vsetínem. Podívejte se na změny v obou týmech, kde můžete atraktivní duel sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy.

9. září 2026  10:05

PSG - Slovan Bratislava v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě a kurzy

Radost fotbalistů PSG. Po roce obhájili zisk Superpoháru UEFA.

Ve středu 9. září od 21:00 se v úvodním kole Ligy mistrů střetnou PSG a Slovan Bratislava. Obhájce trofeje přivítá na domácím stadionu slovenského šampiona, který do hlavní fáze soutěže dovedl jako...

9. září 2026

Neapol - Arsenal Kde sledovat Ligu mistrů, sázkové kurzy, statistiky

Kapitán Arsenalu Martin Odegaard slaví gól do sítě Chelsea.

Do Ligy mistrů vstupuje také loňský finalista Arsenal, který nastoupí na hřišti Neapole. V našem přehledu se dozvíte, kde můžete atraktivní utkání sledovat živě, jaké jsou zajímavé sázkové kurzy,...

9. září 2026  6:59

17. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité

Modrá letka Movistaru chrání svého lídra Enrica Mase v červeném dresu.

Sedmnáctá etapa Vuelty z Dos Hermanas do andaluské metropole Sevilly nabídne na 185 kilometrech převážně rovinatý profil s převýšením kolem jednoho tisíce metrů. Prohlédněte si rozbor trasy, hlavní...

9. září 2026  5:58

Liverpool - Atlético Madrid: Kde sledovat Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.

Do letošního ročníku fotbalové Ligy mistrů vstupuje také Liverpool, na Anfield Road přivítá Atlético Madrid. Podívejte se na kurzy, kde zápas sledovat i předpokládané sestavy.

8. září 2026  21:59

16. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cortegany do La Rábidy

Belgický cyklista Wout van Aert (v zeleném) v pelotonu společně s kolegy ze...

etapa Vuelty dlouhá 181 kilometrů zavede peloton z hornaté Cortegany až na pobřeží Atlantiku k historickému klášteru La Rábida. První polovina etapy nabídne zvlněný terén s řadou menších stoupání,...

8. září 2026  20:49

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, Češky

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšířil zpět na 16 týmů. Po 12...

8. září 2026  20:45

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.

Možností, jak sledovat tenisový grandslam US Open 2026, je hned několik. V tomto článku zjistíte, že jsou nejlepší volbou sázkové kanceláře, které nabízí live streamy zdarma. Vysílání ale zájemci...

8. září 2026  17:11

Nosková vs. Sabalenková: Kurzy a kde sledovat čtvrtfinále US Open 2026

Linda Nosková v osmifinále US Open

Linda Nosková si na US Open 2026 zahraje čtvrtfinále, soupeřkou je světová jednička Aryna Sabalenková. Tu zatím česká tenistka nikdy neporazila, jak to bude tentokrát? Sledujte přímý přenos a...

8. září 2026  17:07

Siniaková/Townsendová ve čtvrtfinále US Open 2026: Kurzy a live stream

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová v osmifinále US Open

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly na US Open 2026 do čtvrtfinále, sledujte jejich duel proti španělsko-americké dvojici v přímém přenosu. V článku najdete i kurzy.

8. září 2026  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×