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|Soutěž
|Tipsport extraliga – 21. kolo
|Termín a čas
|Neděle 22. listopadu 2026 od 18:00
|Místo konání
|Enteria Arena, Pardubice
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 3
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Pardubice vs. Sparta
Nedělní extraligové utkání Pardubic se Spartou začíná 22. listopadu v 18:00. Přímý televizní přenos nabídne Oneplay Sport 3. Alternativou je livestream sázkové kanceláře Tipsport.
Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky týmů
Pardubice drží druhé místo extraligové tabulky se 42 body a na vedoucí Třinec ztrácejí devět bodů. Východočeši v pátek zvítězili na ledě Plzně 4:3 a připsali si čtvrtou výhru z posledních pěti ligových utkání. Jedinou porážku v tomto období utrpěli v Českých Budějovicích, kde podlehli 1:2.
Dynamo má po dvaceti zápasech skóre 75:50 a s průměrem 3,75 vstřelené branky na utkání disponuje druhým nejproduktivnějším útokem soutěže. Výraznou předností mužstva jsou přesilové hry, jejichž úspěšnost se pohybuje kolem 33 procent. V této disciplíně patří Pardubice k extraligové špičce.
V domácím prostředí navíc Dynamo vyhrálo šest z dosavadních devíti ligových utkání. Proti Spartě bude chtít navázat také na první vzájemný zápas sezony, v němž zvítězilo 6:4.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|20. 11. 2026
|Plzeň – Pardubice
|3:4
|18. 11. 2026
|Pardubice – SaiPa (LM)
|5:2
|15. 11. 2026
|České Budějovice – Pardubice
|2:1
|13. 11. 2026
|Pardubice – Kometa Brno
|6:2
|11. 11. 2026
|SaiPa – Pardubice (LM)
|2:3
Sparta se po nevyrovnaných výkonech posunula na páté místo a na elitní čtyřku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play-off ztrácí jediný bod. Pražané naposledy zvítězili v Českých Budějovicích 6:4, přestože ještě ve třetí třetině prohrávali 2:4. Čtyřmi góly v závěrečné části ale dokázali utkání otočit.
🔥 Tip na sázku:
Více než 5,5 gólu – Kurz 1,92
Z posledních pěti extraligových zápasů Sparta vyhrála čtyři, přičemž v Karlových Varech, proti Litvínovu a v Mladé Boleslavi inkasovala dohromady jen dvě branky. Jediným nezdarem v tomto období byla domácí porážka 1:3 s Hradcem Králové.
Silnou stránkou Pražanů zůstává hra v oslabení, kde jejich úspěšnost dosahuje téměř 88 procent. Mnohem hůře si vedou v přesilovkách, v nichž využívají méně než pětinu příležitostí. Právě souboj speciálních týmů může v Pardubicích sehrát důležitou roli.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|19. 11. 2026
|České Budějovice – Sparta
|4:6
|15. 11. 2026
|Sparta – Hradec Králové
|1:3
|13. 11. 2026
|Karlovy Vary – Sparta
|1:3
|1. 11. 2026
|Sparta – Litvínov
|3:0
|30. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta
|1:4
Pardubice vs. Sparta: Statistiky a čísla
Souboj Pardubic se Spartou nabídne především zajímavé porovnání speciálních týmů. Dynamo patří mezi nejúspěšnější mužstva v přesilových hrách, zatímco Pražané mají jednu z nejlepších bilancí při bránění početních nevýhod. Východočeši jsou produktivnější, Sparta zase inkasuje méně branek v průměru na zápas.
Pardubice nastřílely v dosavadních dvaceti utkáních 75 gólů, tedy o dvacet více než Sparta. Pražané však mají po stejném počtu zápasů o dvě inkasované branky méně.
|Pardubice
|Sparta
|Umístění
|2.
|5.
|Odehrané zápasy
|20
|20
|Body
|42
|31
|Vstřelené góly
|75
|55
|Inkasované góly
|50
|48
|Průměr vstřelených gólů
|3,75
|2,75
|Průměr inkasovaných gólů
|2,50
|2,40
|Střely na branku / zápas
|32,3
|33,0
|Úspěšnost přesilovek
|32,9 %
|18,2 %
|Úspěšnost oslabení
|84,0 %
|87,9 %
|Úspěšnost brankářů
|91,1 %
|91,6 %
|Trestné minuty / zápas
|10,3
|11,2
|Čistá konta
|1
|3
Nejproduktivnější hráči obou týmů
Ofenzivu Pardubic vede David Tomášek, který po devatenácti extraligových startech nasbíral 25 bodů za devět branek a šestnáct asistencí. Výraznou podporu má v Romanu Červenkovi, jenž zaznamenal 23 bodů, z toho osmnáct asistencí. Nejlepším střelcem Dynama je však Jiří Smejkal s jedenácti góly. Dalších sedm branek přidal Matěj Stránský.
V dresu Sparty je nejproduktivnějším hráčem Filip Chlapík s 22 body za čtyři góly a osmnáct asistencí. Nejvíce branek nastřílel Michael Špaček, který se prosadil osmkrát. Šest gólů má na kontě Devin Shore, po pěti zásazích zaznamenali Jiří Sekáč a Matěj Blümel.
|Hráčské statistiky
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|David Tomášek (PCE)
|19
|9
|16
|25
|Roman Červenka (PCE)
|16
|5
|18
|23
|Jiří Smejkal (PCE)
|19
|11
|8
|19
|Matěj Stránský (PCE)
|19
|7
|12
|19
|Filip Chlapík (SPA)
|17
|4
|18
|22
|Michael Špaček (SPA)
|19
|8
|9
|17
|Matěj Blümel (SPA)
|19
|5
|6
|11
Brankáři: Kovář má lepší průměr než Will
Také brankářské statistiky naznačují vyrovnaný souboj. Pardubický Roman Will má po dvanácti startech úspěšnost zákroků 91,84 % a průměr 2,33 inkasované branky na utkání. Sparťanský Jakub Kovář dosahuje ještě lepších hodnot. V jedenácti zápasech obdržel průměrně 1,89 gólu a jeho úspěšnost činí 92,55 %.
|Brankářské statistiky
|Zápasy
|Průměr inkasovaných gólů
|Úspěšnost zákroků
|Roman Will (PCE)
|12
|2,33
|91,84 %
|Malcolm Subban (PCE)
|8
|2,57
|89,84 %
|Jakub Kovář (SPA)
|11
|1,89
|92,55 %
|Josef Kořenář (SPA)
|8
|2,38
|91,52 %
Extraliga v číslech 🔥
Zajímají vás další statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou také tabulky po třetinách a další informace o průběhu soutěže.
Poslední vzájemné zápasy
Pardubice vyhrály tři z posledních pěti vzájemných extraligových utkání, včetně říjnového střetnutí aktuální sezony. V něm Dynamo na domácím ledě porazilo Spartu 6:4. Oba soupeři se navíc dobře znají z letošního semifinále play-off, v němž byli úspěšnější Východočeši.
Posledních pět duelů nabídlo dohromady 29 branek, tedy v průměru 5,8 gólu na zápas. Pouze jeden z těchto zápasů dospěl do prodloužení.
|Datum
|Zápas
|4. 10. 2026
|Pardubice – Sparta 6:4
|15. 4. 2026
|Pardubice – Sparta 1:0
|13. 4. 2026
|Sparta – Pardubice 3:2
|11. 4. 2026
|Pardubice – Sparta 4:3 po prodloužení
|8. 4. 2026
|Sparta – Pardubice 4:2
|Datum
|Zápas
|Čas
|18. 11. 2026
|Třinec – Olomouc
|5:3
|22. 11. 2026
|Kladno – Litvínov
|16:00
|22. 11. 2026
|Liberec – Mladá Boleslav
|16:00
|22. 11. 2026
|Plzeň – Karlovy Vary
|16:30
|22. 11. 2026
|Kometa Brno – České Budějovice
|17:00
|22. 11. 2026
|Vítkovice – Hradec Králové
|17:00
|22. 11. 2026
|Pardubice – Sparta
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|20
|13
|1
|1
|5
|75:50
|42
|3.
|Rytíři Kladno
|20
|8
|4
|3
|5
|61:57
|35
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5.
|HC Sparta Praha
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7.
|Mountfield Hradec Králové
|20
|8
|2
|2
|8
|55:49
|30
|8.
|HC Škoda Plzeň
|20
|5
|7
|1
|7
|52:49
|30
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|19
|7
|1
|4
|7
|53:53
|27
|10.
|HC Kometa Brno
|19
|6
|3
|3
|7
|49:55
|27
|11.
|HC Verva Litvínov
|20
|7
|1
|1
|11
|45:56
|24
|12.
|BK Mladá Boleslav
|20
|5
|2
|2
|11
|40:65
|21
|13.
|HC Vítkovice Ridera
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14.
|HC Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18