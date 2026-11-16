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Plzeň – Davos: Kde sledovat odvetu osmifinále Ligy mistrů, kurzy

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  19:31
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Hokejista Davosu Josef Blandise a plzeňský brankář Nick Malík během utkání play off Ligy mistrů. | foto: AP

Hokejisté Plzně přivítají v osmifinálové odvetě Ligy mistrů švýcarský Davos. Z úvodního utkání si přivezli porážku 4:5, a tak budou před domácími fanoušky dohánět jednogólové manko. Kde zápas sledovat živě, jakou formu mají oba soupeři a co napovídají kurzy a statistiky?
Základní informace o utkání
ZápasPlzeň – Davos
SoutěžHokejová Liga mistrů 2026/27
FázeOsmifinále, odveta
Datum a čas17. listopadu 2026, 17:30
StadionLogspeed CZ Arena, Plzeň
První zápasDavos – Plzeň 5:4
TV přenosSport 1
LivestreamTipsport

Kde sledovat odvetu Plzeň vs. Davos

Stanici Sport 1 mohou diváci sledovat například prostřednictvím služeb Oneplay, MAGENTA TV, Telly, CANAL+ nebo Vodafone. Dostupnost závisí na zvoleném tarifu. Livestream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport.

Davos bude v Plzni hájit těsný náskok

Plzeň vstupovala do osmifinále jako vítěz základní části, v níž vyhrála všech šest utkání a získala maximálních 18 bodů. V Davosu však poprvé v letošním ročníku Ligy mistrů prohrála. Přestože dokázala smazat tříbrankovou ztrátu a později vyrovnat také na 4:4, v 57. minutě rozhodl při přesilové hře český útočník Filip Zadina.

Západočeši doplatili především na vyloučení. Davos využil tři přesilové hry, stejný počet početních výhod ovšem proměnila také Plzeň. Oba týmy vyslaly na branku shodně 25 střel.

V domácí extralize se Plzni v posledních dnech daří. V pátek zvítězila na ledě Hradce Králové 2:1 a v neděli porazila Mladou Boleslav 3:2 po prodloužení. Z posledních pěti soutěžních utkání vyhrála čtyřikrát, byť dvě vítězství získala až po základní hrací době.

Posledních pět zápasů Plzně
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 11. 2026ExtraligaPlzeň – Mladá Boleslav3:2 pp
13. 11. 2026ExtraligaMountfield HK – Plzeň1:2
10. 11. 2026Liga mistrůDavos – Plzeň5:4
1. 11. 2026ExtraligaPlzeň – Kladno6:5 sn
30. 10. 2026ExtraligaPlzeň – Třinec4:2

Davos si do Plzně přiváží jednobrankový náskok, přestože v základní části Ligy mistrů obsadil až šestnácté místo. V úvodním osmifinále prokázal produktivitu a dokázal zareagovat i na dvě vyrovnání českého soupeře.

Výraznou postavou švýcarského mužstva je Filip Zadina. Proti Plzni zaznamenal gól a dvě asistence a rozhodující branku vstřelil necelé čtyři minuty před koncem. V letošním ročníku Ligy mistrů má podle dodaných statistik na kontě 11 bodů za pět gólů a šest asistencí.

V domácí National League Davos naposledy podlehl Ajoie 3:6, o den dříve však porazil Ambri-Piottu 4:1. Jeho výsledky tak zůstávají nevyrovnané.

Posledních pět zápasů Davosu
DatumSoutěžZápasVýsledek
14. 11. 2026National LeagueAjoie – Davos6:3
13. 11. 2026National LeagueDavos – Ambri-Piotta4:1
10. 11. 2026Liga mistrůDavos – Plzeň5:4
6. 11. 2026National LeagueLausanne – Davos3:2 pp
5. 11. 2026National LeagueDavos – Rapperswil-Jona4:3 sn

Statistické srovnání v Lize mistrů

Plzeň si i po úvodní porážce drží výrazně vyšší gólový průměr než Davos. V sedmi zápasech nastřílela 34 branek, zatímco švýcarský celek jich zaznamenal 24. Západočeši jsou také střelecky aktivnější, Davos má naopak vyšší úspěšnost zákroků brankářů.

Srovnání týmů v Lize mistrů 2026/27
StatistikaPlzeňDavos
Umístění v základní části1.16.
Body v základní části188
Zápasy včetně osmifinále77
Skóre34:1724:21
Góly na zápas4,863,43
Inkasované góly na zápas2,433,00
Střely na branku na zápas38,032,3
Úspěšnost zákroků brankářů87,6 %89,5 %

Vzájemné zápasy

Plzeň a Davos se v Lize mistrů poprvé utkaly minulý týden ve Švýcarsku. Devítigólový zápas vyhrál Davos 5:4, přestože Plzeň dvakrát dokázala vyrovnat. O postupujícím do čtvrtfinále rozhodne součet výsledků obou utkání.

DatumSoutěžZápas
10. 11. 2026Liga mistrůDavos – Plzeň 5:4
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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