|Zápas
|SaiPa – Pardubice
|Soutěž
|Hokejová Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|Osmifinále, 1. zápas
|Datum a čas
|11. listopadu 2026, 17:30
|Stadion
|Kisapuisto, Lappeenranta
|Odveta
|18. listopadu, 18:00 v Pardubicích
|TV přenos
|Sport 1
|Livestream
|Tipsport
Pardubice chtějí SaiPě oplatit jedinou porážku
Pardubice prošly základní částí Ligy mistrů s pěti vítězstvími a jedinou porážkou. V tabulce obsadily čtvrté místo a před vyřazovacími boji patří mezi nejvýše nasazené týmy. Jejich osmifinálovým soupeřem je finská SaiPa, která skončila se ziskem deseti bodů třináctá.
Oba celky se přitom utkaly už v září. SaiPa tehdy na domácím ledě zvítězila 3:2, přestože ji Dynamo výrazně přestřílelo. Finský tým vedl dokonce 3:0, Pardubice však v závěru snížily na rozdíl jediné branky.
Východočeši se v základní části mohli opřít zejména o kvalitní defenzivu a speciální formace. Jejich úspěšnost přesilových her dosáhla 27,27 procenta, při oslabení ubránili 92,86 procenta soupeřových početních výhod. V produktivitě mužstva vynikali Lukáš Sedlák se sedmi body a Matěj Stránský se šesti.Srovnání týmů v základní části Ligy mistrů
|Statistika
|SaiPa
|Pardubice
|Umístění
|13.
|4.
|Zápasy
|6
|6
|Body
|10
|14
|Skóre
|19:20
|22:9
|Góly na zápas
|3,17
|3,67
|Inkasované góly na zápas
|3,33
|1,50
SaiPa se do Ligy mistrů vrátila poprvé od roku 2016. V šesti utkáních zaznamenala tři vítězství a tři porážky, přičemž proti Frölundě a Plzni inkasovala shodně šest branek. V jejím kádru působí také čeští hráči Petr Fridrich, Ondřej Trejbal a Vojtěch Hora.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 10. 2026
|Liiga
|SaiPa – JYP
|3:6
|28. 10. 2026
|Liiga
|Pelicans – SaiPa
|5:0
|24. 10. 2026
|Liiga
|Sport – SaiPa
|1:3
|23. 10. 2026
|Liiga
|Sport – SaiPa
|3:5
|20. 10. 2026
|Liiga
|SaiPa – Kärpät
|2:1 sn
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Mladá Boleslav
|4:0
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Karlovy Vary – Pardubice
|2:4
|27. 10. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Litvínov
|2:3
|25. 10. 2026
|Extraliga
|Mountfield HK – Pardubice
|2:0
|23. 10. 2026
|Extraliga
|Kladno – Pardubice
|4:3 pp
Vzájemné zápasy
Pardubice a SaiPa se v Lize mistrů utkaly poprvé letos v září. Finský celek zvítězil 3:2 a připravil Dynamu jeho jedinou porážku v základní části.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 9. 2026
|Liga mistrů
|SaiPa – Pardubice
|3:2