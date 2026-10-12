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Pardubice – Växjö: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  15:36

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci. | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic zakončí základní část Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö Lakers. Utkání 6. kola se hraje v úterý 13. října od 18:00. Dynamo už má postup do osmifinále jistý, v závěrečném kole se ale ještě hraje o konečné pořadí. Kde sledovat přímý přenos, jaká je aktuální forma obou týmů a jaké jsou sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Pardubice - Växjö živě

Úterní závěrečné vystoupení Východočechů v základní fázi hokejové Ligy mistrů můžete sledovat živě prostřednictvím online streamu i v televizi:

  • Termín a čas: Úterý 13. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Enteria arena, Pardubice
  • Soutěž: Hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League), 6. kolo
  • Online live stream: Přímý přenos celého utkání vysílají živě sázkové kanceláře Tipsport
  • Televizní přenos: Zápas zařadila do programu také placená stanice Sport 1
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Dynamo Pardubice – Växjö

Podle kurzové nabídky Synot Tipu jsou favoritem utkání domácí Pardubice. Na jejich vítězství v základní hrací době je vypsán kurz 1,83, zatímco případná výhra švédského Växjö má kurz 3,43.

Dynamo Pardubice je před posledním kolem základní části Ligy mistrů na třetím místě se ziskem 12 bodů a skóre 20:8. Před Východočechy jsou pouze Plzeň a Kolín nad Rýnem. Postup do osmifinále si Pardubice zajistily minulý týden vítězstvím 5:2 na ledě francouzského Bordeaux.

Dynamu se daří také v domácí extralize. Vyhrálo devět soutěžních utkání v řadě a naposledy v neděli porazilo Třinec 5:4 po prodloužení. Slezané tak utrpěli první porážku v sezoně.

HC Dynamo Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
11. 10. 2026Pardubice – Třinec5:4 pr. (4:4)Tipsport extraliga
9. 10. 2026Vítkovice – Pardubice2:3Tipsport extraliga
7. 10. 2026Bordeaux – Pardubice2:5Liga mistrů
4. 10. 2026Pardubice – Sparta Praha6:4Tipsport extraliga
2. 10. 2026Pardubice – Plzeň4:2Tipsport extraliga

Växjö Lakers je v tabulce Ligy mistrů osmé s devíti body a skóre 15:9. Z dosavadních pěti utkání třikrát zvítězilo a dvakrát prohrálo. V minulém kole doma porazilo švýcarskou Ženevu 4:0.

Ve švédské SHL se však Växjö v poslední době příliš nedaří. Z předchozích čtyř ligových zápasů třikrát prohrálo, naposledy podlehlo Örebru 2:4. Předtím doma nestačilo na Linköping, se kterým prohrálo 0:3.

Växjö Lakers
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
10. 10. 2026Örebro – Växjö4:2SHL
8. 10. 2026Växjö – Linköping0:3SHL
6. 10. 2026Växjö – Servette Ženeva4:0Liga mistrů
3. 10. 2026Växjö – Rögle3:2SHL
1. 10. 2026IF Björklöven – Växjö4:2SHL

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Pardubic v základní hrací době (kurz 1,83): Dynamo vyhrálo devět soutěžních zápasů v řadě a daří se mu také na domácím ledě. Växjö naopak prohrálo tři z posledních čtyř utkání ve švédské lize.
    • Výhra Pardubic a více než 5,5 gólu (kurz 2,89): Pardubice v posledních pěti zápasech pravidelně skórují, zároveň ale také inkasují. Hranice 5,5 gólu byla překročena například proti Spartě (6:4), Bordeaux (5:2) nebo Třinci (4:4 po 60 minutách).

Tabulka Ligy mistrů před 6. kolem

Před závěrečným hracím dnem základní části je už o většině postupujících rozhodnuto. Plzeň vévodí celé soutěži bez ztráty bodu, Pardubice jsou třetí a o postup do TOP 16 na dálku bojuje na 16. příčce také Liberec.

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Škoda Plzeň5500024:915
2.Kolín nad Rýnem5410021:914
3.HC Dynamo Pardubice5400120:812
4.Skellefteå AIK5400120:1012
5.Adler Mannheim5310118:1511
6.SaiPa Lappeenranta5301116:1410
7.Fribourg-Gottéron5300218:129
8.Växjö Lakers5300215:99
9.Rögle BK5300212:79
10.Servette Ženeva5300212:119
11.Eisbären Berlín5300214:199
12.Frölunda HC5211117:139
13.HC Davos5210219:158
14.Tappara Tampere5202113:158
15.KooKoo5201215:177
16.Bílí Tygři Liberec5120214:147
17.Storhamar5111211:136
18.HK Nitra5110310:185
19.Boxers de Bordeaux5101315:244
20.Red Bull Salcburk5100411:203
21.KAC Klagenfurt501048:142
22.GKS Tychy500147:181
23.Herning Blue Fox500146:191
24.Graz 99ers500058:210

Vzájemné zápasy: Premiérové měření sil

Hokejisté Pardubic a švédského Växjö na sebe v dosavadní historii Ligy mistrů ani v přípravných duelech ještě nikdy nenarazili. Úterní souboj v Enteria areně tak bude jejich vůbec prvním vzájemným střetnutím.

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