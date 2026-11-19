Hokejisté Plzně přivítají ve 20. kole Tipsport extraligy druhé Pardubice. Pátí Západočeši patří k týmům s nejpevnější obranou v soutěži, zatímco Dynamo se řadí mezi nejproduktivnější mužstva. Kde utkání sledovat živě, jakou formu mají oba soupeři a co ukazují statistiky, vzájemné zápasy a sázkové kurzy?
Kde sledovat zápas Plzeň – Pardubice živě
- Termín a čas: Pátek 20. listopadu 2026 od 17:30 SEČ
- Soutěž: Tipsport extraliga, 20. kolo
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
Plzeň – Pardubice: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři sázkových kanceláří mírně favorizují hostující Pardubice s kurzy kolem 2,15–2,20 na výhru v základní hrací době.
Plzeň se ziskem 30 bodů drží páté místo extraligové tabulky. V posledních ligových zápasech porazila Hradec Králové (2:1) i Mladou Boleslav (3:2) a v Lize mistrů zdolal Davos 2:1. Silnou stránkou Západočechů je defenziva. V průměru inkasují pouze 2,37 gólu na zápas, což je třetí nejlepší bilance v soutěži. Výrazně k tomu přispívá brankář Nick Malík s úspěšností zákroků 92,29 %.
HC Škoda Plzeň
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|17. 11. 2026
|Liga mistrů
|Plzeň – Davos
|2:1 (2:2P)
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Mladá Boleslav
|3:2
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Mountfield HK – Plzeň
|1:2
|10. 11. 2026
|Liga mistrů
|Davos – Plzeň
|5:4
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Kladno
|6:5
Pardubice se ziskem 39 bodů drží druhé místo za vedoucím Třincem. Dynamo má druhý nejproduktivnější útok soutěže s průměrem 3,74 gólu na zápas a mimořádně úspěšné přesilovky (35,29 %). Hned čtyři jeho hráči – Tomášek, Červenka, Smejkal a Stránský – figurují v elitní sedmičce kanadského bodování extraligy. V posledním kole však Východočeši překvapivě zaváhali, když na ledě Českých Budějovic prohráli 1:2.
HC Dynamo Pardubice
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Extraliga
|České Budějovice – Pardubice
|2:1
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Kometa Brno
|6:2
|11. 11. 2026
|Liga mistrů
|SaiPa – Pardubice
|2:3
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Mladá Boleslav
|4:0
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Karlovy Vary – Pardubice
|2:4
Statistické srovnání týmů
|Herní statistika
|HC Škoda Plzeň
|HC Dynamo Pardubice
|Pořadí v tabulce (Body)
|5. místo (30 b)
|2. místo (39 b)
|Zápasy / Skóre v sezóně
|19 / 49:45
|19 / 71:47
|Vstřelené góly na zápas
|2,58
|3,74 (2. místo v ELH)
|Inkasované góly na zápas
|2,37 (3. místo v ELH)
|2,47 (4. místo v ELH)
|Využití přesilovek / Úspěšnost oslabení
|17,24 % / 79,63 %
|35,29 % / 81,36 %
|Úspěšnost zákroků (brankářská jednička)
|N. Malík – 92,29 %
|R. Will – 91,84 %
Nejproduktivnější hráči obou týmů
Tabulce extraligové produktivity vládne pardubický David Tomášek. V první desítce soutěže se objevují hned čtyři útočníci Dynama. Nejproduktivnějším mužem Plzně je obránce Carter Robertson.
|Hráč
|Tým
|Z
|G
|A
|Body
|+/-
|David Tomášek
|Pardubice
|19
|9
|16
|25
|+9
|Roman Červenka
|Pardubice
|16
|5
|18
|23
|+3
|Jiří Smejkal
|Pardubice
|19
|11
|8
|19
|+6
|Matěj Stránský
|Pardubice
|19
|7
|12
|19
|+5
|Carter Robertson
|Plzeň
|19
|4
|10
|14
|+4
Vzájemné zápasy
První měření sil v této sezoně dopadlo lépe pro pardubické Dynamo, které na začátku října dokázalo na domácím ledě zvítězit 4:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|2. 10. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Plzeň
|4:2
|25. 1. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Plzeň
|3:4
|21. 12. 2025
|Extraliga
|Plzeň – Pardubice
|1:2
|28. 10. 2025
|Extraliga
|Pardubice – Plzeň
|1:3
|21. 9. 2025
|Extraliga
|Plzeň – Pardubice
|2:1