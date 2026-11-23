Kde sledovat zápas Pardubice – Vítkovice živě
- Termín a čas: Úterý 24. listopadu 2026 od 18:00 SEČ
- Místo konání: enteria arena, Pardubice
- Soutěž: Tipsport extraliga, 22. kolo
- Televizní přenos: OnePlay Sport 2
- Online live stream: Tipsport
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Pardubice – Vítkovice: Kurzy a aktuální forma
Pardubice jsou podle bookmakerů jasným favoritem. Nejvyšší kurz na jejich výhru nabízí SynotTip (1,41). Kurzy na vítězství Vítkovic se pohybují od 6,30 do 6,89.
Pardubice jsou se 45 body druhé a na vedoucí Třinec ztrácejí šest bodů. Dynamo vyhrálo tři soutěžní zápasy v řadě. Po výhře 5:2 nad finskou SaiPou a postupu v Lize mistrů zvítězilo v extralize v Plzni 4:3 a v neděli doma porazilo Spartu 3:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Sparta Praha
|3:1
|20. 11. 2026
|Extraliga
|Plzeň – Pardubice
|3:4
|18. 11. 2026
|Liga mistrů
|Pardubice – SaiPa
|5:2
|15. 11. 2026
|Extraliga
|České Budějovice – Pardubice
|2:1
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Kometa Brno
|6:2
Vítkovice jsou s 21 body dvanácté. Stejně bodů má třináctá Mladá Boleslav, která odehrála o zápas víc. Po páteční porážce 2:3 v Karlových Varech Ostravané doma zdolali Hradec Králové 4:1 a připsali si druhou výhru z posledních pěti kol.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Mountfield HK
|4:1
|20. 11. 2026
|Extraliga
|Karlovy Vary – Vítkovice
|3:2
|15. 11. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Olomouc
|2:1 po prodl./náj.
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Mladá Boleslav – Vítkovice
|3:1
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Třinec
|1:3
Statistiky, brankáři a klíčoví hráči
Pardubice dávají v průměru 3,71 gólu na zápas, víc jich střílí jen Třinec. Dynamo navíc proměnilo 26 ze 75 přesilovek (34,67 %). Vítkovice inkasují v průměru tři branky na utkání a ubránily 71,21 % oslabení.
Bodování Dynama vede David Tomášek (9+17) před Romanem Červenkou (5+19) a Matějem Stránským (7+13). Nejlepším střelcem Pardubic je s jedenácti góly Jiří Smejkal, sedm branek přidal obránce Jan Košťálek. Ve Vítkovicích nasbíral nejvíc bodů Šimon Stránský (3+10), za ním je obránce Jakub Zbořil (4+8). Nejlepším střelcem Ostravanů je pětigólový Jan Hladonik.
V pardubické brance nastoupil Roman Will do 13 utkání a Malcolm Subban do devíti. Will má vyšší úspěšnost zákroků, oba ale inkasují shodně 2,38 gólu na 60 minut. Za Vítkovice chytal Dominik Hrachovina v 19 z 20 zápasů a má úspěšnost 91,79 %.
|Pardubice
|Vítkovice
|Umístění (body)
|2. místo (45 bodů)
|12. místo (21 bodů)
|Zápasy / skóre
|21 / 78:51
|20 / 47:60
|Vstřelené / inkasované góly na zápas
|3,71 / 2,43
|2,35 / 3,00
|Úspěšnost přesilovek
|34,67 %
|18,46 %
|Úspěšnost v oslabení
|81,54 %
|71,21 %
|Nejlepší střelci
|J. Smejkal (11), D. Tomášek (9), M. Stránský a J. Košťálek (oba 7)
|J. Hladonik (5), J. Zbořil, A. Nellis a M. Kalus (všichni 4)
|Nejproduktivnější hráči
|D. Tomášek (26 b.), R. Červenka (24 b.), M. Stránský (20 b.)
|Š. Stránský (13 b.), J. Zbořil (12 b.), D. Cienciala (9 b.)
|Brankáři (úspěšnost zákroků / góly na 60 minut)
|R. Will (91,78 % / 2,38), M. Subban (90,48 % / 2,38)
Vzájemné zápasy
První vzájemný zápas této sezony vyhrály na začátku října Pardubice, které ve Vítkovicích zvítězily 3:2. Ostravané přesto mají v posledních pěti duelech lepší bilanci, vyhráli tři z nich.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|9. 10. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Pardubice
|2:3
|4. 3. 2026
|Extraliga
|Vítkovice – Pardubice
|4:2
|4. 1. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Vítkovice
|4:1
|23. 11. 2025
|Extraliga
|Vítkovice – Pardubice
|3:2
|5. 10. 2025
|Extraliga
|Pardubice – Vítkovice
|3:4
Tabulka extraligy
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2.
|Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3.
|Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4.
|České Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5.
|Karlovy Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6.
|Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7.
|Sparta Praha
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8.
|Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9.
|Mountfield HK
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10.
|Kometa Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11.
|Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12.
|Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13.
|Mladá Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14.
|Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18