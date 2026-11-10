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SaiPa – Pardubice: Kde sledovat osmifinále hokejové Ligy mistrů, kurzy

Autor:
  13:39
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Pardubičtí hokejisté se radují z gólu. | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic vstupují do osmifinále Ligy mistrů proti finské SaiPě, která je jako jediná dokázala v základní části porazit. První utkání se odehraje ve středu 11. listopadu od 17:30 v Lappeenrantě, odveta je na programu o týden později v Pardubicích. Podívejte se na základní informace o zápase, statistiky obou týmů a jejich aktuální formu.
Základní informace o utkání
ZápasSaiPa – Pardubice
SoutěžHokejová Liga mistrů 2026/27
FázeOsmifinále, 1. zápas
Datum a čas11. listopadu 2026, 17:30
StadionKisapuisto, Lappeenranta
Odveta18. listopadu, 18:00 v Pardubicích
TV přenosSport 1
LivestreamTipsport

Pardubice chtějí SaiPě oplatit jedinou porážku

Pardubice prošly základní částí Ligy mistrů s pěti vítězstvími a jedinou porážkou. V tabulce obsadily čtvrté místo a před vyřazovacími boji patří mezi nejvýše nasazené týmy. Jejich osmifinálovým soupeřem je finská SaiPa, která skončila se ziskem deseti bodů třináctá.

Oba celky se přitom utkaly už v září. SaiPa tehdy na domácím ledě zvítězila 3:2, přestože ji Dynamo výrazně přestřílelo. Finský tým vedl dokonce 3:0, Pardubice však v závěru snížily na rozdíl jediné branky.

Východočeši se v základní části mohli opřít zejména o kvalitní defenzivu a speciální formace. Jejich úspěšnost přesilových her dosáhla 27,27 procenta, při oslabení ubránili 92,86 procenta soupeřových početních výhod. V produktivitě mužstva vynikali Lukáš Sedlák se sedmi body a Matěj Stránský se šesti.Srovnání týmů v základní části Ligy mistrů

StatistikaSaiPaPardubice
Umístění13.4.
Zápasy66
Body1014
Skóre19:2022:9
Góly na zápas3,173,67
Inkasované góly na zápas3,331,50

SaiPa se do Ligy mistrů vrátila poprvé od roku 2016. V šesti utkáních zaznamenala tři vítězství a tři porážky, přičemž proti Frölundě a Plzni inkasovala shodně šest branek. V jejím kádru působí také čeští hráči Petr Fridrich, Ondřej Trejbal a Vojtěch Hora.

Posledních pět zápasů Saipy
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 10. 2026LiigaSaiPa – JYP3:6
28. 10. 2026LiigaPelicans – SaiPa5:0
24. 10. 2026LiigaSport – SaiPa1:3
23. 10. 2026LiigaSport – SaiPa3:5
20. 10. 2026LiigaSaiPa – Kärpät2:1 sn
Posledních pět zápasů Pardubic
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026ExtraligaPardubice – Mladá Boleslav4:0
30. 10. 2026ExtraligaKarlovy Vary – Pardubice2:4
27. 10. 2026ExtraligaPardubice – Litvínov2:3
25. 10. 2026ExtraligaMountfield HK – Pardubice2:0
23. 10. 2026ExtraligaKladno – Pardubice4:3 pp

Vzájemné zápasy

Pardubice a SaiPa se v Lize mistrů utkaly poprvé letos v září. Finský celek zvítězil 3:2 a připravil Dynamu jeho jedinou porážku v základní části.

DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 9. 2026Liga mistrůSaiPa – Pardubice3:2
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