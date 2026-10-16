Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Autor:
  9:29

Plzeňští hokejisté slaví gól Adama Měchury do sítě brněnské Komety v 10. kole Tipsport.extraligy. (11. října 2026) | foto: ČTK

Hokejisté Plzně přivítají v pátečním 11. kole Tipsport extraligy pražskou Spartu. Kde atraktivní utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Základní informace o utkání Plzeň – Sparta
SoutěžTipsport extraliga – 11. kolo
Termín a časpátek 16. října 2026 od 17:30
Místo konáníLOGSPEED CZ Aréna, Plzeň
Televizní přenosOneplay Sport 2, Oneplay Sport 4
Live streamTipsport
Textový přenosONLINE přenos na Hokej.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu

Kde sledovat zápas Plzeň vs. Sparta

Přímý přenos utkání Plzeň – Sparta nabídnou placené televizní stanice Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4. Předzápasové studio začíná v 16:45, samotné utkání v 17:30. Live stream můžete sledovat prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport. Podrobný textový přenos najdete na iDNES.cz

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů

Plzeň patří v úvodu extraligové sezony mezi nejlépe bránící týmy. Západočeši inkasují v průměru přibližně 2,2 gólu na zápas a výraznou oporou je brankář Nick Malík. Týmu se navíc daří před vlastními fanoušky, kde v dosavadním průběhu extraligového ročníku ještě neprohráli.

Z posledních pěti ligových utkání vyhrála Plzeň třikrát. Naposledy uspěla na ledě Komety Brno 2:1 po prodloužení, když se o oba góly postaral Adam Měchura. Předtím doma porazila České Budějovice 4:1.

Plzeňští se ve středu představili také v Lize mistrů. Na ledě finského týmu SaiPa Lappeenranta zvítězili 6:3, do pátečního utkání tak vstupují po dvou výhrách v řadě.

Poslední zápasy Plzně
DatumZápasVýsledek
14. 10. 2026SaiPa Lappeenranta – Plzeň (LM)3:6
11. 10. 2026Kometa Brno – Plzeň1:2 pp
8. 10. 2026Plzeň – České Budějovice4:1

Sparta zatím nenaplňuje předsezonní očekávání. Pražané se nacházejí na osmém místě tabulky a jejich výsledky jsou nevyrovnané. Z posledních pěti extraligových zápasů vyhráli pouze dvakrát, přičemž jedním z hlavních problémů je jejich produktivita vzhledem k počtu střel.

Naposledy však Sparta doma porazila Vítkovice 3:0. Brankář Josef Kořenář vychytal první čisté konto v sezoně a Pražané ukončili sérii dvou porážek. Předtím podlehli Kometě Brno 3:4 po prodloužení a v Pardubicích prohráli 4:6.

Na kluzištích soupeřů zatím Sparta příliš úspěšná není. Z pěti venkovních utkání dokázala vyhrát pouze dvě, a to v Olomouci a Litvínově.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasVýsledek
11. 10. 2026Sparta – Vítkovice3:0
8. 10. 2026Sparta – Kometa Brno3:4 pp
4. 10. 2026Pardubice – Sparta6:4

Plzeň vs. Sparta: statistiky a čísla

Zajímavý souboj nabídne především plzeňská přesilovka proti sparťanskému oslabení. Západočeši využili v posledních šesti extraligových zápasech sedm z osmnácti početních výhod, což představuje úspěšnost téměř 39 procent. Sparta naopak ubránila přibližně 88,5 procenta oslabení.

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

Výrazný rozdíl mezi oběma týmy najdeme ve střelecké aktivitě. Pražané vysílají na branku soupeřů v průměru téměř 36 střel na zápas, zatímco Plzeň přibližně 26. Sparta má navrch také v počtu vstřelených branek, zároveň ale více inkasuje.

Plzeň se může opřít o kvalitnější brankářské statistiky. Nick Malík dosahuje úspěšnosti zákroků kolem 91,5 procenta, zatímco souhrnná úspěšnost sparťanských brankářů je 89,8 procenta.

Statistika (průměr na zápas)PlzeňSparta
Vstřelené góly2,53,1
Inkasované góly2,22,8
Střely na branku26,435,7
Trestné minuty8,111,5
Využití přesilovek38,9 %18,8 %
Ubráněná oslabení80,0 %88,5 %
Úspěšnost brankářů91,5 %89,8 %

Nejproduktivnější hráči

Ofenzivu Plzně táhne obránce Carter Robertson, který nasbíral devět kanadských bodů za tři góly a šest asistencí. Stejný počet bodů má také Christophe Lalancette, jenž se podílel na devíti brankách spoluhráčů. V posledním extraligovém utkání proti Kometě na sebe upozornil dvougólový Adam Měchura.

Ve Spartě patří mezi hlavní ofenzivní opory Filip Chlapík, který má na kontě patnáct bodů za tři branky a dvanáct asistencí. Střelecky se prosazuje také Michael Špaček, autor pěti gólů. Pražané však potřebují zlepšit především produktivitu na kluzištích soupeřů.

Poslední vzájemné zápasy Plzeň – Sparta

Oba týmy se naposledy střetly v dramatickém čtvrtfinále minulého extraligového ročníku. Série dospěla až do sedmého utkání, v němž Sparta zvítězila na ledě Plzně 1:0 a postoupila do semifinále.

DatumSoutěžZápas
30. 3. 2026ELH – play offPlzeň – Sparta 0:1
28. 3. 2026ELH – play offSparta – Plzeň 4:2
26. 3. 2026ELH – play offPlzeň – Sparta 1:4
23. 3. 2026ELH – play offSparta – Plzeň 1:2
22. 3. 2026ELH – play offSparta – Plzeň 3:4 sn
Tabulka extraligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec10901049:2328
2.HC Dynamo Pardubice11810247:3126
3.Mountfield Hradec Králové11520432:2719
4.HC Energie Karlovy Vary9600322:1618
5.HC Škoda Plzeň10331325:2216
6.Banes Motor České Budějovice10501427:3116
7.Rytíři Kladno10322329:3215
8.HC Sparta Praha10402431:2814
9.Bílí Tygři Liberec10402429:2914
10.HC Verva Litvínov11311625:3212
11.HC Kometa Brno9221425:2811
12.BK Mladá Boleslav10211623:369
13.HC Vítkovice Ridera9201621:327
14.HC Olomouc10110818:365
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Plzeňští hokejisté slaví gól Adama Měchury do sítě brněnské Komety v 10. kole...

Hokejisté Plzně přivítají v pátečním 11. kole Tipsport extraligy pražskou Spartu. Kde atraktivní utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?

16. října 2026  9:29

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

16. října 2026  7:42

Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří...

15. října 2026  17:34

Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: Program, výsledky, přenos

Luke Humphries během finálového zápasu World Grand Prix.

Posledním 15. podnikem šipkařské série PDC European Tour je Nizozemsko, hraje se od 16. do 18. října 2026 v Maastrichtu. Do akce jde i Karel Sedláček, sledujte přímé přenosy online.

15. října 2026  15:40

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

15. října 2026  15:39

Kocián vs. Fenin na Clashi 17: Kurzy, favorit, kde sledovat živě

Martin Kocián vystoupil se svou bývalou skupinou Lunetic (2. října 2026)

Hlavním zápasem galavečeru bojových sportů Clash 17 je duel mezi Martinem Kociánem a Martinem Feninem. Zápas je na programu 24. října 2026, jaké jsou kurzy?

15. října 2026  12:28

Sparta – Lilleström v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy a statistiky

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Fotbalisty Sparty čeká druhé vystoupení v letošním ročníku Evropské ligy. Ve čtvrtek přivítají na Letné norský Lilleström. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky, kurzy a informace o...

15. října 2026  11:32

Ferencváros - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, statistiky, kurzy

Radost plzeňských fotbalistů z vyrovnávacího gólu v zápase proti Olomouci.

Fotbalisté Viktorie Plzeň se ve čtvrtek 15. října představí ve 2. kole ligové fáze Evropské ligy na hřišti maďarského Ferencvárose. Utkání v budapešťské Groupama Areně začíná ve 21:00 a přímý přenos...

15. října 2026

Freiburg - Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a sázkové kurzy

Jablonecký Garang Kuol slaví trefu proti Zlínu.

Fotbalisté Jablonce vstoupí ve čtvrtek 15. října do ligové fáze Konferenční ligy zápasem na hřišti Freiburgu, aktuálního lídra německé Bundesligy. Utkání začíná ve 21:00 a přímý přenos nabídne...

15. října 2026

WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.

Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.

14. října 2026  10:09

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

SaiPa – Plzeň: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání...

Hokejisté Plzně zakončí základní část Ligy mistrů ve středu 14. října 2026 na ledě finského týmu SaiPa Lappeenranta. Utkání začíná v 17:30. Plzeň dosud vyhrála všech pět zápasů a s 15 body vede...

14. října 2026

Manchester City – PSG v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, statistiky a kurzy

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z gólu.

V jednom z největších šlágrů ligové fáze Ligy mistrů se střetne Manchester City s Paris Saint-Germain. Na Etihad Stadium se od 21:00 utkají elitní světové týmy, které preferují technický fotbal,...

14. října 2026  6:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.