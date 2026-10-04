Kde sledovat zápas Pardubice - Sparta Praha živě
Nedělní extraligový šlágr 8. kola můžete sledovat prostřednictvím online live streamu:
Extraliga v číslech🔥
Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
- Termín a čas: Neděle 4. října 2026 od 18:30 SELČ
- Místo konání: Enteria arena, Pardubice
- Soutěž: Tipsport extraliga, 8. kolo
- Online live stream: Utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport.
- Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě nabízí textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Sázkové kurzy a forma
Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří vstupuje do utkání v roli favorita domácí Dynamo, které má lepší aktuální formu.
Dynamo Pardubice ukazuje velkou sílu a aktuálně mu patří 2. místo v tabulce. Východočeši po zaváhání s Libercem (4:5) najeli na vítěznou vlnu a vyhráli čtyři utkání v řadě (s Boleslaví, Kometou, Českými Budějovicemi a Plzní). Tým se může opřít o ofenzivu, která soupeřům sází v průměru 4 góly na zápas, zatímco defenziva inkasuje průměrně 2,83 branky.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 10. 2026
|Pardubice – Plzeň
|4:2
|Tipsport extraliga
|29. 9. 2026
|Pardubice – České Budějovice
|5:2
|Tipsport extraliga
|27. 9. 2026
|Kometa Brno – Pardubice
|3:5
|Tipsport extraliga
|25. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Pardubice
|1:4
|Tipsport extraliga
|22. 9. 2026
|Pardubice – Liberec
|4:5
|Tipsport extraliga
Sparta Praha v ligové tabulce figuruje na 6. příčce. Pražané z posledních pěti utkání dokázali zvítězit pouze dvakrát (nad Litvínovem a naposledy 4:2 nad Českými Budějovicemi). Jejich defenziva inkasuje v průměru 2,4 gólu na zápas.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|1. 10. 2026
|Sparta Praha – České Budějovice
|4:2
|Tipsport extraliga
|29. 9. 2026
|Mountfield HK – Sparta Praha
|4:3
|Tipsport extraliga
|28. 9. 2026
|Sparta Praha – Karlovy Vary
|0:1
|Tipsport extraliga
|25. 9. 2026
|Litvínov – Sparta Praha
|1:4
|Tipsport extraliga
|22. 9. 2026
|Sparta Praha – Mladá Boleslav
|3:5
|Tipsport extraliga
Vzájemné zápasy
Nedělní duel nabídne reprízu vyřazovacích bojů z jara 2026. V dubnu se z postupu radovaly Pardubice (4:3 na zápasy), které klíčový poslední zápas série zvládly 1:0.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|15. 4. 2026
|Pardubice – Sparta Praha
|1:0
|Tipsport extraliga (Play-off)
|13. 4. 2026
|Sparta Praha – Pardubice
|3:2
|Tipsport extraliga (Play-off)
|11. 4. 2026
|Pardubice – Sparta Praha
|4:3 (3:3)
|Tipsport extraliga (Play-off)
|8. 4. 2026
|Sparta Praha – Pardubice
|4:2
|Tipsport extraliga (Play-off)
|7. 4. 2026
|Sparta Praha – Pardubice
|1:2 (1:1)
|Tipsport extraliga (Play-off)
Tabulka Tipsport extraligy před 8. kolem
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4.
|Mountfield HK
|7
|3
|1
|0
|3
|20:18
|11
|5.
|HC Škoda Plzeň
|7
|2
|2
|1
|2
|18:16
|11
|6.
|HC Sparta Praha
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|7.
|Rytíři Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|8.
|Banes Motor České Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|9.
|HC Kometa Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|10.
|HC VERVA Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|11.
|Bílí Tygři Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|12.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13.
|BK Mladá Boleslav
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|14.
|HC Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5