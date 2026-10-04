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Pardubice – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  5:59

Momentka z šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hokejová Tipsport extraliga má v neděli 4. října od 18:30 na programu šlágr 8. kola, ve kterém druhé Pardubice vyzvou pražskou Spartu. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu

Kde sledovat zápas Pardubice - Sparta Praha živě

Nedělní extraligový šlágr 8. kola můžete sledovat prostřednictvím online live streamu:

Extraliga v číslech🔥

Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

  • Termín a čas: Neděle 4. října 2026 od 18:30 SELČ
  • Místo konání: Enteria arena, Pardubice
  • Soutěž: Tipsport extraliga, 8. kolo
  • Online live stream: Utkání vysílá živě sázková kancelář Tipsport.
  • Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě nabízí textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Sázkové kurzy a forma

Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří vstupuje do utkání v roli favorita domácí Dynamo, které má lepší aktuální formu.

Dynamo Pardubice ukazuje velkou sílu a aktuálně mu patří 2. místo v tabulce. Východočeši po zaváhání s Libercem (4:5) najeli na vítěznou vlnu a vyhráli čtyři utkání v řadě (s Boleslaví, Kometou, Českými Budějovicemi a Plzní). Tým se může opřít o ofenzivu, která soupeřům sází v průměru 4 góly na zápas, zatímco defenziva inkasuje průměrně 2,83 branky.

HC Dynamo Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 10. 2026Pardubice – Plzeň4:2Tipsport extraliga
29. 9. 2026Pardubice – České Budějovice5:2Tipsport extraliga
27. 9. 2026Kometa Brno – Pardubice3:5Tipsport extraliga
25. 9. 2026Mladá Boleslav – Pardubice1:4Tipsport extraliga
22. 9. 2026Pardubice – Liberec4:5Tipsport extraliga

Sparta Praha v ligové tabulce figuruje na 6. příčce. Pražané z posledních pěti utkání dokázali zvítězit pouze dvakrát (nad Litvínovem a naposledy 4:2 nad Českými Budějovicemi). Jejich defenziva inkasuje v průměru 2,4 gólu na zápas.

HC Sparta Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
1. 10. 2026Sparta Praha – České Budějovice4:2Tipsport extraliga
29. 9. 2026Mountfield HK – Sparta Praha4:3Tipsport extraliga
28. 9. 2026Sparta Praha – Karlovy Vary0:1Tipsport extraliga
25. 9. 2026Litvínov – Sparta Praha1:4Tipsport extraliga
22. 9. 2026Sparta Praha – Mladá Boleslav3:5Tipsport extraliga

Vzájemné zápasy

Nedělní duel nabídne reprízu vyřazovacích bojů z jara 2026. V dubnu se z postupu radovaly Pardubice (4:3 na zápasy), které klíčový poslední zápas série zvládly 1:0.

DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
15. 4. 2026Pardubice – Sparta Praha1:0Tipsport extraliga (Play-off)
13. 4. 2026Sparta Praha – Pardubice3:2Tipsport extraliga (Play-off)
11. 4. 2026Pardubice – Sparta Praha4:3 (3:3)Tipsport extraliga (Play-off)
8. 4. 2026Sparta Praha – Pardubice4:2Tipsport extraliga (Play-off)
7. 4. 2026Sparta Praha – Pardubice1:2 (1:1)Tipsport extraliga (Play-off)

Tabulka Tipsport extraligy před 8. kolem

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec7700031:1621
2.HC Dynamo Pardubice8600233:2118
3.HC Energie Karlovy Vary6400215:912
4.Mountfield HK7310320:1811
5.HC Škoda Plzeň7221218:1611
6.HC Sparta Praha7301321:1810
7.Rytíři Kladno7212221:2410
8.Banes Motor České Budějovice7301317:2310
9.HC Kometa Brno6210319:188
10.HC VERVA Litvínov7210418:228
11.Bílí Tygři Liberec7202316:228
12.HC VÍTKOVICE RIDERA6200417:236
13.BK Mladá Boleslav7111415:266
14.HC Olomouc7110516:215
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