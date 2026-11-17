|Zápas
|Pardubice – SaiPa
|Soutěž
|Hokejová Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|Osmifinále, odveta
|Datum a čas
|18. listopadu 2026, 18:00
|Stadion
|Enteria Arena, Pardubice
|První zápas
|SaiPa – Pardubice 2:3
|TV přenos
|Sport 1, Oneplay
|Livestream
|Tipsport
|Textový přenos
|Podrobná reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat odvetu Pardubice vs. SaiPa
Stanici Sport 1 mohou diváci sledovat například prostřednictvím služeb Oneplay, MAGENTA TV, Telly, CANAL+ nebo Vodafone TV. Dostupnost závisí na zvoleném tarifu. Livestream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport. Textovou online reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
Pardubice budou hájit jednobrankový náskok
Pardubice zvládly úvodní osmifinále na finském ledě a po vítězství 3:2 mají před odvetou výhodnější pozici. Dynamo navíc v posledních týdnech předvádí dobré výkony. Před nedělní porážkou 1:2 v Českých Budějovicích vyhrálo čtyři soutěžní utkání v řadě.
Silnou stránkou Východočechů jsou přesilové hry. V domácí extralize využívají přibližně třetinu početních výhod a patří v této disciplíně k nejlepším týmům soutěže. V Lize mistrů se daří také brankáři Romanu Willovi, jehož úspěšnost zákroků podle dodaných statistik dosahuje 94,1 procenta.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Extraliga
|České Budějovice – Pardubice
|2:1
|13. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Kometa Brno
|6:2
|11. 11. 2026
|Liga mistrů
|SaiPa – Pardubice
|2:3
|1. 11. 2026
|Extraliga
|Pardubice – Mladá Boleslav
|4:0
|30. 10. 2026
|Extraliga
|Karlovy Vary – Pardubice
|2:4
SaiPa přijíždí do Pardubic v méně příznivém rozpoložení. Finský celek prohrál čtyři z posledních pěti soutěžních utkání, přičemž jedinou výhru v tomto období zaznamenal proti Ilvesu Tampere (4:3).
Problémem finského mužstva je především defenziva. V Lize mistrů inkasuje v průměru téměř čtyři góly na zápas a při oslabení ubrání pouze tři čtvrtiny soupeřových přesilovek. Proti produktivnímu Dynamu tak bude potřebovat výrazně zlepšit obrannou činnost.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 11. 2026
|Liiga
|Ilves – SaiPa
|3:1
|13. 11. 2026
|Liiga
|SaiPa – Ilves
|4:3
|11. 11. 2026
|Liga mistrů
|SaiPa – Pardubice
|2:3
|30. 10. 2026
|Liiga
|SaiPa – JYP
|3:6
|28. 10. 2026
|Liiga
|Pelicans – SaiPa
|5:0
Statistické srovnání v Lize mistrů
Pardubice zakončily základní část Ligy mistrů na čtvrtém místě se 14 body, zatímco SaiPa obsadila třináctou příčku s deseti body. Dynamo v šesti utkáních inkasovalo pouze devět branek a před začátkem play-off mělo druhé nejlepší oslabení v soutěži. Finský tým naopak zakončil základní část s negativním skóre 19:20.
|Pardubice
|SaiPa
|Umístění v základní části
|4.
|13.
|Body v základní části
|14
|10
|Zápasy včetně osmifinále
|7
|7
|Skóre
|25:11
|21:23
|Góly na zápas
|3,57
|3,00
|Inkasované góly na zápas
|1,57
|3,29
|Gólový rozdíl
|+14
|−2
Vzájemné zápasy
Pardubice a SaiPa se v letošním ročníku Ligy mistrů střetly už dvakrát a oba zápasy skončily výsledkem 3:2. V září zvítězil finský celek, minulý týden však Dynamo stejným poměrem uspělo v úvodním osmifinále. O postupujícím rozhodne součet skóre obou utkání vyřazovací fáze.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|11. 11. 2026
|Liga mistrů (OF)
|SaiPa – Pardubice 2:3
|10. 9. 2026
|Liga mistrů (ZS)
|SaiPa – Pardubice 3:2