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Pardubice - Plzeň v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  20:41

Zprava Peter Čerešňák, Ondřej Mikliš a Roman Červenka slaví gól Pardubic v utkání proti Kometě Brno. | foto: ČTK

Hokejová Tipsport extraliga nabídne v pátek 2. října od 18:00 souboj celků z popředí tabulky, ve kterém druhé Pardubice přivítají třetí Plzeň. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.

Kde sledovat zápas Pardubice – Plzeň živě

Páteční extraligové utkání můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:

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Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.

  • Termín a čas: Pátek 2. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Enteria arena, Pardubice
  • Soutěž: Tipsport extraliga
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě také sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Aktuální kurzy a forma

Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují domácí Dynamo, ale vzhledem k vzájemné bilanci a solidní formě obou týmů může jít o vyrovnaný duel. A kurzy na remízu či vítězství hostů jsou daleko zajímavější.

Pardubice drží v tabulce 2. místo se ziskem 15 bodů a pyšní se nejúdernější ofenzivou v lize. V sedmi zápasech daly už 29 gólů, což představuje průměr přes 4 vstřelené branky na zápas. Naposledy Dynamo doma přestřílelo České Budějovice 5:2. Trenérský štáb však musí řešit komplikace se sestavou – na marodce jsou kvůli zraněním v dolní polovině těla či kolen útočníci Martin Kaut, Jakub Lauko a John Ludvig, přičemž s poraněním zad je navíc nejistý i start Jáchyma Kondelíka.

Dynamo Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
29. 9. 2026Pardubice – České Budějovice5:2Tipsport extraliga
27. 9. 2026Kometa Brno – Pardubice3:5Tipsport extraliga
25. 9. 2026Mladá Boleslav – Pardubice1:4Tipsport extraliga
22. 9. 2026Pardubice – Liberec4:5Tipsport extraliga
20. 9. 2026Pardubice – Karlovy Vary5:2Tipsport extraliga

Plzeň figuruje na 3. místě s 11 body. Indiáni hrají ve velké pohodě a do Pardubic si přivážejí sérii tří vítězství v řadě, během níž dokázali vyhrát v Mladé Boleslavi (4:1), přetlačit hradecký Mountfield (2:1) a uspět na Kladně (4:3P). Západočechům se navíc proti Pardubicím dlouhodobě velmi daří – vyhráli hned čtyři z posledních pěti vzájemných utkání. Z kádru jim aktuálně chybí zranění M. Soukup a I. Sedláček.

Škoda Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
29. 9. 2026Mladá Boleslav – Plzeň1:4Tipsport extraliga
27. 9. 2026Plzeň – Mountfield HK2:1Tipsport extraliga
25. 9. 2026Kladno – Plzeň3:4 (3:3)Tipsport extraliga
19. 9. 2026Třinec – Plzeň3:2Tipsport extraliga
18. 9. 2026Olomouc – Plzeň3:2 (2:2)Tipsport extraliga

Tabulka Tipsport extraligy před 7. kolem

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.HC Oceláři Třinec6600028:1418
2.HC Dynamo Pardubice7500229:1915
3.HC Škoda Plzeň6221116:1211
4.Banes Motor České Budějovice6301215:1910
5.HC Energie Karlovy Vary5300212:99
6.Mountfield HK6300316:159
7.Rytíři Kladno6211218:209
8.HC VERVA Litvínov6210316:198
9.HC Sparta Praha6201317:167
10.HC Kometa Brno5200316:166
11.HC VÍTKOVICE RIDERA5200317:206
12.HC Olomouc6110416:195
13.Bílí Tygři Liberec6102314:225
14.BK Mladá Boleslav6110413:235

Vzájemné zápasy

Plzeň v posledních sezonách našla na Dynamo recept a z pěti posledních vzájemných střetnutí zapsala hned čtyři výhry. Naposledy se na konci ledna 2026 radovala z triumfu 4:3 po prodloužení na ledě Pardubic.

DatumZápasSkóreSoutěž
25. 1. 2026Pardubice – Plzeň3:4 (3:3)Tipsport extraliga
21. 12. 2025Plzeň – Pardubice1:2Tipsport extraliga
28. 10. 2025Pardubice – Plzeň1:3Tipsport extraliga
21. 9. 2025Plzeň – Pardubice2:1Tipsport extraliga
27. 2. 2025Pardubice – Plzeň0:2Tipsport extraliga
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