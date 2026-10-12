Kde sledovat zápas Pardubice - Växjö živě
Úterní závěrečné vystoupení Východočechů v základní fázi hokejové Ligy mistrů můžete sledovat živě prostřednictvím online streamu i v televizi:
- Termín a čas: Úterý 13. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Enteria arena, Pardubice
- Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 6. kolo
- Online live stream: Přímý přenos celého utkání vysílají živě sázkové kanceláře Tipsport
- Televizní přenos: Zápas zařadila do programu také placená stanice Sport 1
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Kurzy na zápas Dynamo Pardubice – Växjö
Podle kurzové nabídky Synot Tipu jsou favoritem utkání domácí Pardubice. Na jejich vítězství v základní hrací době je vypsán kurz 1,83, zatímco případná výhra švédského Växjö má kurz 3,43.
Dynamo Pardubice je před posledním kolem základní části Ligy mistrů na třetím místě se ziskem 12 bodů a skóre 20:8. Před Východočechy jsou pouze Plzeň a Kolín nad Rýnem. Postup do osmifinále si Pardubice zajistily minulý týden vítězstvím 5:2 na ledě francouzského Bordeaux.
Dynamu se daří také v domácí extralize. Vyhrálo devět soutěžních utkání v řadě a naposledy v neděli porazilo Třinec 5:4 po prodloužení. Slezané tak utrpěli první porážku v sezoně.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|11. 10. 2026
|Pardubice – Třinec
|5:4 pr. (4:4)
|Tipsport extraliga
|9. 10. 2026
|Vítkovice – Pardubice
|2:3
|Tipsport extraliga
|7. 10. 2026
|Bordeaux – Pardubice
|2:5
|Liga mistrů
|4. 10. 2026
|Pardubice – Sparta Praha
|6:4
|Tipsport extraliga
|2. 10. 2026
|Pardubice – Plzeň
|4:2
|Tipsport extraliga
Växjö Lakers je v tabulce Ligy mistrů osmé s devíti body a skóre 15:9. Z dosavadních pěti utkání třikrát zvítězilo a dvakrát prohrálo. V minulém kole doma porazilo švýcarskou Ženevu 4:0.
Ve švédské SHL se však Växjö v poslední době příliš nedaří. Z předchozích čtyř ligových zápasů třikrát prohrálo, naposledy podlehlo Örebru 2:4. Předtím doma nestačilo na Linköping, se kterým prohrálo 0:3.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|10. 10. 2026
|Örebro – Växjö
|4:2
|SHL
|8. 10. 2026
|Växjö – Linköping
|0:3
|SHL
|6. 10. 2026
|Växjö – Servette Ženeva
|4:0
|Liga mistrů
|3. 10. 2026
|Växjö – Rögle
|3:2
|SHL
|1. 10. 2026
|IF Björklöven – Växjö
|4:2
|SHL
Tipy na sázkové příležitosti:
Tabulka Ligy mistrů před 6. kolem
Před závěrečným hracím dnem základní části je už o většině postupujících rozhodnuto. Plzeň vévodí celé soutěži bez ztráty bodu, Pardubice jsou třetí a o postup do TOP 16 na dálku bojuje na 16. příčce také Liberec.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Škoda Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2.
|Kolín nad Rýnem
|5
|4
|1
|0
|0
|21:9
|14
|3.
|HC Dynamo Pardubice
|5
|4
|0
|0
|1
|20:8
|12
|4.
|Skellefteå AIK
|5
|4
|0
|0
|1
|20:10
|12
|5.
|Adler Mannheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:15
|11
|6.
|SaiPa Lappeenranta
|5
|3
|0
|1
|1
|16:14
|10
|7.
|Fribourg-Gottéron
|5
|3
|0
|0
|2
|18:12
|9
|8.
|Växjö Lakers
|5
|3
|0
|0
|2
|15:9
|9
|9.
|Rögle BK
|5
|3
|0
|0
|2
|12:7
|9
|10.
|Servette Ženeva
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|11.
|Eisbären Berlín
|5
|3
|0
|0
|2
|14:19
|9
|12.
|Frölunda HC
|5
|2
|1
|1
|1
|17:13
|9
|13.
|HC Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|14.
|Tappara Tampere
|5
|2
|0
|2
|1
|13:15
|8
|15.
|KooKoo
|5
|2
|0
|1
|2
|15:17
|7
|16.
|Bílí Tygři Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|17.
|Storhamar
|5
|1
|1
|1
|2
|11:13
|6
|18.
|HK Nitra
|5
|1
|1
|0
|3
|10:18
|5
|19.
|Boxers de Bordeaux
|5
|1
|0
|1
|3
|15:24
|4
|20.
|Red Bull Salcburk
|5
|1
|0
|0
|4
|11:20
|3
|21.
|KAC Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22.
|GKS Tychy
|5
|0
|0
|1
|4
|7:18
|1
|23.
|Herning Blue Fox
|5
|0
|0
|1
|4
|6:19
|1
|24.
|Graz 99ers
|5
|0
|0
|0
|5
|8:21
|0
Vzájemné zápasy: Premiérové měření sil
Hokejisté Pardubic a švédského Växjö na sebe v dosavadní historii Ligy mistrů ani v přípravných duelech ještě nikdy nenarazili. Úterní souboj v Enteria areně tak bude jejich vůbec prvním vzájemným střetnutím.