České hokejistky vstoupí do mistrovství světa žen 2026 v Dánsku pátečním zápasem proti Rakousku, nováčkovi elitní divize. Reprezentace pod vedením nového trenéra Briana Idalského se po dvou čtvrtých místech pokusí vrátit mezi medailistky. Kde sledovat utkání živě, v jakých sestavách týmy nastoupí a co napovídají sázkové kurzy?
Základní informace
|Zápas
|Rakousko – Česko
|Soutěž
|MS v hokeji žen 2026, skupina A
|Datum a čas
|Pátek 6. listopadu, 15:00
|Místo
|Esbjerg, Dánsko
|TV přenos
|ČT sport
|Online sledování
|ČT sport Plus
Kde sledovat zápas Rakousko – Česko živě
Páteční úvodní vystoupení českých hokejistek na turnaji nabídne v přímém přenosu veřejnoprávní televize:
- Termín a čas: Pátek 6. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Soutěž: Mistrovství světa v ledním hokeji žen
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport.
Rakousko – Česko: Kurzy a aktuální forma
České hokejistky vstoupí do mistrovství světa v roli jednoznačných favoritek. Tomu odpovídají také kurzy Synot Tipu, který případné vítězství Rakouska ocenil kurzem 42,43. Na remízu po základní hrací době vypsal kurz 15,38.
Česká reprezentace vstupuje do mistrovství světa s novým trenérem. Úspěšnou Kanaďanku Carlu MacLeodovou, pod jejímž vedením získaly Češky v letech 2022 a 2023 bronzové medaile, vystřídal Američan Brian Idalski. Přípravu na šampionát absolvoval národní tým v rámci Euro Hockey Tour, kde po nepovedeném začátku zaznamenal mimo jiné vítězství 7:2 nad Švýcarskem a 4:1 nad Finskem. V nominaci chybějí zkušené Tereza Vanišová a Denisa Křížová, prostor naopak dostanou mladé hráčky v čele s Adélou Šapovalivovou, Terezou Gildainovou a Ellen Jarabkovou.
Poslední zápasy Česka
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|2:7
|30. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Finsko – Česko
|1:4
|28. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Česko – Švédsko
|0:2
|3. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Švýcarsko – Česko
|3:2 po náj. (2:2)
|2. 10. 2026
|Euro Hockey Tour
|Česko – Švédsko
|0:5
Rakouské hokejistky si na mistrovství světa odbudou premiéru mezi elitou. Historický postup vybojovaly v dubnu 2025, kdy ovládly turnaj divize IA v čínském Šen-čenu. Výběr švédského trenéra Alexandera Brömse se opírá o brankářku Selmu Lugginovou a kapitánku Annu Meixnerovou, která působí ve švédském Brynäs. K nejvýraznějším osobnostem týmu patří také útočnice Theresa Schafzahlová, která zamířila do zámořské PWHL, kde bude hájit barvy Seattlu.
Poslední zápasy Rakouska
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 8. 2026
|Přípravný zápas
|Rakousko – Itálie
|3:1
|21. 8. 2026
|Přípravný zápas
|Nizozemsko – Rakousko
|0:2
|20. 8. 2026
|Přípravný zápas
|Rakousko – Slovensko
|2:5
|8. 2. 2026
|Přípravný zápas
|Rakousko – Norsko
|4:1
|14. 12. 2025
|Přípravný zápas
|Rakousko – Německo
|0:2
Tip na sázkovou příležitost:
- Padne více než 5,5 gólu (kurz 1,56): Češky ukázaly v posledních duelech před šampionátem velkou ofenzivní sílu (7 gólů Švýcarsku, 4 Finsku) a proti rakouské obraně by měly mít dostatek prostoru.
Vzájemné zápasy
Česko a Rakousko se na mezinárodní scéně střetávají jen zřídka, především kvůli dosavadnímu působení rakouské reprezentace v nižších divizích mistrovství světa. Poslední vzájemné zápasy obou týmů se odehrály v roce 2018.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 3. 2018
|Přípravný zápas
|Rakousko – Česko
|4:2
|18. 2. 2018
|Přípravný zápas
|Rakousko – Česko
|0:3
|7. 1. 2017
|Přípravný zápas
|Česko – Rakousko
|6:0
|16. 12. 2016
|Přípravný zápas
|Rakousko – Česko
|4:5 po pen. (4:4)
|31. 12. 2015
|Přípravný zápas
|Česko – Rakousko
|6:3