Kde sledovat zápas Pardubice – Plzeň živě
Páteční extraligové utkání můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:
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Zajímají vás statistiky? V naší databance si můžete prohlédnout, jak si týmy vedou doma či venku. K dispozici jsou i tabulky po třetinách a řada dalších informací.
- Termín a čas: Pátek 2. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Enteria arena, Pardubice
- Soutěž: Tipsport extraliga
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 2
- Online live stream: Utkání nabízí živě také sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Aktuální kurzy a forma
Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují domácí Dynamo, ale vzhledem k vzájemné bilanci a solidní formě obou týmů může jít o vyrovnaný duel. A kurzy na remízu či vítězství hostů jsou daleko zajímavější.
Pardubice drží v tabulce 2. místo se ziskem 15 bodů a pyšní se nejúdernější ofenzivou v lize. V sedmi zápasech daly už 29 gólů, což představuje průměr přes 4 vstřelené branky na zápas. Naposledy Dynamo doma přestřílelo České Budějovice 5:2. Trenérský štáb však musí řešit komplikace se sestavou – na marodce jsou kvůli zraněním v dolní polovině těla či kolen útočníci Martin Kaut, Jakub Lauko a John Ludvig, přičemž s poraněním zad je navíc nejistý i start Jáchyma Kondelíka.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|29. 9. 2026
|Pardubice – České Budějovice
|5:2
|Tipsport extraliga
|27. 9. 2026
|Kometa Brno – Pardubice
|3:5
|Tipsport extraliga
|25. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Pardubice
|1:4
|Tipsport extraliga
|22. 9. 2026
|Pardubice – Liberec
|4:5
|Tipsport extraliga
|20. 9. 2026
|Pardubice – Karlovy Vary
|5:2
|Tipsport extraliga
Plzeň figuruje na 3. místě s 11 body. Indiáni hrají ve velké pohodě a do Pardubic si přivážejí sérii tří vítězství v řadě, během níž dokázali vyhrát v Mladé Boleslavi (4:1), přetlačit hradecký Mountfield (2:1) a uspět na Kladně (4:3P). Západočechům se navíc proti Pardubicím dlouhodobě velmi daří – vyhráli hned čtyři z posledních pěti vzájemných utkání. Z kádru jim aktuálně chybí zranění M. Soukup a I. Sedláček.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|29. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Plzeň
|1:4
|Tipsport extraliga
|27. 9. 2026
|Plzeň – Mountfield HK
|2:1
|Tipsport extraliga
|25. 9. 2026
|Kladno – Plzeň
|3:4 (3:3)
|Tipsport extraliga
|19. 9. 2026
|Třinec – Plzeň
|3:2
|Tipsport extraliga
|18. 9. 2026
|Olomouc – Plzeň
|3:2 (2:2)
|Tipsport extraliga
Tabulka Tipsport extraligy před 7. kolem
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Oceláři Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2.
|HC Dynamo Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3.
|HC Škoda Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4.
|Banes Motor České Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5.
|HC Energie Karlovy Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6.
|Mountfield HK
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7.
|Rytíři Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8.
|HC VERVA Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9.
|HC Sparta Praha
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10.
|HC Kometa Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12.
|HC Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13.
|Bílí Tygři Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14.
|BK Mladá Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
Vzájemné zápasy
Plzeň v posledních sezonách našla na Dynamo recept a z pěti posledních vzájemných střetnutí zapsala hned čtyři výhry. Naposledy se na konci ledna 2026 radovala z triumfu 4:3 po prodloužení na ledě Pardubic.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|25. 1. 2026
|Pardubice – Plzeň
|3:4 (3:3)
|Tipsport extraliga
|21. 12. 2025
|Plzeň – Pardubice
|1:2
|Tipsport extraliga
|28. 10. 2025
|Pardubice – Plzeň
|1:3
|Tipsport extraliga
|21. 9. 2025
|Plzeň – Pardubice
|2:1
|Tipsport extraliga
|27. 2. 2025
|Pardubice – Plzeň
|0:2
|Tipsport extraliga