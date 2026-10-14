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SaiPa – Plzeň: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  7:00

Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání Ligy mistrů. | foto: ČTK

Hokejisté Plzně zakončí základní část Ligy mistrů ve středu 14. října 2026 na ledě finského týmu SaiPa Lappeenranta. Utkání začíná v 17:30. Plzeň dosud vyhrála všech pět zápasů a s 15 body vede tabulku soutěže. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a jaké jsou sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas SaiPa – Plzeň živě

Utkání SaiPa – Plzeň můžete sledovat prostřednictvím TV přenosu i online streamu:

  • Termín a čas: Středa 14. října 2026 od 17:30 SELČ
  • Místo konání: Kisapuisto Arena, Lappeenranta, Finsko
  • Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 6. kolo
  • TV přenos: Sport 1, Oneplay
  • Online live stream: Přímý přenos utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport

Kurzy a aktuální forma týmů:

Plzeň soutěž suverénně vede, bookmakeři Synot Tipu však mírně favorizují domácí tým. Na vítězství SaiPy v základní hrací době je vypsán kurz 2,17, na výhru Plzně po 60 minutách kurz 2,74.

SaiPa má postup do osmifinále jistý. V tabulce jí patří šesté místo se ziskem 10 bodů a skóre 16:14. Finský tým dosud třikrát zvítězil v základní hrací době a jednou prohrál v prodloužení. V minulém týdnu porazil v Lize mistrů rakouský Graz 3:1. V domácí Liize se mu však tolik nedaří. Z posledních čtyř zápasů vyhrál pouze nad Jokeritem (3:2) a naposledy podlehl na vlastním ledě JYP 1:2.

SaiPa Lappeenranta
DatumSoutěž / FázeZápasVýsledek
8. 10. 2026Liiga (Finsko)SaiPa – JYP1:2
6. 10. 2026Liga mistrůGraz – SaiPa1:3
3. 10. 2026Liiga (Finsko)SaiPa – Jokerit3:2
2. 10. 2026Liiga (Finsko)KalPa – SaiPa4:3
30. 9. 2026Liiga (Finsko)Kärpät – SaiPa4:1

Plzeň dosud v Lize mistrů neztratila ani bod. Vyhrála všech pět zápasů a se skóre 24:9 vede tabulku 24 účastníků soutěže. Západočechům se daří také v Tipsport extralize. Po vítězství 4:2 nad švédskou Skellefteou v Lize mistrů porazili doma České Budějovice 4:1 a v neděli uspěli také na ledě brněnské Komety, kde zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech.

HC Škoda Plzeň
DatumSoutěž / FázeZápasVýsledek
11. 10. 2026Tipsport extraligaKometa Brno – Plzeň1:2 sn. (1:1)
8. 10. 2026Tipsport extraligaPlzeň – České Budějovice4:1
6. 10. 2026Liga mistrůPlzeň – Skellefteå4:2
4. 10. 2026Tipsport extraligaKarlovy Vary – Plzeň4:1
2. 10. 2026Tipsport extraligaPardubice – Plzeň4:2

Tabulka Ligy mistrů před 6. kolem

Škodovka vládne celé evropské soutěži s plným počtem 15 bodů a jako jediný tým dosud neztratila. SaiPa uzavírá s 10 body nejlepší šestku a v případě triumfu může útočit na elitní kvarteto.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Škoda Plzeň5500024:915
2.Kolín nad Rýnem5410021:914
3.HC Dynamo Pardubice5400120:812
4.Skellefteå AIK5400120:1012
5.Adler Mannheim5310118:1511
6.SaiPa Lappeenranta5301116:1410
7.Fribourg-Gottéron5300218:129
8.Växjö Lakers5300215:99
9.Rögle BK5300212:79
10.Servette Ženeva5300212:119
11.Eisbären Berlín5300214:199
12.Frölunda HC5211117:139
13.HC Davos5210219:158
14.Tappara Tampere5202113:158
15.KooKoo5201215:177
16.Bílí Tygři Liberec5120214:147
17.Storhamar5111211:136
18.HK Nitra5110310:185
19.Boxers de Bordeaux5101315:244
20.Red Bull Salcburk5100411:203
21.KAC Klagenfurt501048:142
22.GKS Tychy500147:181
23.Herning Blue Fox500146:191
24.Graz 99ers500058:210

Vzájemné zápasy

SaiPa a Plzeň se dosud neutkaly, a to ani v evropských pohárech, ani na přípravných turnajích.

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