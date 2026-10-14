Kde sledovat zápas SaiPa – Plzeň živě
Utkání SaiPa – Plzeň můžete sledovat prostřednictvím TV přenosu i online streamu:
- Termín a čas: Středa 14. října 2026 od 17:30 SELČ
- Místo konání: Kisapuisto Arena, Lappeenranta, Finsko
- Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 6. kolo
- TV přenos: Sport 1, Oneplay
- Online live stream: Přímý přenos utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport
Kurzy a aktuální forma týmů:
Plzeň soutěž suverénně vede, bookmakeři Synot Tipu však mírně favorizují domácí tým. Na vítězství SaiPy v základní hrací době je vypsán kurz 2,17, na výhru Plzně po 60 minutách kurz 2,74.
SaiPa má postup do osmifinále jistý. V tabulce jí patří šesté místo se ziskem 10 bodů a skóre 16:14. Finský tým dosud třikrát zvítězil v základní hrací době a jednou prohrál v prodloužení. V minulém týdnu porazil v Lize mistrů rakouský Graz 3:1. V domácí Liize se mu však tolik nedaří. Z posledních čtyř zápasů vyhrál pouze nad Jokeritem (3:2) a naposledy podlehl na vlastním ledě JYP 1:2.
|Datum
|Soutěž / Fáze
|Zápas
|Výsledek
|8. 10. 2026
|Liiga (Finsko)
|SaiPa – JYP
|1:2
|6. 10. 2026
|Liga mistrů
|Graz – SaiPa
|1:3
|3. 10. 2026
|Liiga (Finsko)
|SaiPa – Jokerit
|3:2
|2. 10. 2026
|Liiga (Finsko)
|KalPa – SaiPa
|4:3
|30. 9. 2026
|Liiga (Finsko)
|Kärpät – SaiPa
|4:1
Plzeň dosud v Lize mistrů neztratila ani bod. Vyhrála všech pět zápasů a se skóre 24:9 vede tabulku 24 účastníků soutěže. Západočechům se daří také v Tipsport extralize. Po vítězství 4:2 nad švédskou Skellefteou v Lize mistrů porazili doma České Budějovice 4:1 a v neděli uspěli také na ledě brněnské Komety, kde zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech.
|Datum
|Soutěž / Fáze
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Kometa Brno – Plzeň
|1:2 sn. (1:1)
|8. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Plzeň – České Budějovice
|4:1
|6. 10. 2026
|Liga mistrů
|Plzeň – Skellefteå
|4:2
|4. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Karlovy Vary – Plzeň
|4:1
|2. 10. 2026
|Tipsport extraliga
|Pardubice – Plzeň
|4:2
Tabulka Ligy mistrů před 6. kolem
Škodovka vládne celé evropské soutěži s plným počtem 15 bodů a jako jediný tým dosud neztratila. SaiPa uzavírá s 10 body nejlepší šestku a v případě triumfu může útočit na elitní kvarteto.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Škoda Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2.
|Kolín nad Rýnem
|5
|4
|1
|0
|0
|21:9
|14
|3.
|HC Dynamo Pardubice
|5
|4
|0
|0
|1
|20:8
|12
|4.
|Skellefteå AIK
|5
|4
|0
|0
|1
|20:10
|12
|5.
|Adler Mannheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:15
|11
|6.
|SaiPa Lappeenranta
|5
|3
|0
|1
|1
|16:14
|10
|7.
|Fribourg-Gottéron
|5
|3
|0
|0
|2
|18:12
|9
|8.
|Växjö Lakers
|5
|3
|0
|0
|2
|15:9
|9
|9.
|Rögle BK
|5
|3
|0
|0
|2
|12:7
|9
|10.
|Servette Ženeva
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|11.
|Eisbären Berlín
|5
|3
|0
|0
|2
|14:19
|9
|12.
|Frölunda HC
|5
|2
|1
|1
|1
|17:13
|9
|13.
|HC Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|14.
|Tappara Tampere
|5
|2
|0
|2
|1
|13:15
|8
|15.
|KooKoo
|5
|2
|0
|1
|2
|15:17
|7
|16.
|Bílí Tygři Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|17.
|Storhamar
|5
|1
|1
|1
|2
|11:13
|6
|18.
|HK Nitra
|5
|1
|1
|0
|3
|10:18
|5
|19.
|Boxers de Bordeaux
|5
|1
|0
|1
|3
|15:24
|4
|20.
|Red Bull Salcburk
|5
|1
|0
|0
|4
|11:20
|3
|21.
|KAC Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22.
|GKS Tychy
|5
|0
|0
|1
|4
|7:18
|1
|23.
|Herning Blue Fox
|5
|0
|0
|1
|4
|6:19
|1
|24.
|Graz 99ers
|5
|0
|0
|0
|5
|8:21
|0
Vzájemné zápasy
SaiPa a Plzeň se dosud neutkaly, a to ani v evropských pohárech, ani na přípravných turnajích.