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Plzeň – Skellefteå v TV: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů, sázkové kurzy

Autor:
  11:19

Plzeňští hokejisté se radují z gólu. | foto: ČTK

Hokejisty Plzně čeká v Lize mistrů atraktivní souboj o první místo. V pátém utkání základní části přivítají švédského mistra Skellefteå AIK. Oba týmy zatím prošly soutěží bez ztráty bodu a už mají jistý postup do play off. Utkání se hraje v úterý 6. října od 17:30. Kde zápas sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy?
InformacePlzeň – Skellefteå
SoutěžLiga mistrů
Datumúterý 6. října 2026
Čas17:30
StadionLOGSPEED CZ Aréna, Plzeň
TV přenosSport 2, Tipsport
Textová reportážna iDNES.cz

Kde sledovat Plzeň – Skellefteå živě v TV

Utkání Plzeň – Skellefteå začíná v úterý 6. října v 17:30 v plzeňské LOGSPEED CZ Aréně.

  • Přímý přenos nabídne placená televizní stanice Sport 2, která zahájí vysílání v 17:15.
  • Registrovaní zákazníci sázkové kanceláře Tipsport můžou zápas sledovat prostřednictvím live streamu.
  • Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Kurzy na zápas Plzeň – Skellefteå

Sázkové kanceláře před utkáním mírně favorizují hostující Skellefteå. SynotTip vypsal na vítězství švédského mužstva v základní hrací době kurz 2,25, zatímco výhra Plzně je v nabídce v kurzu 2,71. Na remízu po 60 minutách lze sázet v kurzu 4,23.

Plzeň a Skellefteå jsou v Lize mistrů stoprocentní

V Plzni se střetnou dva dosud nejlepší celky letošního ročníku Ligy mistrů. Plzeň i Skellefteå vyhrály všechny čtyři zápasy v základní hrací době a získaly 12 bodů. Oba týmy si tak už s předstihem zajistily účast v play off.

Plzeň vede tabulku se skóre 20:7 a zároveň je nejproduktivnějším týmem soutěže. Západočeši postupně porazili Rögle, GKS Tychy, Fribourg-Gottéron a Bordeaux. Právě proti francouzskému mistrovi předvedli zatím nejvýraznější ofenzivní představení, když zvítězili 10:4 a šest branek nastříleli v poslední třetině.

V domácí extralize ovšem Plzeň tak přesvědčivou formu nemá. Po vítězné sérii přišly dvě venkovní porážky – 2:4 v Pardubicích a naposledy 1:4 v Karlových Varech.

Také Skellefteå má po čtyřech kolech Ligy mistrů plný počet 12 bodů, při skóre 18:6. Švédský mistr porazil Nitru 6:1, Mannheim 3:1, Servette Ženeva 3:2 a Davos 6:2. V posledních dvou zápasech domácí SHL navíc zvítězil nad Malmö 4:3 po prodloužení a na ledě Timrå 4:1.

Vzájemné zápasy Plzeň – Skellefteå

Plzeň a Skellefteå se v Lize mistrů utkaly už ve čtvrtfinále ročníku 2018/19. První zápas ve Švédsku skončil remízou 3:3, odveta v Plzni po 60 minutách 1:1. O postupujícím tak rozhodly až samostatné nájezdy, ve kterých uspěla Plzeň a prošla do semifinále.

DatumSoutěžZápas
11. 12. 2018Liga mistrů, čtvrtfinálePlzeň – Skellefteå 2:1 po nájezdech
4. 12. 2018Liga mistrů, čtvrtfináleSkellefteå – Plzeň 3:3

Tabulka hokejové Ligy mistrů

#TýmZVVPPPPSkóreB
1.Plzeň4400020:712
2.Skellefteå4400018:612
3.Kolín n. R.4310018:911
4.Pardubice4300115:69
5.Servette4300112:79
6.Mannheim4300113:119
7.Davos4210117:128
8.Frölunda4210115:108
9.SaiPa4201113:137
10.Tappara4201112:137
11.Rögle420029:56
12.Växjö4200211:96
13.Fribourg4200212:116
14.Eisbären Berlín4200210:166
15.Liberec4110211:125
16.Nitra411029:125
17.Storhamar410129:124
18.KooKoo4101210:144
19.Bordeaux4101213:194
20.Salzburg410038:163
21.Klagenfurt401035:92
22.Herning400136:161
23.Tychy400043:130
24.Graz400047:180
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