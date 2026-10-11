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Pardubice – Třinec v TV: Kde sledovat šlágr extraligy živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  6:00

Voženílek z Třince zakončuje na odkrytou branku Hradce. | foto: MAFRA

Východočeská Enteria Arena se v neděli večer stane dějištěm šlágru desátého kola hokejové extraligy. Domácí Dynamo Pardubice v repríze posledního finále přivítá úřadující mistry z Třince. Kde zápas Pardubice - Třinec sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, aktuální forma obou týmů a zajímavé statistiky?

Kde sledovat zápas Pardubice – Třinec živě

Nedělní extraligový šlágr 10. kola z pardubické Enteria areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Neděle 11. října 2026 od 18:30 SELČ
  • Místo konání: Enteria arena, Pardubice
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 10. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Pardubice – Třinec: Kurzy a forma

V souboji dvou nejlepších týmů ligy věří bookmakeři sázkových kanceláří více domácímu celku. Na vítězství Pardubic v základní hrací době je vypsán kurz 1,88, zatímco případný desátý triumf neporaženého Třince v řadě je ohodnocen zajímavým kurzem 3,31.

Pardubice potvrzují roli jednoho z hlavních favoritů soutěže a z posledních šesti ligových kol vytěžily maximum bodů. Naposledy Dynamo uspělo na ledě Vítkovic, kde zvítězilo 3:2, i když se na týmu projevovala únava z náročného cestování v rámci Ligy mistrů. Východočeši se spoléhají na vynikající hru v přesilovkách, ve kterých mají úspěšnost téměř 36 procent. Domácí prostředí je pro ně velkou výhodou, v Enteria Areně vyhráli osm z deseti posledních utkání.

HC Dynamo Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 10. 2026Vítkovice – Pardubice2:3Tipsport extraliga
7. 10. 2026Bordeaux – Pardubice2:5Liga mistrů
4. 10. 2026Pardubice – Sparta Praha6:4Tipsport extraliga
2. 10. 2026Pardubice – Plzeň4:2Tipsport extraliga
29. 9. 2026Pardubice – České Budějovice5:2Tipsport extraliga

Třinec vyhrál všech devět úvodních zápasů základní hrací době, čímž neustále posouvá extraligový rekord. Slezané se prezentují vyváženou hrou; mají nejlepší útok v lize a druhou nejpevnější obranu. Venku jsou zatím naprosto dominantní, ve třech dosavadních utkáních na stadionech soupeřů inkasovali pouze jediný gól při celkovém skóre 14:1. Naposledy si doma poradili s Hradcem Králové 5:2.

Zajímavé kurzy

  • sázka bez remízy – Třinec: 2,57
  • padne nad 5,5 gólu – 1,74

Síla Ocelářů tkví i ve schopnosti ovládnout zápas od prvních minut. V 78 procentech ligových duelů vyhráli první třetinu a průměrně v ní vstřelí 1,67 gólu. Pokud soupeř přesto po úvodní části vedl, Třinec dokázal otočit nepříznivý vývoj v šesti ze sedmi takových případů. Oceláři mají také nejlepší přesilové hry v soutěži s 40procentní úspěšností využití.

HC Oceláři Třinec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 10. 2026Třinec – Mountfield HK5:2Tipsport extraliga
4. 10. 2026Olomouc – Třinec0:9Tipsport extraliga
2. 10. 2026Třinec – Litvínov3:2Tipsport extraliga
29. 9. 2026Třinec – Kladno6:4Tipsport extraliga
27. 9. 2026Liberec – Třinec1:3Tipsport extraliga

Srovnání statistik Dynamo Pardubice – Třinec

Přesilovky, oslabení a týmové statistiky
Dynamo PardubiceTřinec
Přesilovky — využití10/28 (36 %)12/30 (40 %)
Oslabení — ubráněno23/26 (89 %)18/23 (78 %)
Góly v oslabení12
Vyloučení / zápas (posl. 8)3,33
Trestné minuty / zápas (posl. 8)6,96,3
Držení puku (posl. 8)51 %53 %
Ø pořadí soupeřů (posl. 8)8,48,6
Střely na branku / zápas (sezóna)32,4 (3. z 14)33,1 (2. z 14)
Úspěšnost zákroků (sezóna)89,7 % (10. z 14)92,6 % (2. z 14)
Čistá konta (sezóna)02
Vyloučení / zápas (sezóna)3,8 (4. z 14)4 (5. z 14)
Trestné minuty / zápas (sezóna)10,58,2
Plus/minus (sezóna)+24+98
Zápasů (posl. 8 / sezóna)8 / 108 / 9
Tabulka Tipsport extraligy před 10. kolem
#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec9900045:1827
2.HC Dynamo Pardubice10800242:2724
3.HC Energie Karlovy Vary8500319:1515
4.Rytíři Kladno9322228:2915
5.HC Škoda Plzeň9321323:2114
6.Bílí Tygři Liberec9402326:2514
7.Mountfield HK9320425:2513
8.Banes Motor České Budějovice9401423:2813
9.HC VERVA Litvínov9311423:2612
10.HC Sparta Praha9302428:2811
11.HC Kometa Brno8220424:2610
12.HC VÍTKOVICE RIDERA8201521:297
13.BK Mladá Boleslav9111621:356
14.HC Olomouc9110717:335

Vzájemné zápasy

Naposledy na sebe oba kluby narazily v dubnu 2026 v dramatické finálové sérii play-off, kterou v rozhodujícím duelu na třineckém ledě vyhrálo Dynamo po výsledku 5:4 v prodloužení a oslavilo mistrovský titul.

DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
28. 4. 2026Třinec – Pardubice4:5 pr. (4:4)Tipsport extraliga (Play-off)
26. 4. 2026Pardubice – Třinec2:1Tipsport extraliga (Play-off)
23. 4. 2026Třinec – Pardubice4:2Tipsport extraliga (Play-off)
22. 4. 2026Třinec – Pardubice5:4 pr. (4:4)Tipsport extraliga (Play-off)
19. 4. 2026Pardubice – Třinec4:2Tipsport extraliga (Play-off)
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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