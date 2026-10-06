|Informace
|Plzeň – Skellefteå
|Soutěž
|Liga mistrů
|Datum
|úterý 6. října 2026
|Čas
|17:30
|Stadion
|LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň
|TV přenos
|Sport 2, Tipsport
|Textová reportáž
|na iDNES.cz
Kde sledovat Plzeň – Skellefteå živě v TV
Utkání Plzeň – Skellefteå začíná v úterý 6. října v 17:30 v plzeňské LOGSPEED CZ Aréně.
- Přímý přenos nabídne placená televizní stanice Sport 2, která zahájí vysílání v 17:15.
- Registrovaní zákazníci sázkové kanceláře Tipsport můžou zápas sledovat prostřednictvím live streamu.
- Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas Plzeň – Skellefteå
Sázkové kanceláře před utkáním mírně favorizují hostující Skellefteå. SynotTip vypsal na vítězství švédského mužstva v základní hrací době kurz 2,25, zatímco výhra Plzně je v nabídce v kurzu 2,71. Na remízu po 60 minutách lze sázet v kurzu 4,23.
Plzeň a Skellefteå jsou v Lize mistrů stoprocentní
V Plzni se střetnou dva dosud nejlepší celky letošního ročníku Ligy mistrů. Plzeň i Skellefteå vyhrály všechny čtyři zápasy v základní hrací době a získaly 12 bodů. Oba týmy si tak už s předstihem zajistily účast v play off.
Plzeň vede tabulku se skóre 20:7 a zároveň je nejproduktivnějším týmem soutěže. Západočeši postupně porazili Rögle, GKS Tychy, Fribourg-Gottéron a Bordeaux. Právě proti francouzskému mistrovi předvedli zatím nejvýraznější ofenzivní představení, když zvítězili 10:4 a šest branek nastříleli v poslední třetině.
V domácí extralize ovšem Plzeň tak přesvědčivou formu nemá. Po vítězné sérii přišly dvě venkovní porážky – 2:4 v Pardubicích a naposledy 1:4 v Karlových Varech.
Také Skellefteå má po čtyřech kolech Ligy mistrů plný počet 12 bodů, při skóre 18:6. Švédský mistr porazil Nitru 6:1, Mannheim 3:1, Servette Ženeva 3:2 a Davos 6:2. V posledních dvou zápasech domácí SHL navíc zvítězil nad Malmö 4:3 po prodloužení a na ledě Timrå 4:1.
Vzájemné zápasy Plzeň – Skellefteå
Plzeň a Skellefteå se v Lize mistrů utkaly už ve čtvrtfinále ročníku 2018/19. První zápas ve Švédsku skončil remízou 3:3, odveta v Plzni po 60 minutách 1:1. O postupujícím tak rozhodly až samostatné nájezdy, ve kterých uspěla Plzeň a prošla do semifinále.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|11. 12. 2018
|Liga mistrů, čtvrtfinále
|Plzeň – Skellefteå 2:1 po nájezdech
|4. 12. 2018
|Liga mistrů, čtvrtfinále
|Skellefteå – Plzeň 3:3
Tabulka hokejové Ligy mistrů
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Plzeň
|4
|4
|0
|0
|0
|20:7
|12
|2.
|Skellefteå
|4
|4
|0
|0
|0
|18:6
|12
|3.
|Kolín n. R.
|4
|3
|1
|0
|0
|18:9
|11
|4.
|Pardubice
|4
|3
|0
|0
|1
|15:6
|9
|5.
|Servette
|4
|3
|0
|0
|1
|12:7
|9
|6.
|Mannheim
|4
|3
|0
|0
|1
|13:11
|9
|7.
|Davos
|4
|2
|1
|0
|1
|17:12
|8
|8.
|Frölunda
|4
|2
|1
|0
|1
|15:10
|8
|9.
|SaiPa
|4
|2
|0
|1
|1
|13:13
|7
|10.
|Tappara
|4
|2
|0
|1
|1
|12:13
|7
|11.
|Rögle
|4
|2
|0
|0
|2
|9:5
|6
|12.
|Växjö
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|13.
|Fribourg
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14.
|Eisbären Berlín
|4
|2
|0
|0
|2
|10:16
|6
|15.
|Liberec
|4
|1
|1
|0
|2
|11:12
|5
|16.
|Nitra
|4
|1
|1
|0
|2
|9:12
|5
|17.
|Storhamar
|4
|1
|0
|1
|2
|9:12
|4
|18.
|KooKoo
|4
|1
|0
|1
|2
|10:14
|4
|19.
|Bordeaux
|4
|1
|0
|1
|2
|13:19
|4
|20.
|Salzburg
|4
|1
|0
|0
|3
|8:16
|3
|21.
|Klagenfurt
|4
|0
|1
|0
|3
|5:9
|2
|22.
|Herning
|4
|0
|0
|1
|3
|6:16
|1
|23.
|Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|3:13
|0
|24.
|Graz
|4
|0
|0
|0
|4
|7:18
|0