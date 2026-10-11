Kde sledovat zápas Pardubice – Třinec živě
Nedělní extraligový šlágr 10. kola z pardubické Enteria areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Neděle 11. října 2026 od 18:30 SELČ
- Místo konání: Enteria arena, Pardubice
- Soutěž: Tipsport extraliga, 10. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Pardubice – Třinec: Kurzy a forma
V souboji dvou nejlepších týmů ligy věří bookmakeři sázkových kanceláří více domácímu celku. Na vítězství Pardubic v základní hrací době je vypsán kurz 1,88, zatímco případný desátý triumf neporaženého Třince v řadě je ohodnocen zajímavým kurzem 3,31.
Pardubice potvrzují roli jednoho z hlavních favoritů soutěže a z posledních šesti ligových kol vytěžily maximum bodů. Naposledy Dynamo uspělo na ledě Vítkovic, kde zvítězilo 3:2, i když se na týmu projevovala únava z náročného cestování v rámci Ligy mistrů. Východočeši se spoléhají na vynikající hru v přesilovkách, ve kterých mají úspěšnost téměř 36 procent. Domácí prostředí je pro ně velkou výhodou, v Enteria Areně vyhráli osm z deseti posledních utkání.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 10. 2026
|Vítkovice – Pardubice
|2:3
|Tipsport extraliga
|7. 10. 2026
|Bordeaux – Pardubice
|2:5
|Liga mistrů
|4. 10. 2026
|Pardubice – Sparta Praha
|6:4
|Tipsport extraliga
|2. 10. 2026
|Pardubice – Plzeň
|4:2
|Tipsport extraliga
|29. 9. 2026
|Pardubice – České Budějovice
|5:2
|Tipsport extraliga
Třinec vyhrál všech devět úvodních zápasů základní hrací době, čímž neustále posouvá extraligový rekord. Slezané se prezentují vyváženou hrou; mají nejlepší útok v lize a druhou nejpevnější obranu. Venku jsou zatím naprosto dominantní, ve třech dosavadních utkáních na stadionech soupeřů inkasovali pouze jediný gól při celkovém skóre 14:1. Naposledy si doma poradili s Hradcem Králové 5:2.
Zajímavé kurzy
Síla Ocelářů tkví i ve schopnosti ovládnout zápas od prvních minut. V 78 procentech ligových duelů vyhráli první třetinu a průměrně v ní vstřelí 1,67 gólu. Pokud soupeř přesto po úvodní části vedl, Třinec dokázal otočit nepříznivý vývoj v šesti ze sedmi takových případů. Oceláři mají také nejlepší přesilové hry v soutěži s 40procentní úspěšností využití.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 10. 2026
|Třinec – Mountfield HK
|5:2
|Tipsport extraliga
|4. 10. 2026
|Olomouc – Třinec
|0:9
|Tipsport extraliga
|2. 10. 2026
|Třinec – Litvínov
|3:2
|Tipsport extraliga
|29. 9. 2026
|Třinec – Kladno
|6:4
|Tipsport extraliga
|27. 9. 2026
|Liberec – Třinec
|1:3
|Tipsport extraliga
Srovnání statistik Dynamo Pardubice – Třinec
|Dynamo Pardubice
|Třinec
|Přesilovky — využití
|10/28 (36 %)
|12/30 (40 %)
|Oslabení — ubráněno
|23/26 (89 %)
|18/23 (78 %)
|Góly v oslabení
|1
|2
|Vyloučení / zápas (posl. 8)
|3,3
|3
|Trestné minuty / zápas (posl. 8)
|6,9
|6,3
|Držení puku (posl. 8)
|51 %
|53 %
|Ø pořadí soupeřů (posl. 8)
|8,4
|8,6
|Střely na branku / zápas (sezóna)
|32,4 (3. z 14)
|33,1 (2. z 14)
|Úspěšnost zákroků (sezóna)
|89,7 % (10. z 14)
|92,6 % (2. z 14)
|Čistá konta (sezóna)
|0
|2
|Vyloučení / zápas (sezóna)
|3,8 (4. z 14)
|4 (5. z 14)
|Trestné minuty / zápas (sezóna)
|10,5
|8,2
|Plus/minus (sezóna)
|+24
|+98
|Zápasů (posl. 8 / sezóna)
|8 / 10
|8 / 9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4.
|Rytíři Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5.
|HC Škoda Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6.
|Bílí Tygři Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7.
|Mountfield HK
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8.
|Banes Motor České Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9.
|HC VERVA Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10.
|HC Sparta Praha
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11.
|HC Kometa Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13.
|BK Mladá Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14.
|HC Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
Vzájemné zápasy
Naposledy na sebe oba kluby narazily v dubnu 2026 v dramatické finálové sérii play-off, kterou v rozhodujícím duelu na třineckém ledě vyhrálo Dynamo po výsledku 5:4 v prodloužení a oslavilo mistrovský titul.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|28. 4. 2026
|Třinec – Pardubice
|4:5 pr. (4:4)
|Tipsport extraliga (Play-off)
|26. 4. 2026
|Pardubice – Třinec
|2:1
|Tipsport extraliga (Play-off)
|23. 4. 2026
|Třinec – Pardubice
|4:2
|Tipsport extraliga (Play-off)
|22. 4. 2026
|Třinec – Pardubice
|5:4 pr. (4:4)
|Tipsport extraliga (Play-off)
|19. 4. 2026
|Pardubice – Třinec
|4:2
|Tipsport extraliga (Play-off)