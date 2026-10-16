Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

|Základní informace o utkání Plzeň – Sparta
|Soutěž
|Tipsport extraliga – 11. kolo
|Termín a čas
|pátek 16. října 2026 od 17:30
|Místo konání
|LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
|Live stream
|Tipsport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na Hokej.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu
Kde sledovat zápas Plzeň vs. Sparta
Přímý přenos utkání Plzeň – Sparta nabídnou placené televizní stanice Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4. Předzápasové studio začíná v 16:45, samotné utkání v 17:30. Live stream můžete sledovat prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobný textový přenos najdete na iDNES.cz
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Plzeň patří v úvodu extraligové sezony mezi nejlépe bránící týmy. Západočeši inkasují v průměru přibližně 2,2 gólu na zápas a výraznou oporou je brankář Nick Malík. Týmu se navíc daří před vlastními fanoušky, kde v dosavadním průběhu extraligového ročníku ještě neprohráli.
Z posledních pěti ligových utkání vyhrála Plzeň třikrát. Naposledy uspěla na ledě Komety Brno 2:1 po prodloužení, když se o oba góly postaral Adam Měchura. Předtím doma porazila České Budějovice 4:1.
Plzeňští se ve středu představili také v Lize mistrů. Na ledě finského týmu SaiPa Lappeenranta zvítězili 6:3, do pátečního utkání tak vstupují po dvou výhrách v řadě.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|14. 10. 2026
|SaiPa Lappeenranta – Plzeň (LM)
|3:6
|11. 10. 2026
|Kometa Brno – Plzeň
|1:2 pp
|8. 10. 2026
|Plzeň – České Budějovice
|4:1
Sparta zatím nenaplňuje předsezonní očekávání. Pražané se nacházejí na osmém místě tabulky a jejich výsledky jsou nevyrovnané. Z posledních pěti extraligových zápasů vyhráli pouze dvakrát, přičemž jedním z hlavních problémů je jejich produktivita vzhledem k počtu střel.
Naposledy však Sparta doma porazila Vítkovice 3:0. Brankář Josef Kořenář vychytal první čisté konto v sezoně a Pražané ukončili sérii dvou porážek. Předtím podlehli Kometě Brno 3:4 po prodloužení a v Pardubicích prohráli 4:6.
Na kluzištích soupeřů zatím Sparta příliš úspěšná není. Z pěti venkovních utkání dokázala vyhrát pouze dvě, a to v Olomouci a Litvínově.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Sparta – Vítkovice
|3:0
|8. 10. 2026
|Sparta – Kometa Brno
|3:4 pp
|4. 10. 2026
|Pardubice – Sparta
|6:4
Plzeň vs. Sparta: statistiky a čísla
Zajímavý souboj nabídne především plzeňská přesilovka proti sparťanskému oslabení. Západočeši využili v posledních šesti extraligových zápasech sedm z osmnácti početních výhod, což představuje úspěšnost téměř 39 procent. Sparta naopak ubránila přibližně 88,5 procenta oslabení.
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
Výrazný rozdíl mezi oběma týmy najdeme ve střelecké aktivitě. Pražané vysílají na branku soupeřů v průměru téměř 36 střel na zápas, zatímco Plzeň přibližně 26. Sparta má navrch také v počtu vstřelených branek, zároveň ale více inkasuje.
Plzeň se může opřít o kvalitnější brankářské statistiky. Nick Malík dosahuje úspěšnosti zákroků kolem 91,5 procenta, zatímco souhrnná úspěšnost sparťanských brankářů je 89,8 procenta.
|Statistika (průměr na zápas)
|Plzeň
|Sparta
|Vstřelené góly
|2,5
|3,1
|Inkasované góly
|2,2
|2,8
|Střely na branku
|26,4
|35,7
|Trestné minuty
|8,1
|11,5
|Využití přesilovek
|38,9 %
|18,8 %
|Ubráněná oslabení
|80,0 %
|88,5 %
|Úspěšnost brankářů
|91,5 %
|89,8 %
Nejproduktivnější hráči
Ofenzivu Plzně táhne obránce Carter Robertson, který nasbíral devět kanadských bodů za tři góly a šest asistencí. Stejný počet bodů má také Christophe Lalancette, jenž se podílel na devíti brankách spoluhráčů. V posledním extraligovém utkání proti Kometě na sebe upozornil dvougólový Adam Měchura.
Ve Spartě patří mezi hlavní ofenzivní opory Filip Chlapík, který má na kontě patnáct bodů za tři branky a dvanáct asistencí. Střelecky se prosazuje také Michael Špaček, autor pěti gólů. Pražané však potřebují zlepšit především produktivitu na kluzištích soupeřů.
Poslední vzájemné zápasy Plzeň – Sparta
Oba týmy se naposledy střetly v dramatickém čtvrtfinále minulého extraligového ročníku. Série dospěla až do sedmého utkání, v němž Sparta zvítězila na ledě Plzně 1:0 a postoupila do semifinále.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|30. 3. 2026
|ELH – play off
|Plzeň – Sparta 0:1
|28. 3. 2026
|ELH – play off
|Sparta – Plzeň 4:2
|26. 3. 2026
|ELH – play off
|Plzeň – Sparta 1:4
|23. 3. 2026
|ELH – play off
|Sparta – Plzeň 1:2
|22. 3. 2026
|ELH – play off
|Sparta – Plzeň 3:4 sn
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3.
|Mountfield Hradec Králové
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|4.
|HC Energie Karlovy Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|5.
|HC Škoda Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|6.
|Banes Motor České Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7.
|Rytíři Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8.
|HC Sparta Praha
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10.
|HC Verva Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|11.
|HC Kometa Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12.
|BK Mladá Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14.
|HC Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5