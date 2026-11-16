|Zápas
|Plzeň – Davos
|Soutěž
|Hokejová Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|Osmifinále, odveta
|Datum a čas
|17. listopadu 2026, 17:30
|Stadion
|Logspeed CZ Arena, Plzeň
|První zápas
|Davos – Plzeň 5:4
|TV přenos
|Sport 1
|Livestream
|Tipsport
Kde sledovat odvetu Plzeň vs. Davos
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Davos bude v Plzni hájit těsný náskok
Plzeň vstupovala do osmifinále jako vítěz základní části, v níž vyhrála všech šest utkání a získala maximálních 18 bodů. V Davosu však poprvé v letošním ročníku Ligy mistrů prohrála. Přestože dokázala smazat tříbrankovou ztrátu a později vyrovnat také na 4:4, v 57. minutě rozhodl při přesilové hře český útočník Filip Zadina.
Západočeši doplatili především na vyloučení. Davos využil tři přesilové hry, stejný počet početních výhod ovšem proměnila také Plzeň. Oba týmy vyslaly na branku shodně 25 střel.
V domácí extralize se Plzni v posledních dnech daří. V pátek zvítězila na ledě Hradce Králové 2:1 a v neděli porazila Mladou Boleslav 3:2 po prodloužení. Z posledních pěti soutěžních utkání vyhrála čtyřikrát, byť dvě vítězství získala až po základní hrací době.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Mladá Boleslav
|3:2 pp
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Mountfield HK – Plzeň
|1:2
|10. 11. 2026
|Liga mistrů
|Davos – Plzeň
|5:4
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Kladno
|6:5 sn
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Třinec
|4:2
Davos si do Plzně přiváží jednobrankový náskok, přestože v základní části Ligy mistrů obsadil až šestnácté místo. V úvodním osmifinále prokázal produktivitu a dokázal zareagovat i na dvě vyrovnání českého soupeře.
Výraznou postavou švýcarského mužstva je Filip Zadina. Proti Plzni zaznamenal gól a dvě asistence a rozhodující branku vstřelil necelé čtyři minuty před koncem. V letošním ročníku Ligy mistrů má podle dodaných statistik na kontě 11 bodů za pět gólů a šest asistencí.
V domácí National League Davos naposledy podlehl Ajoie 3:6, o den dříve však porazil Ambri-Piottu 4:1. Jeho výsledky tak zůstávají nevyrovnané.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|14. 11. 2026
|National League
|Ajoie – Davos
|6:3
|13. 11. 2026
|National League
|Davos – Ambri-Piotta
|4:1
|10. 11. 2026
|Liga mistrů
|Davos – Plzeň
|5:4
|6. 11. 2026
|National League
|Lausanne – Davos
|3:2 pp
|5. 11. 2026
|National League
|Davos – Rapperswil-Jona
|4:3 sn
Statistické srovnání v Lize mistrů
Plzeň si i po úvodní porážce drží výrazně vyšší gólový průměr než Davos. V sedmi zápasech nastřílela 34 branek, zatímco švýcarský celek jich zaznamenal 24. Západočeši jsou také střelecky aktivnější, Davos má naopak vyšší úspěšnost zákroků brankářů.
|Statistika
|Plzeň
|Davos
|Umístění v základní části
|1.
|16.
|Body v základní části
|18
|8
|Zápasy včetně osmifinále
|7
|7
|Skóre
|34:17
|24:21
|Góly na zápas
|4,86
|3,43
|Inkasované góly na zápas
|2,43
|3,00
|Střely na branku na zápas
|38,0
|32,3
|Úspěšnost zákroků brankářů
|87,6 %
|89,5 %
Vzájemné zápasy
Plzeň a Davos se v Lize mistrů poprvé utkaly minulý týden ve Švýcarsku. Devítigólový zápas vyhrál Davos 5:4, přestože Plzeň dvakrát dokázala vyrovnat. O postupujícím do čtvrtfinále rozhodne součet výsledků obou utkání.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|10. 11. 2026
|Liga mistrů
|Davos – Plzeň 5:4